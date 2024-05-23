https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/caglar-soyuncuden-galatasaray-aciklamasi-1084114608.html

Çağlar Söyüncü'den Galatasaray açıklaması

Çağlar Söyüncü'den Galatasaray açıklaması

Sputnik Türkiye

Galatasaray derbisinde galibiyeti getiren golü kaydeden Fenerbahçeli oyuncu Çağlar Söyüncü, "Gerçek Fenerbahçe’yi o gün sahada gösterdik" dedi. 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T06:26+0300

2024-05-23T06:26+0300

2024-05-23T06:26+0300

spor

çağlar söyüncü

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türkiye futbol federasyonu (tff)

derbi

galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı

galatasaray

galatasaray sk

fenerbahçe

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Fenerbahçe’nin tecrübeli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe TV’ye açıklamalarda bulundu. Derbi maçında kaydettiği golle gelen galibiyetten dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Çağlar, “İlk öncelikle çok mutluyuz, böyle maçlar kolay kazanılmıyor. Derbiler taraftarlar için unutulmaz. Benim bile hatırlamadığım bir sürü derbi var. Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş maçları unutulmayan maçlardır. Onun için böyle bir maçta gol attığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım, hocalarım ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir takım olarak oraya çıktık, Fenerbahçe’ye layık bir şekilde mücadele ettik. Tabii ki derbide böyle istatistik yakalamak gerçekten benim için onur ve gurur verici bir şey çünkü takıma ne kadar katkı verirsem benim için o kadar iyi. Onun için çok mutluyum. Zaten kamuoyu ve taraftarlarımız da sağ olsunlar maçtan sonra desteklerini ilettiler. Tek amacım, Fenerbahçe’ye ne kadar yardımcı olursam içim o kadar rahat olur” açıklamasında bulundu.Takımdaki aile ortamına değinen ve adaptasyon sorunu yaşamadığını söyleyen Çağlar, “Geldiğimden beri kendimi çok iyi bir aile ortamında buldum. Bu yüzden çok şanslıyım. Hocalarıma ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hiç adaptasyon sorunu çekmedim. Türk olduğum için adaptasyon sorununu biraz daha hızlı çözmem lazım ama yine de yeni bir takım, yeni oyuncular, yeni takım arkadaşları çok tecrübeli futbolcular var. Onlar bana bunu hiç hissettirmediler, sanki sezon başından beri berabermişiz gibi" şeklinde konuştu.'Orada da yenmekten başka çaremiz yoktu, onun da bilincindeydik'Geçen haftaki derbi hazırlıklarıyla ilgiliyse Çağlar, “Sakin bir şekilde işimizi yaparak, antrenmanlarda yüzde 100’ümüzü vererek, antrenman sonrası normal keyifli bir şekilde yemeklerimiz yedik Gezimiz oldu, tekne turu. Sohbet, muhabbet Gerçekten iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Bu puanlar kolay alınabilecek puanlar değil. Onun bilincindeydik. Orada da yenmekten başka çaremiz yoktu, onun da bilincindeydik. Gerçek Fenerbahçe’yi o gün sahada gösterdik” diye konuştu.

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