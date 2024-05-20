https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/cin-ukraynadaki-catismanin-taraflarindan-hicbirine-silah-teslim-etmedik-1084030408.html
Çin: Ukrayna’daki çatışmanın taraflarından hiçbirine silah teslim etmedik
Çin: Ukrayna’daki çatışmanın taraflarından hiçbirine silah teslim etmedik
Sputnik Türkiye
Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Pekin’in Ukrayna’daki çatışmanın taraflarına silah teslim etmediğini ve etmeyeceğini... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T22:46+0300
2024-05-20T22:46+0300
2024-05-20T22:46+0300
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çin halk cumhuriyeti
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birleşmiş milletler (bm)
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moskova
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BM Güvenlik Konseyi’nin oturumunda konuşan Geng, Çin’in Ukrayna’daki çatışmanın taraflarına silah teslim etmediğini ve etmeyeceğini, ABD’nin aksine krizin uzamasına katkıda bulunmayacağını söyledi.Çinli diplomat, “Çin, Ukrayna krizinin yaratıcısı ya da tarafı değil. Çatışmanın taraflarından hiçbirine silah sağlamadık. Çatışmaları kasıtlı olarak uzatan ABD’nin aksine biz bunu yapmayacağız ve krizden faydalanamayacağız” diye konuştu.‘ABD, Pekin ile Moskova arasındaki işbirliğine müdahale etmemeli’ABD’ye Çin ile Rusya arasındaki ikili işbirliğine müdahale etmeme çağrısında bulunan Çinli diplomat, “Çin, Rusya dahil olmak üzere tüm ülkelerle normal ekonomik ve ticari işbirliği yapma hakkına sahiptir ve bu işbirliğine müdahale edilmemelidir, o baltalanmamalıdır” dedi ve şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/cin-ukrayna-krizinin-ortaya-cikmasinda-soguk-savas-zihniyetine-sahip-olan-abd-sorumlu--1083928674.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, geng şuang, pekin, moskova, rusya
çin, çin halk cumhuriyeti, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, geng şuang, pekin, moskova, rusya
Çin: Ukrayna’daki çatışmanın taraflarından hiçbirine silah teslim etmedik
Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Pekin’in Ukrayna’daki çatışmanın taraflarına silah teslim etmediğini ve etmeyeceğini, ABD’nin aksine krizin uzamasına katkıda bulunmayacağını belirtti.
BM Güvenlik Konseyi’nin oturumunda konuşan Geng, Çin’in Ukrayna’daki çatışmanın taraflarına silah teslim etmediğini ve etmeyeceğini, ABD’nin aksine krizin uzamasına katkıda bulunmayacağını söyledi.
Çinli diplomat, “Çin, Ukrayna krizinin yaratıcısı ya da tarafı değil. Çatışmanın taraflarından hiçbirine silah sağlamadık. Çatışmaları kasıtlı olarak uzatan ABD’nin aksine biz bunu yapmayacağız ve krizden faydalanamayacağız” diye konuştu.
‘ABD, Pekin ile Moskova arasındaki işbirliğine müdahale etmemeli’
ABD’ye Çin ile Rusya arasındaki ikili işbirliğine müdahale etmeme çağrısında bulunan Çinli diplomat, “Çin, Rusya dahil olmak üzere tüm ülkelerle normal ekonomik ve ticari işbirliği yapma hakkına sahiptir ve bu işbirliğine müdahale edilmemelidir, o baltalanmamalıdır” dedi ve şöyle devam etti:
“Çin, çift kullanımlı ürünlerin ihracatını her zaman çok dikkatli bir şekilde kontrol ediyor. ABD’yi Çin’e saldırmayı, Çin Halk Cumhuriyeti’ne iftira atmaya ve onu karalamaya son vermeye çağırıyoruz, ayrıca Çinli kuruluşlara yönelik tek taraflı yaptırımlara ve asılsız tacize son verilmesi çağrısında bulunuyoruz.”