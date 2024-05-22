https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/cumhurbaskani-erdogan-7nci-uluslararasi-iyilik-odulleri-toreninde-konusuyor-1084110567.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7'nci Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7'nci Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde konuşuyor

Sputnik Türkiye

Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz komşusu açken tok yatanlardan olamayız, kardeşine sırtını dönenlerden... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

recep tayyip erdoğan

ödül

konuşma

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:-"Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse açık söylüyorum, dünyamız yeni çatışmalara gebedir-Kimse aklımızla alay etmesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar, onlara lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali var"-Abluka nedeniyle zaten açık hava hastanesi olan Gazze'yi, son 229 günde devasa bir çocuk mezarlığına çevirdiler"-7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de son asrın en hoyrat soykırımlarından biri işleniyor

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recep tayyip erdoğan, ödül, konuşma