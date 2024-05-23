https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/meksikada-devlet-baskan-adayinin-mitinginde-dev-ekran-devrildi-5-olu-50-yarali-1084119103.html

Meksika'da devlet başkan adayının mitinginde dev ekran devrildi: 5 ölü, 50 yaralı

Meksika'da devlet başkan adayının mitinginde dev ekran devrildi: 5 ölü, 50 yaralı

Sputnik Türkiye

Meksika'da 2 Haziran'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesi adaylardan Jorge Alvarez Maynez'in mitinginde, sahnedeki dev metal ekranın halkın üzerine... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T09:34+0300

2024-05-23T09:34+0300

2024-05-23T09:35+0300

dünya

meksika

seçim

devlet başkanı

miting

kaza

can kaybı

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Ülkenin Nuevo Leon eyaletinde son mitingini gerçekleştiren Yurttaş Hareketi'nin devlet başkanı adayı Maynez, ekibiyle destekçilerini selamlarken, sahnedeki dev metal ekran katılımcıların üzerine düştü.Sahnenin çatısının da çöktüğü olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.Olayın ardından tedbiren hastaneye kaldırılan Maynez, X hesabındaki açıklamasında, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "İyiyim ve olup biteni takip etmek için devlet yetkilileriyle iletişim halindeyim" ifadesini kullandı.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, şiddetli rüzgara dayanamayan dev metal ekranın mitingi takip edenlerin üzerine düştüğü görülüyor.Dev metal ekranın düşmesinin ardından sahnenin çatısının da çöktüğü ve orada bekleyenlerin büyük panik yaşadığı kameralara yansıdı.Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da X hesabındaki paylaşımında, kazadan büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, ölen kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.Nuevo Leon Valisi Samuel Garcia da yaptığı açıklamada, trajik bir kaza yaşandığını ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

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meksika, seçim, devlet başkanı, miting, kaza, can kaybı