Demirören'den dev satış: Hürriyet Gazetesi binalarının yeni sahibi belli oldu

Türkiye
SON DAKİKA | Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur için kırmızı bülten çıkarıldı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'İktidar bloğundan kaçan oyların büyük çoğunluğu İmamoğlu'na yöneldi'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Tüketici kredileri ve kredi kartlarında tehlike kapıda
12:06
83 dk
HABER MASASI
Engelli bireylerin spor dünyasındaki başarıları.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Katar Ekonomik Forumu’na damga vuran konular
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de tarihi skandal: Binlerce kişiye HIV enfekte kan verilmiş
17:47
2 dk
SESLİ HABER
ABD milletvekili: FBI, Trump'ı öldürmeyi planladı
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
AB üyesi 2 ülke daha Filistin'i tanıyacak
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB iade etmek zorunda kalacak
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Fatih Terim sessizliğini bozdu: Konu Seçil Erzan davası
18:39
3 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusu: Amerika, Ukrayna'ya eski silahları gönderiyor
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Naci Görür uyardı: Türkiye diz üstü çöker
19:14
3 dk
SESLİ HABER
1 milyon 115 bin TL'lik hesapla gündem olan restorandan açıklama geldi
19:39
1 dk
SESLİ HABER
Rus yetkili: Fransa asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
20:12
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
UEFA'dan İstanbul'a çifte final
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiyatro da tasarruf tedbirlerine takıldı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Kurban Bayramı öncesi et fiyatları nasıl etkilenecek?
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/demirorenden-dev-satis-hurriyet-gazetesi-binalarinin-yeni-sahibi-belli-oldu-1084120023.html
Demirören'den dev satış: Hürriyet Gazetesi binalarının yeni sahibi belli oldu
Demirören'den dev satış: Hürriyet Gazetesi binalarının yeni sahibi belli oldu
Sputnik Türkiye
Hürriyet, Kanal D, CNN Türk ve birçok medya kanalı ve gazetenin de sahibi olan Demirören Holding, yayın grubuna ait bazı binaları Ziraat Bankası'na devretti. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T09:58+0300
2024-05-23T09:58+0300
ekonomi
ziraat bankası
demirören holding
demirören grubu
yıldırım demirören
borç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/01/1050366906_0:0:623:350_1920x0_80_0_0_396bb0f7a6ea488eeed246118b174743.jpg
Dünya gazetesinin haberine göre 2018 yılında Doğan Holding'den 916 milyon dolara satın alınan Hürriyet, Kanal D, CNN Türk ve birçok medya kanalı ve gazete için Ziraat Bankası'ndan 895 milyon dolarlık kredi çeken Demirören Holding, bu yıl ödemesi gereken 70 milyon dolarlık taksitler için yayın grubuna ait çok sayıda gayrimenkul ve taşınmazı Ziraat Bankası'na devretti.2018 yılında Doğan Holding'e ait çok sayıda gazete ve televizyon kanalını satın alan Demirören Holding, bu satın alma için ödediği bedelin tamamına yakınını Ziraat Bankası'ndan temin ettiği kredi ile karşılamıştı.Aradan geçen süreçte 'uzun yıllar boyunca Ziraat Bankası'na hiçbir ödeme yapmadığı belirtilen Demirören Holding' kamuoyunda tartışmalara neden olurken, geçtiğimiz yıl yapılan açıklamalarda taksitlerin anlaşılan şekilde ödendiği belirtildi.Yıllık 70 milyon dolar olan taksit ödemeleri için Taksim'in merkezi İstiklal Caddesi'nde bulunan Demirören AVM'yi Denizbank'a satan şirketler grubu, geçtiğimiz yıllarda KAP'a yaptığı açıklamada, İstanbul Esenyurt ilçesindeki 61.5 dönüm yüzölçümüne sahip matbaa tesisi arsasını 816.6 milyon liraya insansız hava aracı üreticisi Baykar'a sattığını duyurmuştu.Hürriyet'e ait binalar Ziraat Bankası'na devredildiSon olarak Demirören Holding, Ziraat Bankası'na olan kredi borcunun 70 milyon dolarlık bu yılki ödemesinin bir kısmını karşılamak için Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık bünyesinde bulunan gayrimenkullerin bir kısmını 1 milyar 287 milyon 922 bin TL karşılığında bankaya sattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/koc-holdingden-yapi-kredi-ile-ilgili-yeni-aciklama-1084079015.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/01/1050366906_77:0:544:350_1920x0_80_0_0_19cd8252fac2591f036dfcbd799caf56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ziraat bankası, demirören holding, demirören grubu, yıldırım demirören, borç
ziraat bankası, demirören holding, demirören grubu, yıldırım demirören, borç

