https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/gaziantepte-mezuniyet-toreninde-helyum-dolu-balonlar-patladi-yaralilar-var-1084147553.html
Gaziantep'te mezuniyet töreninde helyum dolu balonlar patladı: Yaralılar var
Gaziantep'te mezuniyet töreninde helyum dolu balonlar patladı: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te bir lisenin mezuniyet töreninde helyum gazı dolu balonların patlaması sonucu 10 öğrenci hafif yaralandı. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T20:19+0300
2024-05-23T20:19+0300
2024-05-23T20:20+0300
gaziantep
türkiye
balon
helyum gazı
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Gaziantep'te Ayıntap Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni düzenlendi.Kutlamalar sırasında helyum dolu balonlar henüz öğrenilemeyen bir nedenle patladı.Patlama sonucu vücutlarında yanık oluşan 10 öğrenci olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/felaket-tellali-olarak-anilan-onur-akay-saldiriya-ugradi-birinci-yumruk-kadir-dogulu-icin-1084142606.html
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gaziantep, balon, helyum gazı
gaziantep, balon, helyum gazı
Gaziantep'te mezuniyet töreninde helyum dolu balonlar patladı: Yaralılar var
20:19 23.05.2024 (güncellendi: 20:20 23.05.2024)
Gaziantep'te bir lisenin mezuniyet töreninde helyum gazı dolu balonların patlaması sonucu 10 öğrenci hafif yaralandı.
Gaziantep'te Ayıntap Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni düzenlendi.
Kutlamalar sırasında helyum dolu balonlar henüz öğrenilemeyen bir nedenle patladı.
Patlama sonucu vücutlarında yanık oluşan 10 öğrenci olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:
"Ayıntap Anadolu Lisesinde bugün saat 16.00'da düzenlenen mezuniyet töreninde helyum gazlı balonların patlaması sonucu 10 öğrencimiz yaralanmıştır. Yaralı öğrenciler Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırılmıştır. Öğrencilerimizin hayati tehlikesi olmamakla birlikte üç öğrencimizin yüzlerinde hafif ve kalıcı olmayan yanık izi bulunmaktadır. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatılmıştır."