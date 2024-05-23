https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-eyp-patlamasi-sonucu-bir-asker-sehit-oldu-1084114067.html

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması sonucu bir asker şehit oldu

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması sonucu bir asker şehit oldu

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

son dakika

şehit

pençe kilit operasyonu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba’nın şehit olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Mayıs 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

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milli savunma bakanlığı (msb), son dakika, şehit, pençe kilit operasyonu