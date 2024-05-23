MSB kaynakları: İran'daki helikopter enkazını Türk İHA'sı buldu
12:07 23.05.2024 (güncellendi: 12:12 23.05.2024)
© AA / BaykarAKINCI İHA
© AA / Baykar
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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin de aralarında bulunduğu heyeti taşıyan helikopter geçtiğimiz gün düşmüş, içindeki 9 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan kazanın ardından Türkiye, İran'ın talebi üzerine bölgeye İHA göndermişti. MSB kaynakları enkazın bulunması ve İran'ın açıklamalarına yanıt verdi.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İran Cumhurbaşkanı’nın düşen helikopterini arama faaliyetleri ve İran tarafından yapılan son açıklamalarla ilgili sorulara şu cevapları verdi:
“Türkiye kötü gününde İran’ın yardımına koşmuş, iyi komşuluk ve dostluğun gereğini yerine getirmiştir. O gün neler yaşandığı saat saat Sn. Bakanımız tarafından açıklanmıştır. Herkes arama çalışmalarını sosyal medyada canlı olarak izledi.Burada bizim açımızdan önemli ve gurur duyulması gereken 3 nokta var;
Acil durumlarda devlet kurumlarımızın koordineli ve süratli reaksiyonu,
Özellikle İHA teknolojisinde yerli ve milli savunma sanayimizin geldiği nokta ve bu sayede kazandığımız yetenekler ile kabiliyetler,
Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun yetişmiş personelinin yerli ve milli savunma sanayimiz sayesinde kazandığı bu kabiliyetleri ve teknolojiyi kullanma becerisidir.”
Acil durumlarda devlet kurumlarımızın koordineli ve süratli reaksiyonu,
Özellikle İHA teknolojisinde yerli ve milli savunma sanayimizin geldiği nokta ve bu sayede kazandığımız yetenekler ile kabiliyetler,
Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun yetişmiş personelinin yerli ve milli savunma sanayimiz sayesinde kazandığı bu kabiliyetleri ve teknolojiyi kullanma becerisidir.”