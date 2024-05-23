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ABD'li senatör Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulanmasını talep etti: 'Sırada biz varız'
ABD'li senatör Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulanmasını talep etti: 'Sırada biz varız'
Sputnik Türkiye
ABD Senatörü Graham liderliğindeki bir grup Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T15:25+0300
2024-05-23T15:28+0300
dünya
abd
abd'li senatör lindsey graham
lindsey graham
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uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
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Senatör Lindsey Graham yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail yönetiminin peşine düşmeye hazır olması halinde, ABD'li milletvekillerinin de peşine düşmekten çekinmeyeceği konusunda uyarıda bulundu.Cumhuriyetçi Senatör Graham Demokratlarla birleşerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.Graham ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ifade verdiği Senato ödenek alt komitesi oturumunda "Umarım hep birlikte Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne karşı hoşnutsuzluğumuzu bildirmenin bir yolunu buluruz çünkü İsrail'e bunu yaparlarsa sıra bize de gelir" dedi.ABD'nin sadece İsrail'e yardım etmek için değil, kendisini de korumak için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne karşı yaptırım uygulaması gerektiğini savunan Graham, mahkemenin 'Afganistan'daki ABD askerlerinin peşine düşmeye çalıştığını ancak aklın galip geldiğini' öne sürdü.Bu ayın başlarında bir düzine senatör, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan'a, ABD yasalarının mahkeme tarafından aranan Amerikalıları veya müttefiklerini savunmak için 'gerekli ve uygun her yola' izin verdiğini hatırlatmak için bir mektup yazmıştı. Graham bu mektuba imza atmamıştı. Ancak Salı günü, diğer yedi senatörle - üç Cumhuriyetçi ve dört Demokrat - ortak bir bildiri yayınlayarak, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin müttefikimiz İsrail'e yönelik eylemlerine şiddetle karşı çıkmak ve İsrail'e yardım etmek, Amerikan personelini gelecekteki UCM eylemlerinden korumak için uygun adımları atmak üzere iki partili bir şekilde çalışma" sözü verdi.Washington, İsrail'in mahkemeyi kuran Roma Statüsü'nü imzalamamış olması nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail üzerinde yargı yetkisi olmadığı konusunda ısrar ediyor. Ancak geçen yıl ABD, Rusya'nın da Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçlamaya çalıştığı için Khan'ı övmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/israil-basbakani-netanyahu-filistinin-taninmasi-kararinin-degerlendirdi-terorizm-icin-bir-odul-1084109054.html
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abd, abd'li senatör lindsey graham, lindsey graham, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), israil, gazze yeniden inşa mekanizması, gazze, gazze şeridi
abd, abd'li senatör lindsey graham, lindsey graham, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), israil, gazze yeniden inşa mekanizması, gazze, gazze şeridi

ABD'li senatör Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulanmasını talep etti: 'Sırada biz varız'

15:25 23.05.2024 (güncellendi: 15:28 23.05.2024)
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIABD Senatosunda Cumhuriyetçi Parti’yi temsil eden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham
ABD Senatosunda Cumhuriyetçi Parti’yi temsil eden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ABD Senatörü Graham liderliğindeki bir grup Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.
Senatör Lindsey Graham yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail yönetiminin peşine düşmeye hazır olması halinde, ABD'li milletvekillerinin de peşine düşmekten çekinmeyeceği konusunda uyarıda bulundu.
Cumhuriyetçi Senatör Graham Demokratlarla birleşerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.
Graham ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ifade verdiği Senato ödenek alt komitesi oturumunda "Umarım hep birlikte Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne karşı hoşnutsuzluğumuzu bildirmenin bir yolunu buluruz çünkü İsrail'e bunu yaparlarsa sıra bize de gelir" dedi.
ABD'nin sadece İsrail'e yardım etmek için değil, kendisini de korumak için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne karşı yaptırım uygulaması gerektiğini savunan Graham, mahkemenin 'Afganistan'daki ABD askerlerinin peşine düşmeye çalıştığını ancak aklın galip geldiğini' öne sürdü.
Bu ayın başlarında bir düzine senatör, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan'a, ABD yasalarının mahkeme tarafından aranan Amerikalıları veya müttefiklerini savunmak için 'gerekli ve uygun her yola' izin verdiğini hatırlatmak için bir mektup yazmıştı. Graham bu mektuba imza atmamıştı. Ancak Salı günü, diğer yedi senatörle - üç Cumhuriyetçi ve dört Demokrat - ortak bir bildiri yayınlayarak, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin müttefikimiz İsrail'e yönelik eylemlerine şiddetle karşı çıkmak ve İsrail'e yardım etmek, Amerikan personelini gelecekteki UCM eylemlerinden korumak için uygun adımları atmak üzere iki partili bir şekilde çalışma" sözü verdi.
Washington, İsrail'in mahkemeyi kuran Roma Statüsü'nü imzalamamış olması nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail üzerinde yargı yetkisi olmadığı konusunda ısrar ediyor. Ancak geçen yıl ABD, Rusya'nın da Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçlamaya çalıştığı için Khan'ı övmüştü.
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