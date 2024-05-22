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1 milyon 115 bin liralık hesapla gündem olmuştu: Bodrum'daki o restorandan açıklama geldi
1 milyon 115 bin liralık hesapla gündem olmuştu: Bodrum'daki o restorandan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum'un yüksek fiyatlarına ilişkin haberler gündemi meşgul ediyor. Ancak son günlerde... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
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Her sene yüksek fiyatlarıyla cep yakan Bodrum bu kez 1 milyon 115 bin 510 liralık hesapla şaşırttı. 20 kişilik grubun ödediği hesapla ilgili Bagetelle Restoran ve Beach Club’tan açkıklama yapıldı. Açıklamada, “Geçtiğimiz yıla ait 20 kişilik bir grup tarafından standart menümüze ilave olarak özel şovlar gibi ilave hizmetleri de içeren ve dolayısıyla normal fiyatlarımızın üzerinde olan bir faturanın, işletmemizin piyasa şartlarının üzerinde fiyatlandırma yaptığına dair algı yaratacak şekilde yeniden gündeme getirilmesini üzüntüyle karşıladık" denildi.Sözcü'de yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/resmi-gazetede-yayinlandi-seferberlik-ve-savas-hali-yonetmenligi-yayinlandi-1084075985.html
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bodrum, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, restoran, restoran zinciri
bodrum, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, restoran, restoran zinciri

1 milyon 115 bin liralık hesapla gündem olmuştu: Bodrum'daki o restorandan açıklama geldi

09:26 22.05.2024
© AA / Hakan NuralTicaret Bakanlığı ekipleri, 81 ilde restoran ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı. Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan ve beraberindeki ekip, Çankaya ilçesinde yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerini denetledi.
Ticaret Bakanlığı ekipleri, 81 ilde restoran ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı. Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan ve beraberindeki ekip, Çankaya ilçesinde yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerini denetledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AA / Hakan Nural
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Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum'un yüksek fiyatlarına ilişkin haberler gündemi meşgul ediyor. Ancak son günlerde gündeme gelen 1 milyon 115 bin 510 TL'lik bir restoran hesabı, tartışmaları daha da alevlendirmişti. Bunun üzerine restorandan açıklama geldi.
Her sene yüksek fiyatlarıyla cep yakan Bodrum bu kez 1 milyon 115 bin 510 liralık hesapla şaşırttı. 20 kişilik grubun ödediği hesapla ilgili Bagetelle Restoran ve Beach Club’tan açkıklama yapıldı. Açıklamada, “Geçtiğimiz yıla ait 20 kişilik bir grup tarafından standart menümüze ilave olarak özel şovlar gibi ilave hizmetleri de içeren ve dolayısıyla normal fiyatlarımızın üzerinde olan bir faturanın, işletmemizin piyasa şartlarının üzerinde fiyatlandırma yaptığına dair algı yaratacak şekilde yeniden gündeme getirilmesini üzüntüyle karşıladık" denildi.
Sözcü'de yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Henüz yeni yatırım ve sezon hazırlıklarımız devam ederken bu yıla ait gibi gösterilen fatura, siparişten de görüleceği üzere 20 kişilik, yabancı içki, kokteyl ve özel şampanya şovu gibi ilave hizmetlerin alındığı bir sipariştir. Normal koşullarda Bagatelle Bodrum fiyatları, piyasada faaliyet gösteren benzer restoranlar ile aynı seviyededir."
Türk askeri , TSK - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
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