https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/merkez-bankasindan-ilave-tedbir-doviz-kredilerine-sinir-ve-zorunlu-karsilik-karari-1084132899.html

Merkez Bankası'ndan ilave tedbir: Döviz kredilerine sınır ve zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası'ndan ilave tedbir: Döviz kredilerine sınır ve zorunlu karşılık kararı

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası, TL mevduatı destekleyici, KKM'de düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar attı. 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T14:57+0300

2024-05-23T14:57+0300

2024-05-23T15:31+0300

ekonomi

merkez bankası

son dakika

döviz

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduatı destekleyici, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar attı.TCMB'den yapılan duyuruda, makro finansal istikrarın korunması, parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi ve likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının artırıldığı belirtildi.TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları şöyle belirlendi:Duyuruda, zorunlu karşılıkların yarın tesis edileceği bildirildi.Zorunlu karşılık faiz ve komisyon uygulamalarında da KKM'nin TL'ye geçişine ilişkin hedefin korunduğu belirtilen duyuruda, yenileme dahil toplam hedefin yüzde 75'e düşürüldüğü bilgisi verildi.Duyuruda, tüzel kişi KKM ile gerçek ve tüzel kişi YUVAM hesaplarının bir sonraki hesaplama döneminden itibaren geçerli olacak şekilde toplam hedef hesaplamasından kaydedilerek, toplam hedefin sağlanması halinde KKM için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranının politika faiz oranının yüzde 40'ına düşürüldüğü ifade edildi.Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirildiYabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirildiği belirtilen duyuruda, sınırı aşan kredi tutarı kadar TL cinsinden zorunlu karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildiği kaydedildi.Duyuruda, "Zorunlu karşılık oranlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanacak olup, diğer kararlara ilişkin uygulama talimatları bankalara iletilecektir." ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/merkez-bankasi-rezervleri-yaklasik-1391-milyar-dolar-oldu-1084133406.html

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