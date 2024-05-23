Çağlar Söyüncü'den Galatasaray açıklaması

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'İktidar bloğundan kaçan oyların büyük çoğunluğu İmamoğlu'na yöneldi'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Tüketici kredileri ve kredi kartlarında tehlike kapıda
12:06
83 dk
HABER MASASI
Engelli bireylerin spor dünyasındaki başarıları.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Katar Ekonomik Forumu’na damga vuran konular
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de tarihi skandal: Binlerce kişiye HIV enfekte kan verilmiş
17:47
2 dk
SESLİ HABER
ABD milletvekili: FBI, Trump'ı öldürmeyi planladı
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
AB üyesi 2 ülke daha Filistin'i tanıyacak
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB iade etmek zorunda kalacak
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Fatih Terim sessizliğini bozdu: Konu Seçil Erzan davası
18:39
3 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusu: Amerika, Ukrayna'ya eski silahları gönderiyor
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Naci Görür uyardı: Türkiye diz üstü çöker
19:14
3 dk
SESLİ HABER
1 milyon 115 bin TL'lik hesapla gündem olan restorandan açıklama geldi
19:39
1 dk
SESLİ HABER
Rus yetkili: Fransa asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
20:12
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
EMASYA protokolü nedir?
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/caglar-soyuncuden-galatasaray-aciklamasi-1084114608.html
Çağlar Söyüncü'den Galatasaray açıklaması
Çağlar Söyüncü'den Galatasaray açıklaması
Sputnik Türkiye
Galatasaray derbisinde galibiyeti getiren golü kaydeden Fenerbahçeli oyuncu Çağlar Söyüncü, "Gerçek Fenerbahçe’yi o gün sahada gösterdik" dedi. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T06:26+0300
2024-05-23T06:26+0300
spor
çağlar söyüncü
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
derbi
galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
galatasaray
galatasaray sk
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/13/1083987939_0:209:3219:2020_1920x0_80_0_0_e397e58a21d0c97c0507d7082eba4391.jpg
Fenerbahçe’nin tecrübeli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe TV’ye açıklamalarda bulundu. Derbi maçında kaydettiği golle gelen galibiyetten dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Çağlar, “İlk öncelikle çok mutluyuz, böyle maçlar kolay kazanılmıyor. Derbiler taraftarlar için unutulmaz. Benim bile hatırlamadığım bir sürü derbi var. Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş maçları unutulmayan maçlardır. Onun için böyle bir maçta gol attığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım, hocalarım ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir takım olarak oraya çıktık, Fenerbahçe’ye layık bir şekilde mücadele ettik. Tabii ki derbide böyle istatistik yakalamak gerçekten benim için onur ve gurur verici bir şey çünkü takıma ne kadar katkı verirsem benim için o kadar iyi. Onun için çok mutluyum. Zaten kamuoyu ve taraftarlarımız da sağ olsunlar maçtan sonra desteklerini ilettiler. Tek amacım, Fenerbahçe’ye ne kadar yardımcı olursam içim o kadar rahat olur” açıklamasında bulundu.Takımdaki aile ortamına değinen ve adaptasyon sorunu yaşamadığını söyleyen Çağlar, “Geldiğimden beri kendimi çok iyi bir aile ortamında buldum. Bu yüzden çok şanslıyım. Hocalarıma ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hiç adaptasyon sorunu çekmedim. Türk olduğum için adaptasyon sorununu biraz daha hızlı çözmem lazım ama yine de yeni bir takım, yeni oyuncular, yeni takım arkadaşları çok tecrübeli futbolcular var. Onlar bana bunu hiç hissettirmediler, sanki sezon başından beri berabermişiz gibi" şeklinde konuştu.'Orada da yenmekten başka çaremiz yoktu, onun da bilincindeydik'Geçen haftaki derbi hazırlıklarıyla ilgiliyse Çağlar, “Sakin bir şekilde işimizi yaparak, antrenmanlarda yüzde 100’ümüzü vererek, antrenman sonrası normal keyifli bir şekilde yemeklerimiz yedik Gezimiz oldu, tekne turu. Sohbet, muhabbet Gerçekten iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Bu puanlar kolay alınabilecek puanlar değil. Onun bilincindeydik. Orada da yenmekten başka çaremiz yoktu, onun da bilincindeydik. Gerçek Fenerbahçe’yi o gün sahada gösterdik” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/aziz-yildirim-fenerbahce-sampiyon-olursa-adayliktan-cekilecegim-1084106592.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/13/1083987939_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_f34183ab78e6e0b27c4bfa0ec7b3da9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çağlar söyüncü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), derbi, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe
çağlar söyüncü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), derbi, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe

Çağlar Söyüncü'den Galatasaray açıklaması

06:26 23.05.2024
© AA / Ali AtmacaFenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti
Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© AA / Ali Atmaca
Abone ol
Galatasaray derbisinde galibiyeti getiren golü kaydeden Fenerbahçeli oyuncu Çağlar Söyüncü, "Gerçek Fenerbahçe’yi o gün sahada gösterdik" dedi.
Fenerbahçe’nin tecrübeli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe TV’ye açıklamalarda bulundu. Derbi maçında kaydettiği golle gelen galibiyetten dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Çağlar, “İlk öncelikle çok mutluyuz, böyle maçlar kolay kazanılmıyor. Derbiler taraftarlar için unutulmaz. Benim bile hatırlamadığım bir sürü derbi var. Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş maçları unutulmayan maçlardır. Onun için böyle bir maçta gol attığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım, hocalarım ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir takım olarak oraya çıktık, Fenerbahçe’ye layık bir şekilde mücadele ettik. Tabii ki derbide böyle istatistik yakalamak gerçekten benim için onur ve gurur verici bir şey çünkü takıma ne kadar katkı verirsem benim için o kadar iyi. Onun için çok mutluyum. Zaten kamuoyu ve taraftarlarımız da sağ olsunlar maçtan sonra desteklerini ilettiler. Tek amacım, Fenerbahçe’ye ne kadar yardımcı olursam içim o kadar rahat olur” açıklamasında bulundu.
Takımdaki aile ortamına değinen ve adaptasyon sorunu yaşamadığını söyleyen Çağlar, “Geldiğimden beri kendimi çok iyi bir aile ortamında buldum. Bu yüzden çok şanslıyım. Hocalarıma ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hiç adaptasyon sorunu çekmedim. Türk olduğum için adaptasyon sorununu biraz daha hızlı çözmem lazım ama yine de yeni bir takım, yeni oyuncular, yeni takım arkadaşları çok tecrübeli futbolcular var. Onlar bana bunu hiç hissettirmediler, sanki sezon başından beri berabermişiz gibi" şeklinde konuştu.

'Orada da yenmekten başka çaremiz yoktu, onun da bilincindeydik'

Geçen haftaki derbi hazırlıklarıyla ilgiliyse Çağlar, “Sakin bir şekilde işimizi yaparak, antrenmanlarda yüzde 100’ümüzü vererek, antrenman sonrası normal keyifli bir şekilde yemeklerimiz yedik Gezimiz oldu, tekne turu. Sohbet, muhabbet Gerçekten iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Bu puanlar kolay alınabilecek puanlar değil. Onun bilincindeydik. Orada da yenmekten başka çaremiz yoktu, onun da bilincindeydik. Gerçek Fenerbahçe’yi o gün sahada gösterdik” diye konuştu.
Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
SPOR
Aziz Yıldırım: Fenerbahçe şampiyon olsun adaylıktan çekileyim
Dün, 18:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала