https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/avrupa-sampiyonlugu-iptal-edilen-necmettin-erbakan-akyuze-cumhurbaskani-erdogan-odul-verdi-1084145747.html

Avrupa şampiyonluğu iptal edilen Necmettin Erbakan Akyüz'e Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül verdi

Avrupa şampiyonluğu iptal edilen Necmettin Erbakan Akyüz'e Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül verdi

Sputnik Türkiye

Filistin bayrağı açması sebebiyle Avrupa Wushu Kung Fu şampiyonluğu iptal edilen Türk sporcu Necmettin Erbakan Akyüz'e Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T19:42+0300

2024-05-23T19:42+0300

2024-05-23T19:42+0300

necmettin erbakan akyüz

türkiye

recep tayyip erdoğan

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şampiyon

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İstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açması sonrası şampiyonluğu iptal edilen Necmettin Erbakan Akyüz Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri'nde ödül alan isimlerden biri oldu. Akyüz'e ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.Necmettin Erbakan Akyüz'ü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:Necmettin Erbakan Akyüz kimdir?Sakaryalı olan Necmettin Erbakan Akyüz 22 yaşında. Akyüz ile ilgili en çok merak edilenlerden biri ise babasının kim olduğudur. Babası Abdurrahman Akyüz, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın korumasıdır ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanvekilidir.Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, Filistin bayrağı açıp, Filistin halk oyunu dabke"dansı yaptığı için Avrupa Wushu Kung Fu şampiyonluğu iptal edilmişti. Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu Akyüz hakkında soruşturma açmıştı.Akyüz şampiyonluğunun iptal edilmesiyle ilgili "Orada Filistin bayrağı değil de İsrail bayrağı açmış olsaydım. Avrupa Federasyonu bana bu cezayı vermezdi" açıklamasını yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/turkiye-diyanet-vakfi-uluslararasi-iyilik-odulleri-sahiplerini-buldu-1084112957.html

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