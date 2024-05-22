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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/israil-basbakani-netanyahu-filistinin-taninmasi-kararinin-degerlendirdi-terorizm-icin-bir-odul-1084109054.html
İsrail Başbakanı Netanyahu Filistin'in tanınması kararını değerlendirdi: 'Terörizm için bir ödül'
İsrail Başbakanı Netanyahu Filistin'in tanınması kararını değerlendirdi: 'Terörizm için bir ödül'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada Filistin'in tanınması kararını 'terörizm için bir ödül' olarak nitelendirdi. 22.05.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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norveç
ispanya
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bazı Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararlarını 'terörizm için bir ödül' olarak nitelendirdi ve bu kararın İsrail'in Hamas'a karşı tam bir zafer elde etmesini engellemeyeceğini sözlerine ekledi.Netanyahu yayımladığı video mesajında şu cümleleri dile getirdi:Norveç hükümeti yaptığı açıklamada Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanıyacağını duyurmuştu. Resmi tanıma 28 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. Aynı gün İrlanda Başbakanı Simon Harris de ülkesinin Filistin'i bir devlet olarak tanıyacağını söylemişti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise ülke hükümetinin önümüzdeki 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacağını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/ispanya-irlanda-ve-norvec-filistini-taniyacaklarini-acikladi-hangi-ulkeler-filistini-taniyor-1084100570.html
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israil, benyamin netanyahu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas, norveç, ispanya, irlanda, pedro sanchez

İsrail Başbakanı Netanyahu Filistin'in tanınması kararını değerlendirdi: 'Terörizm için bir ödül'

19:12 22.05.2024 (güncellendi: 19:13 22.05.2024)
© AP Photo / Ohad Zwigenbergİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada Filistin'in tanınması kararını 'terörizm için bir ödül' olarak nitelendirdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bazı Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararlarını 'terörizm için bir ödül' olarak nitelendirdi ve bu kararın İsrail'in Hamas'a karşı tam bir zafer elde etmesini engellemeyeceğini sözlerine ekledi.
Netanyahu yayımladığı video mesajında şu cümleleri dile getirdi:
Bazı Avrupa ülkelerinin bir Filistin devletini tanıma niyeti terörizm için bir ödüldür. Yahudiye ve Samarya'da Filistinlilerin yüzde 80'i 7 Ekim'deki korkunç katliamı desteklemektedir. Bu kötülüğe bir ülke verilmemelidir. Bu, 7 Ekim katliamını tekrarlamaya çalışacak terörist bir devlet olacaktır. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Terörizmi ödüllendirmek barış getirmeyecek ve Hamas'ı yenmemizi engellemeyecektir.
Norveç hükümeti yaptığı açıklamada Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanıyacağını duyurmuştu. Resmi tanıma 28 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. Aynı gün İrlanda Başbakanı Simon Harris de ülkesinin Filistin'i bir devlet olarak tanıyacağını söylemişti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise ülke hükümetinin önümüzdeki 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacağını dile getirmişti.
İsrail Filistin Gazze bomba saldırı Filistin bayrak gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
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