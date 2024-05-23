https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/demirorenden-dev-satis-hurriyet-gazetesi-binalarinin-yeni-sahibi-belli-oldu-1084120023.html

Demirören'den dev satış: Hürriyet Gazetesi binalarının yeni sahibi belli oldu

Demirören'den dev satış: Hürriyet Gazetesi binalarının yeni sahibi belli oldu

Sputnik Türkiye

Hürriyet, Kanal D, CNN Türk ve birçok medya kanalı ve gazetenin de sahibi olan Demirören Holding, yayın grubuna ait bazı binaları Ziraat Bankası'na devretti. 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T09:58+0300

2024-05-23T09:58+0300

2024-05-23T09:58+0300

ekonomi

ziraat bankası

demirören holding

demirören grubu

yıldırım demirören

borç

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Dünya gazetesinin haberine göre 2018 yılında Doğan Holding'den 916 milyon dolara satın alınan Hürriyet, Kanal D, CNN Türk ve birçok medya kanalı ve gazete için Ziraat Bankası'ndan 895 milyon dolarlık kredi çeken Demirören Holding, bu yıl ödemesi gereken 70 milyon dolarlık taksitler için yayın grubuna ait çok sayıda gayrimenkul ve taşınmazı Ziraat Bankası'na devretti.2018 yılında Doğan Holding'e ait çok sayıda gazete ve televizyon kanalını satın alan Demirören Holding, bu satın alma için ödediği bedelin tamamına yakınını Ziraat Bankası'ndan temin ettiği kredi ile karşılamıştı.Aradan geçen süreçte 'uzun yıllar boyunca Ziraat Bankası'na hiçbir ödeme yapmadığı belirtilen Demirören Holding' kamuoyunda tartışmalara neden olurken, geçtiğimiz yıl yapılan açıklamalarda taksitlerin anlaşılan şekilde ödendiği belirtildi.Yıllık 70 milyon dolar olan taksit ödemeleri için Taksim'in merkezi İstiklal Caddesi'nde bulunan Demirören AVM'yi Denizbank'a satan şirketler grubu, geçtiğimiz yıllarda KAP'a yaptığı açıklamada, İstanbul Esenyurt ilçesindeki 61.5 dönüm yüzölçümüne sahip matbaa tesisi arsasını 816.6 milyon liraya insansız hava aracı üreticisi Baykar'a sattığını duyurmuştu.Hürriyet'e ait binalar Ziraat Bankası'na devredildiSon olarak Demirören Holding, Ziraat Bankası'na olan kredi borcunun 70 milyon dolarlık bu yılki ödemesinin bir kısmını karşılamak için Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık bünyesinde bulunan gayrimenkullerin bir kısmını 1 milyar 287 milyon 922 bin TL karşılığında bankaya sattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/koc-holdingden-yapi-kredi-ile-ilgili-yeni-aciklama-1084079015.html

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ziraat bankası, demirören holding, demirören grubu, yıldırım demirören, borç