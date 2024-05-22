https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/cumhurbaskani-erdogan-7nci-uluslararasi-iyilik-odulleri-toreninde-konusuyor-1084110567.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7'nci Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7'nci Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde konuşuyor
Sputnik Türkiye
Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz komşusu açken tok yatanlardan olamayız, kardeşine sırtını dönenlerden... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T20:02+0300
2024-05-22T20:02+0300
2024-05-22T20:08+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ödül
konuşma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:-"Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse açık söylüyorum, dünyamız yeni çatışmalara gebedir-Kimse aklımızla alay etmesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar, onlara lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali var"-Abluka nedeniyle zaten açık hava hastanesi olan Gazze'yi, son 229 günde devasa bir çocuk mezarlığına çevirdiler"-7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de son asrın en hoyrat soykırımlarından biri işleniyor
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recep tayyip erdoğan, ödül, konuşma
recep tayyip erdoğan, ödül, konuşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7'nci Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde konuşuyor
20:02 22.05.2024 (güncellendi: 20:08 22.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz komşusu açken tok yatanlardan olamayız, kardeşine sırtını dönenlerden, 'bana ne' diyenlerden, 'her koyun kendi bacağından asılır' diyenlerden olamayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
-"Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse açık söylüyorum, dünyamız yeni çatışmalara gebedir
-Kimse aklımızla alay etmesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar, onlara lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali var"
-Abluka nedeniyle zaten açık hava hastanesi olan Gazze'yi, son 229 günde devasa bir çocuk mezarlığına çevirdiler"
-7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de son asrın en hoyrat soykırımlarından biri işleniyor