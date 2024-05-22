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Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu
Sputnik Türkiye
TDV Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, ödüller Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T23:15+0300
2024-05-22T23:15+0300
türkiye
türkiye diyanet vakfı (tdv)
ödül
iyilik
recep tayyip erdoğan
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Uluslararası İyilik Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.Türkiye ve dünya genelindeki iyilik öncülerine ödül takdim etmek üzere Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, ödüller Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Takdim töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.Yurtiçi İyilik Ödülleriİstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak dabke dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edilen Türk wushu kung fu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz'e ödülü takdim edildi.Farklı dillerde hazırladığı kartlar sayesinde, camisini ziyaret eden turistlerin sevgilerini kazanan, İzmir'in Selçuk ilçesi İsa Bey Camii İmamı İbrahim Taşdemir de ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.Kayseri'nin İncesu ilçesinde 1410 cami için 25 yıl boyunca yetecek elektrik enerjisini üreten güneş panellerini kuran Ahmet Seferoğlu da ödül verilen bir diğer isim oldu.Aksaray'da bisikletiyle işe giderken çöpe atılan ya da çöp kenarına asılan bozulmamış ekmekleri alıp kuşlara dağıtan Turgut Kılıç'a da ödül verildi.Yurtiçi Vefa ÖdülleriKahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde hayatını kaybeden Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Denizli Valisi olarak görev yaparken Asrın Felaketi'nde Hatay'a koordinatör vali olarak atanan ve o dönemde kanser tedavisi gören Ali Fuat Atik ve TDV'nin yardım kampanyalarında, kurban bağışlarında, ihtiyaç sahiplerinin eksiklerinin tamamlanmasında yer alan sanatçı Murat Kekilli, Yurtiçi Vefa Ödülleri'ne layık görüydü.Merhum Ömer Faruk Bilgili'nin ödülü eşi Zeliha Bilgili'ye takdim edildi.Diyanet İşleri Başkanlığı'nca başlatılan 4-6 Yaş Kur'an kurslarında Rize Sahil Camii öğreticilerinden Duygu Kaçaranoğlu'na da ödül verildi.Yurtdışı İyilik ÖdülleriBurundi'de Türkiye'den gelen bağışlar sayesinde işitme engelliler için bir eğitim merkezi kuran Bisibo Amani ödüle hak kazandı.Amani, lise öğrencisiyken tanıştığı işitme engelli arkadaşlarıyla iletişim kurabilmek için işaret dilini öğrendi, Hristiyan işitme engelliler grubunda gördüğü Müslüman bir kızdan, Müslümanlar için böyle bir grup olmadığını duyunca harekete geçti.Bir dernek kurup, kadınlar için dikiş atölyeleri açan Amani, Burundi'ye gelen Türk heyetine hikayesini anlatma fırsatı bulunca Türkiye'den gelen bağışlarla işitme engelliler için bir eğitim merkezi kurdu.Suriye'deki iç savaşın ardından İdlib'e yerleşen ve okula gidemeyen oğlu için uygun bir müfredat hazırlayan ve ülkesinin yalnızca ilimle kurtulacağına inanarak tek öğretmenli ve tek öğrencili okul kuran Ümmü Enes, ödüle layık görüldü.Toprağını tek etmeyen Enes, önce arkadaşlarının çocukları, sonra civarda okulu duyan insanların evlatlarına ders verirken, TDV'nin katkılarıyla 2. Abdülhamid Han Okulu ve Anaokulu bir binaya kavuşuyor.Balkanlardaki savaşlarda yetim kalan çocuklar için Kosova'da Balkan Yetimleri Derneği'ni kuran Halil Kastrati'ye de ödül verildi.Kastrati, dernek kurmakla yetinmeyerek, açtığı aş evleri ve yaşlı evleriyle Kosova'dan Sırbistan'a, Makedonya'ya uzanan bir iyilik yolunu açtı.Yurtdışı Vefa ÖdülleriFilistin'de işgalci İsrail kuvvetlerinin saldırılarında, torunları kollarında vefat eden Gazzeli Ebu Ziya ve Türkiye'nin yaşadığı Asrın Felaketi'nden hemen sonra Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den arabasına yüklediği yardımlarla yola koyulan Server Beşirli de ödüle layık görülen isimler oldu.Gazzeli Ebu Ziya'nın ödülü, yakını Yousef Abu Hassira'ya verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/cumhurbaskani-erdogan-7nci-uluslararasi-iyilik-odulleri-toreninde-konusuyor-1084110567.html
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türkiye diyanet vakfı (tdv), ödül, iyilik, recep tayyip erdoğan
türkiye diyanet vakfı (tdv), ödül, iyilik, recep tayyip erdoğan

