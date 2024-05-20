https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/cin-ukraynadaki-catismanin-taraflarindan-hicbirine-silah-teslim-etmedik-1084030408.html

Çin: Ukrayna’daki çatışmanın taraflarından hiçbirine silah teslim etmedik

Çin: Ukrayna’daki çatışmanın taraflarından hiçbirine silah teslim etmedik

Sputnik Türkiye

Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Pekin’in Ukrayna’daki çatışmanın taraflarına silah teslim etmediğini ve etmeyeceğini... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T22:46+0300

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birleşmiş milletler (bm)

bm güvenlik konseyi

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pekin

moskova

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BM Güvenlik Konseyi’nin oturumunda konuşan Geng, Çin’in Ukrayna’daki çatışmanın taraflarına silah teslim etmediğini ve etmeyeceğini, ABD’nin aksine krizin uzamasına katkıda bulunmayacağını söyledi.Çinli diplomat, “Çin, Ukrayna krizinin yaratıcısı ya da tarafı değil. Çatışmanın taraflarından hiçbirine silah sağlamadık. Çatışmaları kasıtlı olarak uzatan ABD’nin aksine biz bunu yapmayacağız ve krizden faydalanamayacağız” diye konuştu.‘ABD, Pekin ile Moskova arasındaki işbirliğine müdahale etmemeli’ABD’ye Çin ile Rusya arasındaki ikili işbirliğine müdahale etmeme çağrısında bulunan Çinli diplomat, “Çin, Rusya dahil olmak üzere tüm ülkelerle normal ekonomik ve ticari işbirliği yapma hakkına sahiptir ve bu işbirliğine müdahale edilmemelidir, o baltalanmamalıdır” dedi ve şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/cin-ukrayna-krizinin-ortaya-cikmasinda-soguk-savas-zihniyetine-sahip-olan-abd-sorumlu--1083928674.html

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çin, çin halk cumhuriyeti, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, geng şuang, pekin, moskova, rusya