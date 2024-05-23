https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/bursada-undulatus-asperatus-bulutlari-olustu-1084139780.html

Bursa'da 'undulatus asperatus' bulutları, Eskişehir'de 'mammatus' bulutları oluştu

Bursa'da 'undulatus asperatus' bulutları, Eskişehir'de 'mammatus' bulutları oluştu

Sputnik Türkiye

Bursa'da undulatus asperatus bulutları oluştu. 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T16:42+0300

2024-05-23T16:42+0300

2024-05-23T16:51+0300

yaşam

bulut

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mammatus

mammatus

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Çok nadir görülen undulatus asperatus bulutları Bursa'da göğü kapladı.Meteoroloji sitesi Hava Forum, sosyal medya hesabından bulutların videosunu paylaştı.Undulatus asperatus bulutu nedir, neden oluşur?Asperitas (As) ya da eski adıyla Undulatus asperatus, İlk olarak 2008'de Dünya Meteoroloji Örgütü'nün, Uluslararası Bulut Atlası'na, Cloud Appreciation Society tarafından eklenmesi önerilen Asperitas, nispeten nadir görülen bir bulut fenomenidir. Gökyüzünde oluşturduğu dalgalı görünüm sebebiyle Latince: aspero, romanize: "pürüzlü veya düzensiz" anlamına gelen kelimeden türetilmiştir.Mammatus bulutları görüldüEskişehir'de ise mammatus bulutları görüldü. Kentte görülen bulutların şekilleri birçok kişide merak uyandırdı.Mammatus bulutları nedir?Mammatus ya da mammatocumulus olarak bilinen bu bulutlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre şu şekilde açıklanır:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240117/hakkaride-mercek-bulutu-goruntulendi-1079759314.html

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bulut, undulatus asperatus, bursa, fırtına, hava durumu, mammatus , mammatus