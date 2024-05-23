https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/aziz-yildirimin-yonetim-kurulu-listesi-belli-oldu-1084145490.html
Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu
Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T19:10+0300
2024-05-23T19:10+0300
2024-05-23T19:10+0300
spor
fenerbahçe
aziz yıldırım
yönetim kurulu
başkanlık seçimleri
seçim
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Fenerbahçe Kulübü'nde 30-31 Mayıs’ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.Yönetim Kurulu asil listede şu isimler yer alıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/ali-kocun-yonetim-kurulu-listesi-belli-oldu-acun-ilicali-da-var-1084140121.html
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aziz yıldırım yönetim, aziz yıldırım yönetim kurulu, aziz yıldırım yönetim kurulu listesi
Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.
Fenerbahçe Kulübü'nde 30-31 Mayıs’ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.
Yönetim Kurulu asil listede şu isimler yer alıyor: