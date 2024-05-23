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Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 139.1 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 139.1 milyar dolar oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 723 milyon dolar artarak 139 milyar 125... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 17 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 346 milyon dolar artışla 78 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 10 Mayıs'ta 74 milyar 203 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri de 377 milyon dolar yükselişle 60 milyar 199 milyon dolardan, 60 milyar 576 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 723 milyon dolar artarak 134 milyar 402 milyon dolardan, 139 milyar 125 milyon dolara çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/merkez-bankasindan-ilave-tedbir-doviz-kredilerine-sinir-ve-zorunlu-karsilik-karari-1084132899.html
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tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, rezerv
tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, rezerv

Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 139.1 milyar dolar oldu

15:00 23.05.2024
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 723 milyon dolar artarak 139 milyar 125 milyon dolara çıktı.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 17 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 346 milyon dolar artışla 78 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 10 Mayıs'ta 74 milyar 203 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 377 milyon dolar yükselişle 60 milyar 199 milyon dolardan, 60 milyar 576 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 723 milyon dolar artarak 134 milyar 402 milyon dolardan, 139 milyar 125 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler

26.01.2024

48.007

89.154

137.161

23.02.2024

49.271

82.479

131.750

01.03.2024

50.408

80.511

130.919

08.03.2024

52.748

77.785

130.533

15.03.2024

53.006

74.891

127.897

22.03.2024

53.163

70.681

123.844

29.03.2024

54.378

68.748

123.126

05.04.2024

56.678

70.193

126.871

09.04.2024

58.446

70.000

128.446

19.04.2024

59.273

67.011

126.284

26.04.2024

59.113

64.967

124.080

03.05.2024

57.707

69.148

126.855

10.05.2024

60.199

74.203

134.402

17.05.2024

60.576

78.549

139.125

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Merkez Bankası'ndan ilave tedbir: Döviz kredilerine sınır ve zorunlu karşılık kararı
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