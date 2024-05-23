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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/ab-rusyadan-dogalgaz-alimini-artirdi-en-buyuk-alici-italya-oldu-1084118167.html
AB, Rusya’dan doğalgaz alımını artırdı: En büyük alıcı İtalya oldu
AB, Rusya’dan doğalgaz alımını artırdı: En büyük alıcı İtalya oldu
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nin (AB) geçen mart ayında Rusya’dan doğalgaz alımı yüzde 2.3 artırarak 1 milyar 140 milyon euro değerinde ithalat yaptığı öğrenildi. Rus gazın... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T09:09+0300
2024-05-23T09:09+0300
avrupa'da enerji krizi
avrupa
avrupa birliği
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
sıvılaştırılmış doğalgaz
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
lng
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Sputnik'in Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, AB mart 2024 döneminde bir önceki aya göre yüzde 2.3 artışla Rusya’dan 1 milyar 140 milyon euro değerinde gaz ithal etti. Bunun 602 milyon 600 bin euro’luk kısmı boru hattı, 539 milyonluk kısmı da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) şeklinde gerçekleştirildi.İtalya, Rusya’dan doğalgaz alımını 2.6 kat artırarak değer bazında 238 milyon 500 bin euro’ya çıkardı. Bu, İtalya’nın Rusya’dan 282 milyon euro değerinde doğalgaz aldığı 2023 Şubat ayından bu yana en yüksek rakam oldu. Bunun sonucunda İtalya, AB içinde Rus gazın en büyük alıcısı konumuna geldi.İthalatını mart ayında 1.7 kat artırarak 196 milyon euro’ya çıkaran İspanya da İtalya’nın ardından Rus gazının en büyük ikinci alıcısı oldu.İthalatı mart ayında azaltan Macaristan ise ikincilikten üçüncülüğe geriledi. Şubat ayında 210 milyon euro’luk doğalgaz ithal eden bu ülke mart ayında alımını 174 milyon euro’ya düşürdü.Rusya’dan gaz alımını en çok artıran ülke ise Belçika oldu. Mart ayında Rusya’dan 125 milyon euro değerinde gaz alan Belçika, alımlarını bir önceki aya göre yüzde 36 artırmış oldu. Bu alanda Şubat ayının lideri olan Yunanistan da Mart ayında alımlarını yüzde 8 oranında arıtarak 120 milyon euro’luk gaz ithal etti.Daha önce Fransa’nın, Rusya’dan LNG ithalatını yüzde 10 artırarak bu alanda AB ülkeleri arasında lider konumuna yükseldiği bildirilmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu konuyla ilgili bir soru üzerine, hiçbir çelişki görmediğini ve Rus LNG’nin tüm dünyada satın alındığını dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Departmanı Direktörü Artyom Studennikov, AB’nin Rus LNG ithalatını kısıtlama girişimlerinin fiyatlarda ani artışa yol açacağını belirterek, “Bu, kendi bacağına kurşun sıkmak gibi” demişti. Rus diplomat, birçok Avrupalı enerji şirketinin AB’nin ABD menşeili LNG’ye artan bağımlılığı karşısında, Rusya’dan gaz tedarikini ithalatı çeşitlendirme seçeneklerinden biri olarak değerlendirdiğini belirtmişti.Politico gazetesi, Paris'in Moskova ile artan gaz ticaretine dikkat çekmiş, AB yetkilileri arasında Fransa’ya karşı tepkilerin arttığını bildirmişti.Yakın zamanda konuşan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rus sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına yasak getirerek Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletmeyi planladığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/ab-gaz-aliminda-turk-akima-geciyor-1083788743.html
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avrupa, avrupa birliği, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, sıvılaştırılmış doğalgaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), lng, rusya, enerji, ithalat, yaptırım, ekonomik yaptırım
avrupa, avrupa birliği, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, sıvılaştırılmış doğalgaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), lng, rusya, enerji, ithalat, yaptırım, ekonomik yaptırım

AB, Rusya’dan doğalgaz alımını artırdı: En büyük alıcı İtalya oldu

09:09 23.05.2024
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOVUkrayna Rusya Bulgaristan doğalgaz
Ukrayna Rusya Bulgaristan doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOV
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Avrupa Birliği’nin (AB) geçen mart ayında Rusya’dan doğalgaz alımı yüzde 2.3 artırarak 1 milyar 140 milyon euro değerinde ithalat yaptığı öğrenildi. Rus gazın en büyük alıcısı konumuna, 238 milyon 500 bin euro’luk ithalat hacmiyle İtalya sahip oldu.
Sputnik'in Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, AB mart 2024 döneminde bir önceki aya göre yüzde 2.3 artışla Rusya’dan 1 milyar 140 milyon euro değerinde gaz ithal etti. Bunun 602 milyon 600 bin euro’luk kısmı boru hattı, 539 milyonluk kısmı da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) şeklinde gerçekleştirildi.
İtalya, Rusya’dan doğalgaz alımını 2.6 kat artırarak değer bazında 238 milyon 500 bin euro’ya çıkardı. Bu, İtalya’nın Rusya’dan 282 milyon euro değerinde doğalgaz aldığı 2023 Şubat ayından bu yana en yüksek rakam oldu. Bunun sonucunda İtalya, AB içinde Rus gazın en büyük alıcısı konumuna geldi.
İthalatını mart ayında 1.7 kat artırarak 196 milyon euro’ya çıkaran İspanya da İtalya’nın ardından Rus gazının en büyük ikinci alıcısı oldu.
İthalatı mart ayında azaltan Macaristan ise ikincilikten üçüncülüğe geriledi. Şubat ayında 210 milyon euro’luk doğalgaz ithal eden bu ülke mart ayında alımını 174 milyon euro’ya düşürdü.
Rusya’dan gaz alımını en çok artıran ülke ise Belçika oldu. Mart ayında Rusya’dan 125 milyon euro değerinde gaz alan Belçika, alımlarını bir önceki aya göre yüzde 36 artırmış oldu. Bu alanda Şubat ayının lideri olan Yunanistan da Mart ayında alımlarını yüzde 8 oranında arıtarak 120 milyon euro’luk gaz ithal etti.
Daha önce Fransa’nın, Rusya’dan LNG ithalatını yüzde 10 artırarak bu alanda AB ülkeleri arasında lider konumuna yükseldiği bildirilmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu konuyla ilgili bir soru üzerine, hiçbir çelişki görmediğini ve Rus LNG’nin tüm dünyada satın alındığını dile getirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Departmanı Direktörü Artyom Studennikov, AB’nin Rus LNG ithalatını kısıtlama girişimlerinin fiyatlarda ani artışa yol açacağını belirterek, “Bu, kendi bacağına kurşun sıkmak gibi” demişti. Rus diplomat, birçok Avrupalı enerji şirketinin AB’nin ABD menşeili LNG’ye artan bağımlılığı karşısında, Rusya’dan gaz tedarikini ithalatı çeşitlendirme seçeneklerinden biri olarak değerlendirdiğini belirtmişti.
Politico gazetesi, Paris'in Moskova ile artan gaz ticaretine dikkat çekmiş, AB yetkilileri arasında Fransa’ya karşı tepkilerin arttığını bildirmişti.
Yakın zamanda konuşan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rus sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına yasak getirerek Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletmeyi planladığını duyurmuştu.
TürkAkım - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
Avrupa'da enerji krizi
AB, gaz alımında Türk Akım'a geçiyor
14 Mayıs, 12:41
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