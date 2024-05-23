https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/merkez-bankasi-rezervleri-yaklasik-1391-milyar-dolar-oldu-1084133406.html
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 139.1 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 139.1 milyar dolar oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 723 milyon dolar artarak 139 milyar 125... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T15:00+0300
2024-05-23T15:00+0300
2024-05-23T15:00+0300
türkiye
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
rezerv
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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 17 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 346 milyon dolar artışla 78 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 10 Mayıs'ta 74 milyar 203 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri de 377 milyon dolar yükselişle 60 milyar 199 milyon dolardan, 60 milyar 576 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 723 milyon dolar artarak 134 milyar 402 milyon dolardan, 139 milyar 125 milyon dolara çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/merkez-bankasindan-ilave-tedbir-doviz-kredilerine-sinir-ve-zorunlu-karsilik-karari-1084132899.html
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tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, rezerv
tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, rezerv
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 139.1 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 723 milyon dolar artarak 139 milyar 125 milyon dolara çıktı.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 17 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 346 milyon dolar artışla 78 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 10 Mayıs'ta 74 milyar 203 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 377 milyon dolar yükselişle 60 milyar 199 milyon dolardan, 60 milyar 576 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 723 milyon dolar artarak 134 milyar 402 milyon dolardan, 139 milyar 125 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana (milyon dolar):
Tarih
Altın Rezervleri
Brüt Döviz Rezervleri
Toplam Rezervler
26.01.2024
48.007
89.154
137.161
23.02.2024
49.271
82.479
131.750
01.03.2024
50.408
80.511
130.919
08.03.2024
52.748
77.785
130.533
15.03.2024
53.006
74.891
127.897
22.03.2024
53.163
70.681
123.844
29.03.2024
54.378
68.748
123.126
05.04.2024
56.678
70.193
126.871
09.04.2024
58.446
70.000
128.446
19.04.2024
59.273
67.011
126.284
26.04.2024
59.113
64.967
124.080
03.05.2024
57.707
69.148
126.855
10.05.2024
60.199
74.203
134.402
17.05.2024
60.576
78.549
139.125