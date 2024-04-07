https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/buyukelcilige-polis-baskini-kriz-yaratti-meksika-ekvador-ile-diplomatik-iliskilerini-askiya-aldi-1082538773.html

Büyükelçiliğe polis baskını kriz yarattı: Meksika, Ekvador ile diplomatik ilişkilerini askıya aldı

Büyükelçiliğe polis baskını kriz yarattı: Meksika, Ekvador ile diplomatik ilişkilerini askıya aldı

Sputnik Türkiye

Meksika hükümeti, Ekvador polisinin baskını sonrası başkent Kito'daki büyükelçiliğinin faaliyetlerini süresiz askıya aldığını duyururken, 18 diplomatının... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T08:50+0300

2024-04-07T08:50+0300

2024-04-07T08:50+0300

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Meksika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kito Büyükelçiliğinin hizmetlerinin süresiz sonlandırıldığı ve 18 Meksikalı diplomatın ticari uçuşla ülkeye dönecekleri belirtildi.Yurt dışında yaşayan Meksika vatandaşlarına kayıt sistemi (Sirme) üzerinden hizmet verilmeye devam edileceği belirtilen açıklamada, Kolombiya, Şili ve Peru'daki büyükelçiliklerden de ihtiyaç durumunda yardım talebinde bulunabilecekleri kaydedildi.Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, "Ülkemizin diplomatlarını bekliyoruz, onlar yalnız değildir" ifadesini kullandı.Ne olmuştu?Ekvador polisi, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı gözaltına almak için Aralık 2022'den bu yana kaldığı Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine dün baskın yapmıştı.Büyükelçiliğin Siyasi İşler Sorumlusu Roberto Canseco, gazetecilere açıklamasında, Ekvador polisinin içeriye zorla girdiğini ve personele saldırdığını belirtmişti.Meksika Devlet Başkanı Obrador, Ekvador polisinin büyükelçiliğe girmesinin ulusal egemenliğin açık ihlali anlamına geldiğini söylemişti.Yasal yollara başvurulması için dışişleri bakanına talimat verdiğini kaydeden Obrador, "Bu, uluslararası hukukun ve Meksika'nın egemenliğinin açık bir ihlalidir. Ekvador hükümetiyle diplomatik ilişkilerin derhal askıya alınması için talimatımı verdim" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/ekvador-polisi-meksika-buyukelciligine-baskin-yapti-eski-baskan-yardimcisi-yakalandi-1082522874.html

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