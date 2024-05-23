https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/gaziantepte-mezuniyet-toreninde-helyum-dolu-balonlar-patladi-yaralilar-var-1084147553.html

Gaziantep'te mezuniyet töreninde helyum dolu balonlar patladı: Yaralılar var

Gaziantep'te mezuniyet töreninde helyum dolu balonlar patladı: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te bir lisenin mezuniyet töreninde helyum gazı dolu balonların patlaması sonucu 10 öğrenci hafif yaralandı. 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T20:19+0300

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gaziantep

türkiye

balon

helyum gazı

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Gaziantep'te Ayıntap Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni düzenlendi.Kutlamalar sırasında helyum dolu balonlar henüz öğrenilemeyen bir nedenle patladı.Patlama sonucu vücutlarında yanık oluşan 10 öğrenci olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/felaket-tellali-olarak-anilan-onur-akay-saldiriya-ugradi-birinci-yumruk-kadir-dogulu-icin-1084142606.html

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