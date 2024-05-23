https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/merkez-bankasi-rezervleri-yaklasik-1391-milyar-dolar-oldu-1084133406.html

Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 139.1 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 139.1 milyar dolar oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 723 milyon dolar artarak 139 milyar 125... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T15:00+0300

2024-05-23T15:00+0300

2024-05-23T15:00+0300

türkiye

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

merkez bankası

rezerv

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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 17 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 346 milyon dolar artışla 78 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 10 Mayıs'ta 74 milyar 203 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri de 377 milyon dolar yükselişle 60 milyar 199 milyon dolardan, 60 milyar 576 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 723 milyon dolar artarak 134 milyar 402 milyon dolardan, 139 milyar 125 milyon dolara çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/merkez-bankasindan-ilave-tedbir-doviz-kredilerine-sinir-ve-zorunlu-karsilik-karari-1084132899.html

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tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, rezerv