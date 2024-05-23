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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/gurcistan-basbakani-kobahidze-ulkemizde-yeni-bir-ukrayna-ve-maydan-istemiyoruz-1084115972.html
Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Ülkemizde yeni bir Ukrayna ve Maydan istemiyoruz
Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Ülkemizde yeni bir Ukrayna ve Maydan istemiyoruz
Sputnik Türkiye
Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze, ‘yabancı ajan’ yasasını savunmalarının nedenini, ülkenin ikinci bir Ukrayna’ya dönüşmesini, yeni bir ‘Maydan’ olayının... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T07:21+0300
2024-05-23T07:47+0300
dünya
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gürcistan parlamentosu
irakli kobahidze
yabancı nüfuzun şeffaflığı
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Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze, yerel televizyona açıklamasında, Venedik Komisyonu’nun ‘yabancı ajan’ yasası olarak da bilinen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını mevcut haliyle iptal etme tavsiyesini değerlendirdi.Kobahidze, yasanın tartışmaya açık olmadığını kaydederek şunu dedi: Ülke yönetiminin, Gürcistan’ı ikinci bir Ukrayna haline getirilmesini önlemesi gerektiğini söyleyen Başbakan, bunun için de ülkede iki kez devrim çıkarmaya çalışan STK’ların finansmanının şeffaf olması gerektiğini vurguladı.Venedik Komisyonu’nun “mesleki şerefi terk ettiğini” dile getiren Kobahidze, söz konusu yasanın başlıca amacının, Gürcistan’ın devlet egemenliğini ve güvenliğini korumak olduğunu kaydetti.Daha önce Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu’nun (Venedik Komisyonu) yayınlandığı rapor, Gürcistan yönetimine “yasayı mevcut haliyle iptal etme” çağrısını içeriyor. Raporda, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin maddelerinde yer alan katı talepleri karşılamadığı ve içerdiği temel eksiklerinin ifade, mahremiyet, kamu işlerine katılım ve ayrımcılık yasağı açısından olumsuz sonuçlara yol açacağı iddia ediliyor.Gürcistan Parlamentosu 14 Mayıs'ta, aylardır süren protestoların ortasında 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını üçüncü ve son okumasında kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili 18 Mayıs'ta veto hakkını kullanmıştı. İktidar partisi ise vetoyu geçersiz kılacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/blinken-abd-gurcistana-karsi-yabanci-ajanlara-iliskin-yasa-nedeniyle-harekete-gececek-1084112809.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, irakli kobahidze, yabancı nüfuzun şeffaflığı, salome zurabişvili, avrupa insan hakları sözleşmesi, venedik komisyonu, avrupa birliği, ukrayna, maydan, maydan olayları
gürcistan, gürcistan parlamentosu, irakli kobahidze, yabancı nüfuzun şeffaflığı, salome zurabişvili, avrupa insan hakları sözleşmesi, venedik komisyonu, avrupa birliği, ukrayna, maydan, maydan olayları

Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Ülkemizde yeni bir Ukrayna ve Maydan istemiyoruz

07:21 23.05.2024 (güncellendi: 07:47 23.05.2024)
© AA / Davit KachkachishviliGürcistan Başbakanı Kobakhidze
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© AA / Davit Kachkachishvili
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Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze, ‘yabancı ajan’ yasasını savunmalarının nedenini, ülkenin ikinci bir Ukrayna’ya dönüşmesini, yeni bir ‘Maydan’ olayının çıkmasını ve Rusya’ya karşı ‘ikinci cephenin’ açılmasını istememeleri şeklinde açıkladı.
Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze, yerel televizyona açıklamasında, Venedik Komisyonu’nun ‘yabancı ajan’ yasası olarak da bilinen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını mevcut haliyle iptal etme tavsiyesini değerlendirdi.
Kobahidze, yasanın tartışmaya açık olmadığını kaydederek şunu dedi:
Önemli konularda anlaşamıyoruz. Bazıları suları bulandırmak istiyor, biz istemiyoruz, bazıları burada bir “Meydan” istiyor, biz istemiyoruz, bazıları ikinci bir cephe istiyor, biz istemiyoruz. Anlaşmazlığın ana nedeni budur. Dolayısıyla esas mesele ihtilaf konusu olduğundan tartışmalara açık değil.
Ülke yönetiminin, Gürcistan’ı ikinci bir Ukrayna haline getirilmesini önlemesi gerektiğini söyleyen Başbakan, bunun için de ülkede iki kez devrim çıkarmaya çalışan STK’ların finansmanının şeffaf olması gerektiğini vurguladı.
Venedik Komisyonu’nun “mesleki şerefi terk ettiğini” dile getiren Kobahidze, söz konusu yasanın başlıca amacının, Gürcistan’ın devlet egemenliğini ve güvenliğini korumak olduğunu kaydetti.
Daha önce Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu’nun (Venedik Komisyonu) yayınlandığı rapor, Gürcistan yönetimine “yasayı mevcut haliyle iptal etme” çağrısını içeriyor. Raporda, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin maddelerinde yer alan katı talepleri karşılamadığı ve içerdiği temel eksiklerinin ifade, mahremiyet, kamu işlerine katılım ve ayrımcılık yasağı açısından olumsuz sonuçlara yol açacağı iddia ediliyor.
Gürcistan Parlamentosu 14 Mayıs'ta, aylardır süren protestoların ortasında 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını üçüncü ve son okumasında kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili 18 Mayıs'ta veto hakkını kullanmıştı. İktidar partisi ise vetoyu geçersiz kılacağını açıklamıştı.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
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Blinken: ABD, Gürcistan'a karşı ‘yabancı ajanlara ilişkin yasa’ nedeniyle harekete geçecek
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