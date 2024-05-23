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Milyonlarca ev sahibini etkileyecek: Konuta 'sınırsız satış vergisi' geliyor
Milyonlarca ev sahibini etkileyecek: Konuta 'sınırsız satış vergisi' geliyor
Sputnik Türkiye
Birden fazla konutu olanlara katlamalı emlak vergisi ve tapu harcı yükü getirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Ayrıca, konutunu 5’inci yıldan sonra satanlardan... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T10:23+0300
2024-05-23T10:24+0300
konut
konut satışı
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Evini kiraya verenlerin ardından, şimdi de evini satacaklara ve birden fazla evi olanlara kötü haber geldi.Sözcü’den Erdoğan Süzer’in ulaştığı vergi reformu taslağına göre, konut sahipleri ile konutu yatırım aracı olarak kullananların daha fazla vergi ödemelerine yol açacak düzenlemeler planlanıyor. Haziranın ilk haftasında TBMM’ye sunulması planlanan taslağa göre, vergi değişiklikleri birden fazla konutu olanlara daha ağır şartlar getiriyor. Bu durum, konut piyasasında ciddi bir etki yaratmaya aday.Bu kapsamda, birden fazla konutu olanlara katlamalı emlak vergisi ve tapu harcı yükü getirilmesi planlanıyor. Ayrıca, evini 5 yıldan sonra satanlardan da vergi alınması öngörülüyor. Konut satışlarında vergilerin piyasa bedelleri üzerinden hesaplanacağı iddia ediliyor, bu da hem konut satanları hem de konut alanları yüklü vergilerle karşı karşıya bırakabilir. Yeni düzenlemelerin konut fiyatlarında artışa neden olabileceği belirtiliyor. Düzenlemenin, yasa çıktıktan sonraki satışlara uygulanması bekleniyor.Vergi reformu Haziran’da TBMM’deHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi reformuyla ilgili çalışmaları hızlandırdı. Vergi reformu taslağında, konut sahipleri ile konutu yatırım aracı olarak kullananların daha fazla vergi ödemelerine yol açacak düzenlemeler yer alıyor. Haziranın ilk haftasında TBMM’ye sunulması planlanan taslak, milyonlarca konut sahibini etkileyecek.5 yıl istisnası kaldırılıyorMevcut düzenlemeye göre, satın alınan konut 5 yıl elde tutulduktan sonra satıldığında vergi ödenmiyor. Ancak yeni düzenleme ile bu 5 yıl istisnasının kaldırılması bekleniyor. Satın alınan ev, üzerinden kaç yıl geçerse geçsin satıldığı gün değer artış kazancı hesaplanarak vergisi alınacak.Satış fiyatı esas alınacakTaslak düzenleme ile konut alım satımında belediyeden alınan rayiç bedel uygulamasının kaldırılacağı ve konutların güncel piyasa değerinin esas alınacağı belirtiliyor. Güncel değerler ekspertiz raporlarıyla belirlenecek. Bu durum, konutunu satanlara ağır vergi yükü getirirken, alıcı ve satıcının ödediği yüzde 2'şer tapu harcı da artabilir. Kayıt dışılığı önlemek için tapu harcının düşürülmesinin de görüşüldüğü belirtiliyor.Birden fazla konuta katlamalı vergiTaslak düzenlemeyle birden fazla evi olanların ikinci, üçüncü ve diğer evlerinden daha yüksek oranlarda emlak vergisi alınması öngörülüyor. Örneğin, iki evi olanlar, birinci evi için 5 bin lira vergi öderken ikinci evi için 7 bin 500 veya 10 bin lira ödemek zorunda kalabilir. Tapu harcı tutarları da birden fazla evi olanlarda katlamalı olarak artabilir.Bu yeni düzenlemelerin, konut sahiplerini ve konut alım-satım süreçlerini önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. Haziran ayında TBMM'ye sunulacak olan taslak, konut piyasasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.
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sınırsız satış vergisi, sınırsız satış vergisi nedir
sınırsız satış vergisi, sınırsız satış vergisi nedir

