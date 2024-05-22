https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/gurcistan-ulkedeki-darbe-senaryolari-bati-tarafindan-finanse-ediliyor-1084102135.html

Gürcistan: Ülkedeki darbe senaryoları Batı tarafından finanse ediliyor

Gürcistan: Ülkedeki darbe senaryoları Batı tarafından finanse ediliyor

Sputnik Türkiye

Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Kaladze, son yıllarda sivil toplum örgütlerinin Gürcistan'da darbe örgütlemek üzere birçok kez girişimde bulunduğunu söyledi. 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T15:42+0300

2024-05-22T15:42+0300

2024-05-22T15:42+0300

dünya

gürcistan

gürcistan parlamentosu

batı

darbe

devrim

yabancı nüfuzun şeffaflığı

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İktidardaki Gürcü Rüyası Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kaha Kaladze, bazı Batılı kuruluşların ve devletlerin Gürcistan'da darbe yapmaya çalışan sivil toplum örgütlerini finanse ettiğini, bu nedenle yetkililerin önlem alarak STK'ların dış finansmanının şeffaflığına ilişkin bir yasa tasarısı hazırladığını söyledi.Kaladze açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Kaladze açıklamasında her şeyin şeffaf olması gerektiğinin altını çizerek halkın STK'ların nereden finanse edildiğini ve Batı'dan gelen fonların hangi özel projelere harcandığı konusunda tam bilgiye sahip olması gerektiğini vurguladı.Gürcistan halkının kimin dost kimin düşman olduğunu bilmesi gerektiğinin ifade eden Kaladze, "Düşmanlık, Batı'nın darbe senaryosunu finanse etmesidir. Düşmanlık, Batı'nın doğrudan kutuplaşmaya dahil olan çeşitli örgütleri finanse etmesidir. Bizim ortaklara ve dostlara ihtiyacımız var" cümlelerini dile getirdi.Gürcistan'ın Batı'nın güvenilir bir ortağı olduğunu ve bunun sadece sözlerle değil eylemlerle de defalarca teyit edildiğini belirten Kaladze, "Şimdi bu ilişkileri, bu yaklaşımı sürdürmeye hazırız. Bu Gürcü halkının tavrıdır ancak birileri bize yukarıdan bakar ve bizi ülkenin çıkarlarına aykırı bir şey yapmaya zorlarsa, bu bizim için kabul edilemez" dedi.Gürcistan Parlamentosu 14 Mayıs'ta, aylardır süren protestoların ortasında 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını üçüncü ve son okumasında kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili 18 Mayıs'ta veto hakkını kullanmıştı. İktidar partisi ise vetoyu geçersiz kılacağını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/gurcistan-basbakani-kobakhidze-2020-2023-yillari-arasinda-abd-destekli-iki-darbe-girisimi-oldu-1083446620.html

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