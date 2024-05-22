https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/israil-basbakani-netanyahu-filistinin-taninmasi-kararinin-degerlendirdi-terorizm-icin-bir-odul-1084109054.html
İsrail Başbakanı Netanyahu Filistin'in tanınması kararını değerlendirdi: 'Terörizm için bir ödül'
İsrail Başbakanı Netanyahu Filistin'in tanınması kararını değerlendirdi: 'Terörizm için bir ödül'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada Filistin'in tanınması kararını 'terörizm için bir ödül' olarak nitelendirdi. 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T19:12+0300
2024-05-22T19:12+0300
2024-05-22T19:13+0300
israil- filistin çatışması
israil
benyamin netanyahu
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
hamas
norveç
ispanya
irlanda
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083496820_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_34d6aabd3f03a5ad8b7ffbb476d9e360.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bazı Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararlarını 'terörizm için bir ödül' olarak nitelendirdi ve bu kararın İsrail'in Hamas'a karşı tam bir zafer elde etmesini engellemeyeceğini sözlerine ekledi.Netanyahu yayımladığı video mesajında şu cümleleri dile getirdi:Norveç hükümeti yaptığı açıklamada Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanıyacağını duyurmuştu. Resmi tanıma 28 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. Aynı gün İrlanda Başbakanı Simon Harris de ülkesinin Filistin'i bir devlet olarak tanıyacağını söylemişti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise ülke hükümetinin önümüzdeki 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacağını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/ispanya-irlanda-ve-norvec-filistini-taniyacaklarini-acikladi-hangi-ulkeler-filistini-taniyor-1084100570.html
israil
filistin
norveç
ispanya
irlanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083496820_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_f37c651f07a753de41d5ba3dbe053c53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, benyamin netanyahu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas, norveç, ispanya, irlanda, pedro sanchez
israil, benyamin netanyahu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas, norveç, ispanya, irlanda, pedro sanchez
İsrail Başbakanı Netanyahu Filistin'in tanınması kararını değerlendirdi: 'Terörizm için bir ödül'
19:12 22.05.2024 (güncellendi: 19:13 22.05.2024)
İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada Filistin'in tanınması kararını 'terörizm için bir ödül' olarak nitelendirdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bazı Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararlarını 'terörizm için bir ödül' olarak nitelendirdi ve bu kararın İsrail'in Hamas'a karşı tam bir zafer elde etmesini engellemeyeceğini sözlerine ekledi.
Netanyahu yayımladığı video mesajında şu cümleleri dile getirdi:
Bazı Avrupa ülkelerinin bir Filistin devletini tanıma niyeti terörizm için bir ödüldür. Yahudiye ve Samarya'da Filistinlilerin yüzde 80'i 7 Ekim'deki korkunç katliamı desteklemektedir. Bu kötülüğe bir ülke verilmemelidir. Bu, 7 Ekim katliamını tekrarlamaya çalışacak terörist bir devlet olacaktır. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Terörizmi ödüllendirmek barış getirmeyecek ve Hamas'ı yenmemizi engellemeyecektir.
Norveç hükümeti yaptığı açıklamada Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanıyacağını duyurmuştu. Resmi tanıma 28 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. Aynı gün İrlanda Başbakanı Simon Harris de ülkesinin Filistin'i bir devlet olarak tanıyacağını söylemişti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise ülke hükümetinin önümüzdeki 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacağını dile getirmişti.