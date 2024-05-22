https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/israil-basbakani-netanyahu-filistinin-taninmasi-kararinin-degerlendirdi-terorizm-icin-bir-odul-1084109054.html

İsrail Başbakanı Netanyahu Filistin'in tanınması kararını değerlendirdi: 'Terörizm için bir ödül'

İsrail Başbakanı Netanyahu Filistin'in tanınması kararını değerlendirdi: 'Terörizm için bir ödül'

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada Filistin'in tanınması kararını 'terörizm için bir ödül' olarak nitelendirdi. 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T19:12+0300

2024-05-22T19:12+0300

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bazı Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararlarını 'terörizm için bir ödül' olarak nitelendirdi ve bu kararın İsrail'in Hamas'a karşı tam bir zafer elde etmesini engellemeyeceğini sözlerine ekledi.Netanyahu yayımladığı video mesajında şu cümleleri dile getirdi:Norveç hükümeti yaptığı açıklamada Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanıyacağını duyurmuştu. Resmi tanıma 28 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. Aynı gün İrlanda Başbakanı Simon Harris de ülkesinin Filistin'i bir devlet olarak tanıyacağını söylemişti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise ülke hükümetinin önümüzdeki 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacağını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/ispanya-irlanda-ve-norvec-filistini-taniyacaklarini-acikladi-hangi-ulkeler-filistini-taniyor-1084100570.html

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filistin

norveç

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