https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/ayni-anda-500-ari-soktu-ruyasinda-girince-de-ariciliga-basladi-degeri-500-bin-lira-1084121870.html

Aynı anda 500 arı soktu, rüyasında girince de arıcılığa başladı: 'Değeri 500 bin lira'

Aynı anda 500 arı soktu, rüyasında girince de arıcılığa başladı: 'Değeri 500 bin lira'

Sputnik Türkiye

Yaklaşık 500 arının sokmasının ardından gece gördüğü bir rüya sonrası hobi olarak arıcılığa başlayan Nayime Gümüşbaş ve eşi, 15 yıldır bu işi yapıyor... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T11:06+0300

2024-05-23T11:06+0300

2024-05-23T11:06+0300

rüya

arı

yaşam

arıcılık

tarım

hayvancılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/15/1073800329_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6273d9b1d5282cb38282487b2f3c25fa.jpg

Arıcılık dışarıdan keyifli görünse de, aslında oldukça zor ve meşakkatli bir iş. Nayime Gümüşbaş'ın eşi, bir gün doğada yürüyüş yaparken ağaç gövdesine arıların girip çıktığını gördü ve ağaca yaklaştığında ağacın çürük olduğunu fark etti. Ağacı ayırmaya çalıştığında ağaç kırıldı ve arılar ağacın gövdesinden simsiyah bir bulut gibi fırlayarak kendisine saldırmaya başladılar.Olayın ardından Nayime Gümüşbaş'ın eşi, 500 civarında arı tarafından sokuldu ve hastaneye kaldırıldı. Doktor, "Senin ölmen gerekirdi. Bu saate kadar ölmediysen daha da bir şey olmaz sana" dedi. Bu tecrübe, Nayime Gümüşbaş'ı arıcılığa başlamaya yönlendirdi.Milliyet'te yer alan habere göre arıcılığın çok karlı bir iş olmadığını belirten çift, maliyetlerin sürekli arttığını söylüyor. "Dağdaki arılarımızın ve kovanlarımızın değeri 500 bin lira civarında. Ciddi bir rakam ve bakmayı bilmezseniz sezon sonunda iflas edersiniz. Arıcılık karlı değil, riskleri var. Hobi olarak yapıyoruz ama kazandırsaydı sadece arıcılık yapardık" diyen Nayime Gümüşbaş, işin zor taraflarını da şöyle anlatıyor:Arıların ellerinde ve yüzünde gezdiği videoları sosyal medya hesabından paylaşan Gümüşbaş ailesi, bunu nasıl yaptıklarını, “Bu, arılarda oğul dediğimiz davranıştır. Yeni doğan ana arı kovan içerisinde hakimiyet çığlığı atmaya başlar. Annesi kızına yuvayı bırakarak arılardan bir kısmını alıp kovandan dışarıya çıkar, ilk 3-4 saat yanlarına sakin bir şekilde yaklaşırsanız karınları toksa sizi sokmazlar. Kısacası sokulmamak için bir önlemimiz yok. Sokmak isteselerdi bizi öldürebilirlerdi fakat zarar vermeyeceklerini daha önceden tecrübe etiğimiz için bu videoyu çektik. Bilgi güçtür, unutmayalım” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/dunyanin-en-turbulansli-ucus-rotalari-belli-oldu-cok-tehlikeli-bir-fenomen-1084117873.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rüya, arı, arıcılık, tarım, hayvancılık