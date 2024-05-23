https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/corumda-44-buyuklugunde-deprem-1084143969.html

Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Çorum'da merkez üssü Mecitözü ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T18:20+0300

2024-05-23T18:20+0300

2024-05-23T18:24+0300

türkiye

afad

deprem

çorum

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AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 17.57'de merkez üssü Çorum'un Mecitözü ilçesi olan 4.4 büyüklünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 13 kilometre altında yaşandı. Sarsıntı il merkezi ve ilçelerde de hissedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/bursada-undulatus-asperatus-bulutlari-olustu-1084139780.html

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