Demirören'den dev satış: Hürriyet Gazetesi binalarının yeni sahibi belli oldu

09:58 23.05.2024
© AAYıldırım Demirören
Yıldırım Demirören - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© AA
Abone ol
Hürriyet, Kanal D, CNN Türk ve birçok medya kanalı ve gazetenin de sahibi olan Demirören Holding, yayın grubuna ait bazı binaları Ziraat Bankası'na devretti.
Dünya gazetesinin haberine göre 2018 yılında Doğan Holding'den 916 milyon dolara satın alınan Hürriyet, Kanal D, CNN Türk ve birçok medya kanalı ve gazete için Ziraat Bankası'ndan 895 milyon dolarlık kredi çeken Demirören Holding, bu yıl ödemesi gereken 70 milyon dolarlık taksitler için yayın grubuna ait çok sayıda gayrimenkul ve taşınmazı Ziraat Bankası'na devretti.
2018 yılında Doğan Holding'e ait çok sayıda gazete ve televizyon kanalını satın alan Demirören Holding, bu satın alma için ödediği bedelin tamamına yakınını Ziraat Bankası'ndan temin ettiği kredi ile karşılamıştı.
Aradan geçen süreçte 'uzun yıllar boyunca Ziraat Bankası'na hiçbir ödeme yapmadığı belirtilen Demirören Holding' kamuoyunda tartışmalara neden olurken, geçtiğimiz yıl yapılan açıklamalarda taksitlerin anlaşılan şekilde ödendiği belirtildi.
Yıllık 70 milyon dolar olan taksit ödemeleri için Taksim'in merkezi İstiklal Caddesi'nde bulunan Demirören AVM'yi Denizbank'a satan şirketler grubu, geçtiğimiz yıllarda KAP'a yaptığı açıklamada, İstanbul Esenyurt ilçesindeki 61.5 dönüm yüzölçümüne sahip matbaa tesisi arsasını 816.6 milyon liraya insansız hava aracı üreticisi Baykar'a sattığını duyurmuştu.

Hürriyet'e ait binalar Ziraat Bankası'na devredildi

Son olarak Demirören Holding, Ziraat Bankası'na olan kredi borcunun 70 milyon dolarlık bu yılki ödemesinin bir kısmını karşılamak için Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık bünyesinde bulunan gayrimenkullerin bir kısmını 1 milyar 287 milyon 922 bin TL karşılığında bankaya sattı.
"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimiz portföyünde yer alan; İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mah., 11408 Ada ve 1 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, İzmir İli, Konak İlçesi, Umurbey Mah., 1447 Ada ve 10 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Yenigöl Mah., 12558 Ada ve 4 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, Trabzon İli, Arsin İlçesi, Nuroğlu Mah., 1149 Ada ve 12 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi’ne toplam 1.287.922.000,00 TL (Bir milyar iki yüz seksen yedi milyon dokuz yüz yirmi iki binTürkLirası) bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 22.05.2024 tarihi itibarıyla (bugün) tamamlanmıştır."
Koç Holding - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
EKONOMİ
Koç Holding'den Yapı Kredi ile ilgili yeni açıklama
Dün, 09:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала