https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/gurcistan-basbakani-kobahidze-ulkemizde-yeni-bir-ukrayna-ve-maydan-istemiyoruz-1084115972.html

Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Ülkemizde yeni bir Ukrayna ve Maydan istemiyoruz

Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Ülkemizde yeni bir Ukrayna ve Maydan istemiyoruz

Sputnik Türkiye

Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze, ‘yabancı ajan’ yasasını savunmalarının nedenini, ülkenin ikinci bir Ukrayna’ya dönüşmesini, yeni bir ‘Maydan’ olayının... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T07:21+0300

2024-05-23T07:21+0300

2024-05-23T07:47+0300

dünya

gürcistan

gürcistan parlamentosu

irakli kobahidze

yabancı nüfuzun şeffaflığı

salome zurabişvili

avrupa insan hakları sözleşmesi

venedik komisyonu

avrupa birliği

ukrayna

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Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze, yerel televizyona açıklamasında, Venedik Komisyonu’nun ‘yabancı ajan’ yasası olarak da bilinen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını mevcut haliyle iptal etme tavsiyesini değerlendirdi.Kobahidze, yasanın tartışmaya açık olmadığını kaydederek şunu dedi: Ülke yönetiminin, Gürcistan’ı ikinci bir Ukrayna haline getirilmesini önlemesi gerektiğini söyleyen Başbakan, bunun için de ülkede iki kez devrim çıkarmaya çalışan STK’ların finansmanının şeffaf olması gerektiğini vurguladı.Venedik Komisyonu’nun “mesleki şerefi terk ettiğini” dile getiren Kobahidze, söz konusu yasanın başlıca amacının, Gürcistan’ın devlet egemenliğini ve güvenliğini korumak olduğunu kaydetti.Daha önce Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu’nun (Venedik Komisyonu) yayınlandığı rapor, Gürcistan yönetimine “yasayı mevcut haliyle iptal etme” çağrısını içeriyor. Raporda, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin maddelerinde yer alan katı talepleri karşılamadığı ve içerdiği temel eksiklerinin ifade, mahremiyet, kamu işlerine katılım ve ayrımcılık yasağı açısından olumsuz sonuçlara yol açacağı iddia ediliyor.Gürcistan Parlamentosu 14 Mayıs'ta, aylardır süren protestoların ortasında 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını üçüncü ve son okumasında kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili 18 Mayıs'ta veto hakkını kullanmıştı. İktidar partisi ise vetoyu geçersiz kılacağını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/blinken-abd-gurcistana-karsi-yabanci-ajanlara-iliskin-yasa-nedeniyle-harekete-gececek-1084112809.html

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