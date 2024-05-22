Gürcistan: Ülkedeki darbe senaryoları Batı tarafından finanse ediliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Schengen vizesi krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Huzurevine başvurular son 5 yılda yüzde 41 arttı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Adem Metan anlattı 'Reisi'nin cenazesini aldıktan sonra ekiplerin büyük bir bölümü çekildi'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Canlı yayın konuğumuz sanatçı Tuna Kiremitçi
12:07
83 dk
HABER MASASI
Engelli bireylere sağlanan haklar nelerdir ?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Demir, İran'dan bildiriyor...
15:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin dünya liderleri için milli yasları
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'İktidar bloğundan kaçan oyların büyük çoğunluğu İmamoğlu'na yöneldi'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Tüketici kredileri ve kredi kartlarında tehlike kapıda
12:06
83 dk
HABER MASASI
Engelli bireylerin spor dünyasındaki başarıları.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de tarihi skandal: Binlerce kişiye HIV enfekte kan verilmiş
17:39
2 dk
SESLİ HABER
ABD milletvekili: FBI, Trump'ı öldürmeyi planladı
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
AB üyesi 2 ülke daha Filistin'i tanıyacak
18:08
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB iade etmek zorunda kalacak
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Fatih Terim sessizliğini bozdu: Konu Seçil Erzan davası
18:33
3 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusu: Amerika, Ukrayna'ya eski silahları gönderiyor
18:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Naci Görür uyardı: Türkiye diz üstü çöker
19:10
3 dk
SESLİ HABER
1 milyon 115 bin TL'lik hesapla gündem olan restorandan açıklama geldi
19:36
1 dk
SESLİ HABER
Rus yetkili: Fransa asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
20:09
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/gurcistan-ulkedeki-darbe-senaryolari-bati-tarafindan-finanse-ediliyor-1084102135.html
Gürcistan: Ülkedeki darbe senaryoları Batı tarafından finanse ediliyor
Gürcistan: Ülkedeki darbe senaryoları Batı tarafından finanse ediliyor
Sputnik Türkiye
Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Kaladze, son yıllarda sivil toplum örgütlerinin Gürcistan'da darbe örgütlemek üzere birçok kez girişimde bulunduğunu söyledi. 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T15:42+0300
2024-05-22T15:42+0300
dünya
gürcistan
gürcistan parlamentosu
batı
darbe
devrim
yabancı nüfuzun şeffaflığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082897548_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_843307f7a218fc8c7c67762fa55c9bf5.jpg
İktidardaki Gürcü Rüyası Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kaha Kaladze, bazı Batılı kuruluşların ve devletlerin Gürcistan'da darbe yapmaya çalışan sivil toplum örgütlerini finanse ettiğini, bu nedenle yetkililerin önlem alarak STK'ların dış finansmanının şeffaflığına ilişkin bir yasa tasarısı hazırladığını söyledi.Kaladze açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Kaladze açıklamasında her şeyin şeffaf olması gerektiğinin altını çizerek halkın STK'ların nereden finanse edildiğini ve Batı'dan gelen fonların hangi özel projelere harcandığı konusunda tam bilgiye sahip olması gerektiğini vurguladı.Gürcistan halkının kimin dost kimin düşman olduğunu bilmesi gerektiğinin ifade eden Kaladze, "Düşmanlık, Batı'nın darbe senaryosunu finanse etmesidir. Düşmanlık, Batı'nın doğrudan kutuplaşmaya dahil olan çeşitli örgütleri finanse etmesidir. Bizim ortaklara ve dostlara ihtiyacımız var" cümlelerini dile getirdi.Gürcistan'ın Batı'nın güvenilir bir ortağı olduğunu ve bunun sadece sözlerle değil eylemlerle de defalarca teyit edildiğini belirten Kaladze, "Şimdi bu ilişkileri, bu yaklaşımı sürdürmeye hazırız. Bu Gürcü halkının tavrıdır ancak birileri bize yukarıdan bakar ve bizi ülkenin çıkarlarına aykırı bir şey yapmaya zorlarsa, bu bizim için kabul edilemez" dedi.Gürcistan Parlamentosu 14 Mayıs'ta, aylardır süren protestoların ortasında 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını üçüncü ve son okumasında kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili 18 Mayıs'ta veto hakkını kullanmıştı. İktidar partisi ise vetoyu geçersiz kılacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/gurcistan-basbakani-kobakhidze-2020-2023-yillari-arasinda-abd-destekli-iki-darbe-girisimi-oldu-1083446620.html
gürcistan
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082897548_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baedfd20cb29b408ed559042ad5d5b47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gürcistan, gürcistan parlamentosu, batı, darbe, devrim, yabancı nüfuzun şeffaflığı
gürcistan, gürcistan parlamentosu, batı, darbe, devrim, yabancı nüfuzun şeffaflığı

Gürcistan: Ülkedeki darbe senaryoları Batı tarafından finanse ediliyor

15:42 22.05.2024
© AA / Davit KachkachishviliGürcistan'da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı protestoları
Gürcistan'da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AA / Davit Kachkachishvili
Abone ol
Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Kaladze, son yıllarda sivil toplum örgütlerinin Gürcistan'da darbe örgütlemek üzere birçok kez girişimde bulunduğunu söyledi.
İktidardaki Gürcü Rüyası Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kaha Kaladze, bazı Batılı kuruluşların ve devletlerin Gürcistan'da darbe yapmaya çalışan sivil toplum örgütlerini finanse ettiğini, bu nedenle yetkililerin önlem alarak STK'ların dış finansmanının şeffaflığına ilişkin bir yasa tasarısı hazırladığını söyledi.
Kaladze açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yakından bakacak olursak, son yıllarda STK'lardan ülkede bir darbe örgütlemeye yönelik doğrudan girişimler oldu. Bu STK'ların nereden finanse edildiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Muhtelif Batılı kuruluşlar ve devletler tarafından finanse ediliyorlar. Bu doğrultuda, tüm bunları durdurmak için adımlar attık.

Kaladze açıklamasında her şeyin şeffaf olması gerektiğinin altını çizerek halkın STK'ların nereden finanse edildiğini ve Batı'dan gelen fonların hangi özel projelere harcandığı konusunda tam bilgiye sahip olması gerektiğini vurguladı.
Gürcistan halkının kimin dost kimin düşman olduğunu bilmesi gerektiğinin ifade eden Kaladze, "Düşmanlık, Batı'nın darbe senaryosunu finanse etmesidir. Düşmanlık, Batı'nın doğrudan kutuplaşmaya dahil olan çeşitli örgütleri finanse etmesidir. Bizim ortaklara ve dostlara ihtiyacımız var" cümlelerini dile getirdi.
Gürcistan'ın Batı'nın güvenilir bir ortağı olduğunu ve bunun sadece sözlerle değil eylemlerle de defalarca teyit edildiğini belirten Kaladze, "Şimdi bu ilişkileri, bu yaklaşımı sürdürmeye hazırız. Bu Gürcü halkının tavrıdır ancak birileri bize yukarıdan bakar ve bizi ülkenin çıkarlarına aykırı bir şey yapmaya zorlarsa, bu bizim için kabul edilemez" dedi.
Gürcistan Parlamentosu 14 Mayıs'ta, aylardır süren protestoların ortasında 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını üçüncü ve son okumasında kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili 18 Mayıs'ta veto hakkını kullanmıştı. İktidar partisi ise vetoyu geçersiz kılacağını açıklamıştı.
İrakli Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
DÜNYA
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: 2020-2023 yılları arasında ABD destekli iki darbe girişimi oldu
3 Mayıs, 14:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала