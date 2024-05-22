Zelenskiy'in yetkileri sona erdi: 'Batı, demokrasinin içine tükürüyor'
© Sputnik / StringerВладимир Зеленский
© Sputnik / Stringer
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Kırım Uluslararası Misyonu Başkanı Smirnov, 20 Mayıs'ta yetki süresi dolan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i gayrimeşru saymayan Batılı ülkelerin demokrasinin içine tükürdüğünü vurguladı.
Seçimleri iptal etmesine ve 20 Mayıs'ta görev süresi dolmasına rağmen Zelenskiy'in koltukta oturmaya devam etmesine Batı tarafından göz yumulmasına Kırım'dan bir tepki geldi.
Sputnik'e demeç veren Kırım Uluslararası Misyonu Başkanı Zaur Smirnov, "Kolektif Batı'nın, Zelenskiy'in iktidarda kalmasının hukuka aykırı olduğunu görmezden gelmesi, demokrasinin içine tükürmek ve Batı ya da Amerikan demokrasi modelinin bir efsaneden başka bir şey olmadığının ikna edici kanıtıdır" dedi.
Batılı ülkeler için demokrasi kavramı olmadığını, yalnızca 'siyasi çıkarlar' bulunduğunu kaydeden Smirnov, "Batı'dan Ukrayna ihtilafı hakkında hukuk normlarına dayalı kararlar beklemeye gerek yok" diye ekledi.
Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs’ta sona ermişti. Ukrayna'da bu yıl Mayıs ayında yapılması gereken devlet başkanlığı seçimleri ülkede ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edilmişti.
Zelenskiy, seçimler için 'doğru zaman olmadığını' savunmuştu.
21 Mayıs’tan itibaren Ukrayna adına görüşmelere katılma yetkisine sahip kimsenin olmadığını belirten Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk, Zelenskiy iktidarda kaldığı sürece ülkedeki silahlı çatışmanın sona ermeyeceğini vurgulamıştı.
Sputnik'e demeç veren Kırım Uluslararası Misyonu Başkanı Zaur Smirnov, "Kolektif Batı'nın, Zelenskiy'in iktidarda kalmasının hukuka aykırı olduğunu görmezden gelmesi, demokrasinin içine tükürmek ve Batı ya da Amerikan demokrasi modelinin bir efsaneden başka bir şey olmadığının ikna edici kanıtıdır" dedi.
Batılı ülkeler için demokrasi kavramı olmadığını, yalnızca 'siyasi çıkarlar' bulunduğunu kaydeden Smirnov, "Batı'dan Ukrayna ihtilafı hakkında hukuk normlarına dayalı kararlar beklemeye gerek yok" diye ekledi.
Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs’ta sona ermişti. Ukrayna'da bu yıl Mayıs ayında yapılması gereken devlet başkanlığı seçimleri ülkede ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edilmişti.
Zelenskiy, seçimler için 'doğru zaman olmadığını' savunmuştu.
21 Mayıs’tan itibaren Ukrayna adına görüşmelere katılma yetkisine sahip kimsenin olmadığını belirten Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk, Zelenskiy iktidarda kaldığı sürece ülkedeki silahlı çatışmanın sona ermeyeceğini vurgulamıştı.