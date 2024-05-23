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Avrupa şampiyonluğu iptal edilen Necmettin Erbakan Akyüz'e Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül verdi
Avrupa şampiyonluğu iptal edilen Necmettin Erbakan Akyüz'e Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül verdi
Sputnik Türkiye
Filistin bayrağı açması sebebiyle Avrupa Wushu Kung Fu şampiyonluğu iptal edilen Türk sporcu Necmettin Erbakan Akyüz'e Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T19:42+0300
2024-05-23T19:42+0300
necmettin erbakan akyüz
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İstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açması sonrası şampiyonluğu iptal edilen Necmettin Erbakan Akyüz Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri'nde ödül alan isimlerden biri oldu. Akyüz'e ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.Necmettin Erbakan Akyüz'ü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:Necmettin Erbakan Akyüz kimdir?Sakaryalı olan Necmettin Erbakan Akyüz 22 yaşında. Akyüz ile ilgili en çok merak edilenlerden biri ise babasının kim olduğudur. Babası Abdurrahman Akyüz, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın korumasıdır ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanvekilidir.Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, Filistin bayrağı açıp, Filistin halk oyunu dabke"dansı yaptığı için Avrupa Wushu Kung Fu şampiyonluğu iptal edilmişti. Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu Akyüz hakkında soruşturma açmıştı.Akyüz şampiyonluğunun iptal edilmesiyle ilgili "Orada Filistin bayrağı değil de İsrail bayrağı açmış olsaydım. Avrupa Federasyonu bana bu cezayı vermezdi" açıklamasını yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/turkiye-diyanet-vakfi-uluslararasi-iyilik-odulleri-sahiplerini-buldu-1084112957.html
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Avrupa şampiyonluğu iptal edilen Necmettin Erbakan Akyüz'e Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül verdi

19:42 23.05.2024
© AA / TCCB / Mustafa KamacıNecmettin Erbakan Akyüz
Necmettin Erbakan Akyüz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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Filistin bayrağı açması sebebiyle Avrupa Wushu Kung Fu şampiyonluğu iptal edilen Türk sporcu Necmettin Erbakan Akyüz'e Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri kapsamında ödül verildi.
İstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açması sonrası şampiyonluğu iptal edilen Necmettin Erbakan Akyüz Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri'nde ödül alan isimlerden biri oldu. Akyüz'e ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.
Necmettin Erbakan Akyüz'ü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"İmanlı ellerin, ihlaslı kalplerin, aydınlık yüzlerin, vicdan sahiplerinin yaptığı iyilikler, Uluslararası İyilik Ödülleri ile takdir ediliyor, destekleniyor. İyilik Ödülleri'nin dalga dalga büyüyen etkilerinden memnuniyet duyuyoruz. Rabb'im iyilik neferlerinin ecirlerini arttırsın, çalışmalarını bereketli kılsın diyorum. Hep beraber izledik, bu güzel hikayeleri görüp de duygulanmamak elde değil. Hepimizin içini ısıtan güzel örnekler, iyiliğin, dürüstlüğün ve merhametin evrensel olduğunu, sınır tanımadığını, dil, ırk, renk, mezhep ayırt etmediğini bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Yurt içi iyilik ödüllerini kazanan İbrahim Taşdemir, Ahmet Seferoğlu, Turgut Kılıç ve Necmettin Erbakan Akyüz kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yurt dışı iyilik ödüllerimizi takdim edeceğimiz Bisibo Amani, Adeviyye Salih ve Halil Kastrati'yi burada ayrıca kutluyorum."

Necmettin Erbakan Akyüz kimdir?

Sakaryalı olan Necmettin Erbakan Akyüz 22 yaşında. Akyüz ile ilgili en çok merak edilenlerden biri ise babasının kim olduğudur. Babası Abdurrahman Akyüz, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın korumasıdır ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanvekilidir.
Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, Filistin bayrağı açıp, Filistin halk oyunu dabke"dansı yaptığı için Avrupa Wushu Kung Fu şampiyonluğu iptal edilmişti. Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu Akyüz hakkında soruşturma açmıştı.
Akyüz şampiyonluğunun iptal edilmesiyle ilgili "Orada Filistin bayrağı değil de İsrail bayrağı açmış olsaydım. Avrupa Federasyonu bana bu cezayı vermezdi" açıklamasını yapmıştı.
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