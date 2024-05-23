https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/meksikada-devlet-baskan-adayinin-mitinginde-dev-ekran-devrildi-5-olu-50-yarali-1084119103.html
Meksika'da devlet başkan adayının mitinginde dev ekran devrildi: 5 ölü, 50 yaralı
Meksika'da devlet başkan adayının mitinginde dev ekran devrildi: 5 ölü, 50 yaralı
Sputnik Türkiye
Meksika'da 2 Haziran'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesi adaylardan Jorge Alvarez Maynez'in mitinginde, sahnedeki dev metal ekranın halkın üzerine... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T09:34+0300
2024-05-23T09:34+0300
2024-05-23T09:35+0300
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seçim
devlet başkanı
miting
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can kaybı
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Ülkenin Nuevo Leon eyaletinde son mitingini gerçekleştiren Yurttaş Hareketi'nin devlet başkanı adayı Maynez, ekibiyle destekçilerini selamlarken, sahnedeki dev metal ekran katılımcıların üzerine düştü.Sahnenin çatısının da çöktüğü olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.Olayın ardından tedbiren hastaneye kaldırılan Maynez, X hesabındaki açıklamasında, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "İyiyim ve olup biteni takip etmek için devlet yetkilileriyle iletişim halindeyim" ifadesini kullandı.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, şiddetli rüzgara dayanamayan dev metal ekranın mitingi takip edenlerin üzerine düştüğü görülüyor.Dev metal ekranın düşmesinin ardından sahnenin çatısının da çöktüğü ve orada bekleyenlerin büyük panik yaşadığı kameralara yansıdı.Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da X hesabındaki paylaşımında, kazadan büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, ölen kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.Nuevo Leon Valisi Samuel Garcia da yaptığı açıklamada, trajik bir kaza yaşandığını ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/buyukelcilige-polis-baskini-kriz-yaratti-meksika-ekvador-ile-diplomatik-iliskilerini-askiya-aldi-1082538773.html
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meksika, seçim, devlet başkanı, miting, kaza, can kaybı
meksika, seçim, devlet başkanı, miting, kaza, can kaybı
Meksika'da devlet başkan adayının mitinginde dev ekran devrildi: 5 ölü, 50 yaralı
09:34 23.05.2024 (güncellendi: 09:35 23.05.2024)
Meksika'da 2 Haziran'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesi adaylardan Jorge Alvarez Maynez'in mitinginde, sahnedeki dev metal ekranın halkın üzerine düşmesi ve sahnenin çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.
Ülkenin Nuevo Leon eyaletinde son mitingini gerçekleştiren Yurttaş Hareketi'nin devlet başkanı adayı Maynez, ekibiyle destekçilerini selamlarken, sahnedeki dev metal ekran katılımcıların üzerine düştü.
Sahnenin çatısının da çöktüğü olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
Olayın ardından tedbiren hastaneye kaldırılan Maynez, X hesabındaki açıklamasında, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "İyiyim ve olup biteni takip etmek için devlet yetkilileriyle iletişim halindeyim" ifadesini kullandı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, şiddetli rüzgara dayanamayan dev metal ekranın mitingi takip edenlerin üzerine düştüğü görülüyor.
Dev metal ekranın düşmesinin ardından sahnenin çatısının da çöktüğü ve orada bekleyenlerin büyük panik yaşadığı kameralara yansıdı.
Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da X hesabındaki paylaşımında, kazadan büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, ölen kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.
Nuevo Leon Valisi Samuel Garcia da yaptığı açıklamada, trajik bir kaza yaşandığını ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.