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu

23:15 22.05.2024
© AA / TCCB/Mustafa KamacıUluslararası İyilik Ödülleri Töreni
Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AA / TCCB/Mustafa Kamacı
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TDV Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, ödüller Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Uluslararası İyilik Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.
Türkiye ve dünya genelindeki iyilik öncülerine ödül takdim etmek üzere Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, ödüller Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Takdim töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

Yurtiçi İyilik Ödülleri

İstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak dabke dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edilen Türk wushu kung fu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz'e ödülü takdim edildi.
Farklı dillerde hazırladığı kartlar sayesinde, camisini ziyaret eden turistlerin sevgilerini kazanan, İzmir'in Selçuk ilçesi İsa Bey Camii İmamı İbrahim Taşdemir de ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde 1410 cami için 25 yıl boyunca yetecek elektrik enerjisini üreten güneş panellerini kuran Ahmet Seferoğlu da ödül verilen bir diğer isim oldu.
Aksaray'da bisikletiyle işe giderken çöpe atılan ya da çöp kenarına asılan bozulmamış ekmekleri alıp kuşlara dağıtan Turgut Kılıç'a da ödül verildi.

Yurtiçi Vefa Ödülleri

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde hayatını kaybeden Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Denizli Valisi olarak görev yaparken Asrın Felaketi'nde Hatay'a koordinatör vali olarak atanan ve o dönemde kanser tedavisi gören Ali Fuat Atik ve TDV'nin yardım kampanyalarında, kurban bağışlarında, ihtiyaç sahiplerinin eksiklerinin tamamlanmasında yer alan sanatçı Murat Kekilli, Yurtiçi Vefa Ödülleri'ne layık görüydü.
Merhum Ömer Faruk Bilgili'nin ödülü eşi Zeliha Bilgili'ye takdim edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca başlatılan 4-6 Yaş Kur'an kurslarında Rize Sahil Camii öğreticilerinden Duygu Kaçaranoğlu'na da ödül verildi.

Yurtdışı İyilik Ödülleri

Burundi'de Türkiye'den gelen bağışlar sayesinde işitme engelliler için bir eğitim merkezi kuran Bisibo Amani ödüle hak kazandı.
Amani, lise öğrencisiyken tanıştığı işitme engelli arkadaşlarıyla iletişim kurabilmek için işaret dilini öğrendi, Hristiyan işitme engelliler grubunda gördüğü Müslüman bir kızdan, Müslümanlar için böyle bir grup olmadığını duyunca harekete geçti.
Bir dernek kurup, kadınlar için dikiş atölyeleri açan Amani, Burundi'ye gelen Türk heyetine hikayesini anlatma fırsatı bulunca Türkiye'den gelen bağışlarla işitme engelliler için bir eğitim merkezi kurdu.
Suriye'deki iç savaşın ardından İdlib'e yerleşen ve okula gidemeyen oğlu için uygun bir müfredat hazırlayan ve ülkesinin yalnızca ilimle kurtulacağına inanarak tek öğretmenli ve tek öğrencili okul kuran Ümmü Enes, ödüle layık görüldü.
Toprağını tek etmeyen Enes, önce arkadaşlarının çocukları, sonra civarda okulu duyan insanların evlatlarına ders verirken, TDV'nin katkılarıyla 2. Abdülhamid Han Okulu ve Anaokulu bir binaya kavuşuyor.
Balkanlardaki savaşlarda yetim kalan çocuklar için Kosova'da Balkan Yetimleri Derneği'ni kuran Halil Kastrati'ye de ödül verildi.
Kastrati, dernek kurmakla yetinmeyerek, açtığı aş evleri ve yaşlı evleriyle Kosova'dan Sırbistan'a, Makedonya'ya uzanan bir iyilik yolunu açtı.

Yurtdışı Vefa Ödülleri

Filistin'de işgalci İsrail kuvvetlerinin saldırılarında, torunları kollarında vefat eden Gazzeli Ebu Ziya ve Türkiye'nin yaşadığı Asrın Felaketi'nden hemen sonra Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den arabasına yüklediği yardımlarla yola koyulan Server Beşirli de ödüle layık görülen isimler oldu.
Gazzeli Ebu Ziya'nın ödülü, yakını Yousef Abu Hassira'ya verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
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