Milyonlarca ev sahibini etkileyecek: Konuta 'sınırsız satış vergisi' geliyor

10:23 23.05.2024 (güncellendi: 10:24 23.05.2024)
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW104994bina - konut - deprem - ev
bina - konut - deprem - ev - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW104994
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Birden fazla konutu olanlara katlamalı emlak vergisi ve tapu harcı yükü getirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Ayrıca, konutunu 5’inci yıldan sonra satanlardan da vergi alınmaya başlanacağı bekleniyor. Bu gelişmeler, konut sahiplerini ve yatırımcılarını doğrudan etkileyecek. Peki, 'sınırsız satış vergisi' ne demek?
Evini kiraya verenlerin ardından, şimdi de evini satacaklara ve birden fazla evi olanlara kötü haber geldi.
Sözcü’den Erdoğan Süzer’in ulaştığı vergi reformu taslağına göre, konut sahipleri ile konutu yatırım aracı olarak kullananların daha fazla vergi ödemelerine yol açacak düzenlemeler planlanıyor.
Haziranın ilk haftasında TBMM’ye sunulması planlanan taslağa göre, vergi değişiklikleri birden fazla konutu olanlara daha ağır şartlar getiriyor. Bu durum, konut piyasasında ciddi bir etki yaratmaya aday.
Bu kapsamda, birden fazla konutu olanlara katlamalı emlak vergisi ve tapu harcı yükü getirilmesi planlanıyor. Ayrıca, evini 5 yıldan sonra satanlardan da vergi alınması öngörülüyor. Konut satışlarında vergilerin piyasa bedelleri üzerinden hesaplanacağı iddia ediliyor, bu da hem konut satanları hem de konut alanları yüklü vergilerle karşı karşıya bırakabilir. Yeni düzenlemelerin konut fiyatlarında artışa neden olabileceği belirtiliyor. Düzenlemenin, yasa çıktıktan sonraki satışlara uygulanması bekleniyor.

Vergi reformu Haziran’da TBMM’de

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi reformuyla ilgili çalışmaları hızlandırdı. Vergi reformu taslağında, konut sahipleri ile konutu yatırım aracı olarak kullananların daha fazla vergi ödemelerine yol açacak düzenlemeler yer alıyor. Haziranın ilk haftasında TBMM’ye sunulması planlanan taslak, milyonlarca konut sahibini etkileyecek.

5 yıl istisnası kaldırılıyor

Mevcut düzenlemeye göre, satın alınan konut 5 yıl elde tutulduktan sonra satıldığında vergi ödenmiyor. Ancak yeni düzenleme ile bu 5 yıl istisnasının kaldırılması bekleniyor. Satın alınan ev, üzerinden kaç yıl geçerse geçsin satıldığı gün değer artış kazancı hesaplanarak vergisi alınacak.

Satış fiyatı esas alınacak

Taslak düzenleme ile konut alım satımında belediyeden alınan rayiç bedel uygulamasının kaldırılacağı ve konutların güncel piyasa değerinin esas alınacağı belirtiliyor. Güncel değerler ekspertiz raporlarıyla belirlenecek. Bu durum, konutunu satanlara ağır vergi yükü getirirken, alıcı ve satıcının ödediği yüzde 2'şer tapu harcı da artabilir. Kayıt dışılığı önlemek için tapu harcının düşürülmesinin de görüşüldüğü belirtiliyor.

Birden fazla konuta katlamalı vergi

Taslak düzenlemeyle birden fazla evi olanların ikinci, üçüncü ve diğer evlerinden daha yüksek oranlarda emlak vergisi alınması öngörülüyor. Örneğin, iki evi olanlar, birinci evi için 5 bin lira vergi öderken ikinci evi için 7 bin 500 veya 10 bin lira ödemek zorunda kalabilir. Tapu harcı tutarları da birden fazla evi olanlarda katlamalı olarak artabilir.
Bu yeni düzenlemelerin, konut sahiplerini ve konut alım-satım süreçlerini önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. Haziran ayında TBMM'ye sunulacak olan taslak, konut piyasasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.
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