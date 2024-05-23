https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/kaza-tespit-tutanagi-ile-ilgili-yeni-donem-e-devlet-uygulamasina-geldi-1084119734.html

Kaza Tespit Tutanağı ile ilgili yeni dönem: E-devlet uygulamasına geldi

Kaza Tespit Tutanağı ile ilgili yeni dönem: E-devlet uygulamasına geldi

Sputnik Türkiye

Trafikte her an herkesin başına gelebilecek olan trafik kazalarına ilişkin yenilikçi ve kolay işlem yapılmasına imkan sağlayan Kaza Tespit Tutanağı e-Devlet... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T09:50+0300

2024-05-23T09:50+0300

2024-05-23T09:51+0300

türkiye

e-devlet

e-devlet kapısı

trafik sigortası

kaza tespit tutanağı

trafik kazası

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e-Devlet'te yenilikçi ve hayatı kolaylaştıracak adımlara bir yenisi daha eklendi. Trafik kazalarında tutulan tutanaklar direkt olarak e-Devlet üzerinden sisteme işlenebiliyor.Kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur?Akıllı telefonlardan uygulama üzerinden e-Devlet'e giriş yapılması gerekiyor.İki aşamalı girişin açık olduğu tüm e-Devlet hesaplarından Kaza Tutanağı girilebiliyor. Şu anda sadece iki aracın karıştığı kazalar sisteme girilebiliyor. Zincirleme kazalarda kaza tespit tutanağının kağıt olarak doldurulması gerekiyor.Aşamalar şu şekilde işliyor:1- Arama kısmına Kaza Tutanağı yazılıyor.2- Yeni tutanak oluştur ya da yeni tutanağa dahil ol seçeneklerinden biri uygunluk durumuna göre seçiliyor.3- Bulunulan konum giriliyor.4- Araç bilgileri giriliyor.5- Kaza senaryosu hazırlanıyor.6- Kazaya ilişkin fotoğraflar ekleniyor.7- Trafik sigortası bilgileri giriliyor.8- Tutanak tamamlanıp Sigorta Bilgi Merkezi'ne gönderiliyor.Çok daha hızlı sonuç alınıyorKaza tutanağının e-Devlet Mobil'e gelmesiyle birlikte araçlarda kaza tutanağı bulundurulması zorunluluğu da ortadan kalkmış oldu. Çoğu araçta kaza tespit tutanağı bulunmuyor ve bu da sorunlara neden oluyordu. Yoldan geçen diğer sürücülerden kaza tespit tutanağı isteniyor, kalem aranıyor ve sonrasında doldurma işlemi uzun sürüyor. Bundan dolayı da trafikte de aksamalar yaşanıyordu.Telefon üzerinden kısa sürede kazaya ilişkin fotoğraflar çekildikten sonra araçlar uygun noktaya alınarak trafik aksatılmadan tutanak hızlıca dolduruluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/kira-sozlesmelerinde-yeni-uygulama-meclise-gidiyor-e-devletten-nasil-halledilecek-1082604132.html

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