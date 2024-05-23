https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/bursada-undulatus-asperatus-bulutlari-olustu-1084139780.html
Bursa'da 'undulatus asperatus' bulutları, Eskişehir'de 'mammatus' bulutları oluştu
Bursa'da 'undulatus asperatus' bulutları, Eskişehir'de 'mammatus' bulutları oluştu
Sputnik Türkiye
Bursa'da undulatus asperatus bulutları oluştu. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T16:42+0300
2024-05-23T16:42+0300
2024-05-23T16:51+0300
yaşam
bulut
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Çok nadir görülen undulatus asperatus bulutları Bursa'da göğü kapladı.Meteoroloji sitesi Hava Forum, sosyal medya hesabından bulutların videosunu paylaştı.Undulatus asperatus bulutu nedir, neden oluşur?Asperitas (As) ya da eski adıyla Undulatus asperatus, İlk olarak 2008'de Dünya Meteoroloji Örgütü'nün, Uluslararası Bulut Atlası'na, Cloud Appreciation Society tarafından eklenmesi önerilen Asperitas, nispeten nadir görülen bir bulut fenomenidir. Gökyüzünde oluşturduğu dalgalı görünüm sebebiyle Latince: aspero, romanize: "pürüzlü veya düzensiz" anlamına gelen kelimeden türetilmiştir.Mammatus bulutları görüldüEskişehir'de ise mammatus bulutları görüldü. Kentte görülen bulutların şekilleri birçok kişide merak uyandırdı.Mammatus bulutları nedir?Mammatus ya da mammatocumulus olarak bilinen bu bulutlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre şu şekilde açıklanır:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240117/hakkaride-mercek-bulutu-goruntulendi-1079759314.html
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bulut, undulatus asperatus, bursa, fırtına, hava durumu, mammatus , mammatus
bulut, undulatus asperatus, bursa, fırtına, hava durumu, mammatus , mammatus
Bursa'da 'undulatus asperatus' bulutları, Eskişehir'de 'mammatus' bulutları oluştu
16:42 23.05.2024 (güncellendi: 16:51 23.05.2024)
Bursa'da undulatus asperatus bulutları oluştu.
Çok nadir görülen undulatus asperatus bulutları Bursa'da göğü kapladı.
Meteoroloji sitesi Hava Forum, sosyal medya hesabından bulutların videosunu paylaştı.
Undulatus asperatus bulutu nedir, neden oluşur?
Asperitas (As) ya da eski adıyla Undulatus asperatus, İlk olarak 2008'de Dünya Meteoroloji Örgütü'nün, Uluslararası Bulut Atlası'na, Cloud Appreciation Society tarafından eklenmesi önerilen Asperitas, nispeten nadir görülen bir bulut fenomenidir.
Gökyüzünde oluşturduğu dalgalı görünüm sebebiyle Latince: aspero, romanize: "pürüzlü veya düzensiz" anlamına gelen kelimeden türetilmiştir.
Mammatus bulutları görüldü
Eskişehir'de ise mammatus bulutları görüldü. Kentte görülen bulutların şekilleri birçok kişide merak uyandırdı.
Mammatus bulutları nedir?
Mammatus ya da mammatocumulus olarak bilinen bu bulutlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre şu şekilde açıklanır:
Cumulonimbus mammatus olarak kullanılan terim, bulut tabanının altında kese veya memeye benzer bulut parçacıklarının görüldüğü Cb'leri tanımlamada kullanılır. Bu tür bulutlar kuvvetli hava olaylarına neden olmazlar ama fırtınaların habercisidir.