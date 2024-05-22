https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/1-milyon-115-bin-liralik-hesapla-gundem-olmustu-bodrumdaki-o-restorandan-aciklama-geldi-1084078068.html

1 milyon 115 bin liralık hesapla gündem olmuştu: Bodrum'daki o restorandan açıklama geldi

1 milyon 115 bin liralık hesapla gündem olmuştu: Bodrum'daki o restorandan açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum'un yüksek fiyatlarına ilişkin haberler gündemi meşgul ediyor. Ancak son günlerde... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T09:26+0300

2024-05-22T09:26+0300

2024-05-22T09:26+0300

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Her sene yüksek fiyatlarıyla cep yakan Bodrum bu kez 1 milyon 115 bin 510 liralık hesapla şaşırttı. 20 kişilik grubun ödediği hesapla ilgili Bagetelle Restoran ve Beach Club’tan açkıklama yapıldı. Açıklamada, “Geçtiğimiz yıla ait 20 kişilik bir grup tarafından standart menümüze ilave olarak özel şovlar gibi ilave hizmetleri de içeren ve dolayısıyla normal fiyatlarımızın üzerinde olan bir faturanın, işletmemizin piyasa şartlarının üzerinde fiyatlandırma yaptığına dair algı yaratacak şekilde yeniden gündeme getirilmesini üzüntüyle karşıladık" denildi.Sözcü'de yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/resmi-gazetede-yayinlandi-seferberlik-ve-savas-hali-yonetmenligi-yayinlandi-1084075985.html

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bodrum, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, restoran, restoran zinciri