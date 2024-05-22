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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/blinken-abd-gurcistana-karsi-yabanci-ajanlara-iliskin-yasa-nedeniyle-harekete-gececek-1084112809.html
Blinken: ABD, Gürcistan'a karşı ‘yabancı ajanlara ilişkin yasa’ nedeniyle harekete geçecek
Blinken: ABD, Gürcistan'a karşı ‘yabancı ajanlara ilişkin yasa’ nedeniyle harekete geçecek
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin yabancı ajanlar yasası nedeniyle Gürcistan'a karşı gerekli adımları atacağını belirtti. 22.05.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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antony blinken
gürcistan parlamentosu
yabancı nüfuzun şeffaflığı
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gürcistan Parlamentosu tarafından onaylanan 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasına yanıt olarak Washington’un gerekli adımları atacağını söyledi.Blinken, ABD Temsilciler Meclisi komitesindeki oturumda, "Yanıt olarak hangi adımların atılabileceğini değerlendiriyoruz. Harekete geçmemizi bekliyorum” dedi.Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'ın Batı karşıtı söylem ve yabancı ajanlara ilişkin yasa tasarısı nedeniyle AB ve NATO üyeliği şansını riske attığını belirtmişti.15 Mayıs’ta Gürcistan parlamentosu üçüncü ve son oturumda “Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı” yasa tasarısını kabul etmişti.‘Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası, yıllık gelirlerinin yüzde 20'si yabancı fonlardan gelen sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşlarının yabancı güçlerin çıkarlarını gözeten kuruluşlar siciline kaydedilmesini öngörüyor.Gürcistan’da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının kabul edilmesine karşı çıkan muhalif gruplar, STK temsilcileri ve sivil aktivistler söz konusu tasarının Gürcistan'ın dost ve düşmanlarını eşitlediğini ve ülkenin AB'ye entegrasyonunu engellediğini savunuyor.Gürcü yetkililer ise ABD, İsrail ve Avustralya'da yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasalar bulunduğunu, AB ve Fransa'nın ise bu tür tasarıları değerlendirdiğinin altını çiziyor. Bu arada Söz konusu yasa tasarısının parlamentodaki sürecinde AB, ABD, BM, NATO ve Avrupa Konseyi tarafından Gürcistan, tasarıyı reddetmesi yönünde pek çok kez uyarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/gurcistan-ulkedeki-darbe-senaryolari-bati-tarafindan-finanse-ediliyor-1084102135.html
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abd, antony blinken, gürcistan parlamentosu, yabancı nüfuzun şeffaflığı, ab, nato, bm, avrupa konseyi
abd, antony blinken, gürcistan parlamentosu, yabancı nüfuzun şeffaflığı, ab, nato, bm, avrupa konseyi

Blinken: ABD, Gürcistan'a karşı ‘yabancı ajanlara ilişkin yasa’ nedeniyle harekete geçecek

22:49 22.05.2024
© İHA / ABIR SULTAN / POOLAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© İHA / ABIR SULTAN / POOL
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin yabancı ajanlar yasası nedeniyle Gürcistan'a karşı gerekli adımları atacağını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gürcistan Parlamentosu tarafından onaylanan 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasına yanıt olarak Washington’un gerekli adımları atacağını söyledi.
Blinken, ABD Temsilciler Meclisi komitesindeki oturumda, "Yanıt olarak hangi adımların atılabileceğini değerlendiriyoruz. Harekete geçmemizi bekliyorum” dedi.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'ın Batı karşıtı söylem ve yabancı ajanlara ilişkin yasa tasarısı nedeniyle AB ve NATO üyeliği şansını riske attığını belirtmişti.
15 Mayıs’ta Gürcistan parlamentosu üçüncü ve son oturumda “Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı” yasa tasarısını kabul etmişti.
‘Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası, yıllık gelirlerinin yüzde 20'si yabancı fonlardan gelen sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşlarının yabancı güçlerin çıkarlarını gözeten kuruluşlar siciline kaydedilmesini öngörüyor.
Gürcistan’da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının kabul edilmesine karşı çıkan muhalif gruplar, STK temsilcileri ve sivil aktivistler söz konusu tasarının Gürcistan'ın dost ve düşmanlarını eşitlediğini ve ülkenin AB'ye entegrasyonunu engellediğini savunuyor.
Gürcü yetkililer ise ABD, İsrail ve Avustralya'da yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasalar bulunduğunu, AB ve Fransa'nın ise bu tür tasarıları değerlendirdiğinin altını çiziyor. Bu arada Söz konusu yasa tasarısının parlamentodaki sürecinde AB, ABD, BM, NATO ve Avrupa Konseyi tarafından Gürcistan, tasarıyı reddetmesi yönünde pek çok kez uyarılmıştı.
Gürcistan'da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
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