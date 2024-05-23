https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/corumda-44-buyuklugunde-deprem-1084143969.html
Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Çorum'da merkez üssü Mecitözü ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T18:20+0300
2024-05-23T18:20+0300
2024-05-23T18:24+0300
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AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 17.57'de merkez üssü Çorum'un Mecitözü ilçesi olan 4.4 büyüklünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 13 kilometre altında yaşandı. Sarsıntı il merkezi ve ilçelerde de hissedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/bursada-undulatus-asperatus-bulutlari-olustu-1084139780.html
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son depremler, afad deprem, çorum deprem, deprem mi oldu
Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem
18:20 23.05.2024 (güncellendi: 18:24 23.05.2024)
AFAD, Çorum'da merkez üssü Mecitözü ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 17.57'de merkez üssü Çorum'un Mecitözü ilçesi olan 4.4 büyüklünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 13 kilometre altında yaşandı. Sarsıntı il merkezi ve ilçelerde de hissedildi.