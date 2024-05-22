Zelenskiy'in yetkileri sona erdi: 'Batı, demokrasinin içine tükürüyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Schengen vizesi krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Huzurevine başvurular son 5 yılda yüzde 41 arttı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Adem Metan anlattı 'Reisi'nin cenazesini aldıktan sonra ekiplerin büyük bir bölümü çekildi'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Canlı yayın konuğumuz sanatçı Tuna Kiremitçi
12:07
83 dk
HABER MASASI
Engelli bireylere sağlanan haklar nelerdir ?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Demir, İran'dan bildiriyor...
15:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin dünya liderleri için milli yasları
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'İktidar bloğundan kaçan oyların büyük çoğunluğu İmamoğlu'na yöneldi'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Tüketici kredileri ve kredi kartlarında tehlike kapıda
12:06
83 dk
HABER MASASI
Engelli bireylerin spor dünyasındaki başarıları.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de tarihi skandal: Binlerce kişiye HIV enfekte kan verilmiş
17:39
2 dk
SESLİ HABER
ABD milletvekili: FBI, Trump'ı öldürmeyi planladı
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
AB üyesi 2 ülke daha Filistin'i tanıyacak
18:08
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB iade etmek zorunda kalacak
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Fatih Terim sessizliğini bozdu: Konu Seçil Erzan davası
18:33
3 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusu: Amerika, Ukrayna'ya eski silahları gönderiyor
18:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Naci Görür uyardı: Türkiye diz üstü çöker
19:10
3 dk
SESLİ HABER
1 milyon 115 bin TL'lik hesapla gündem olan restorandan açıklama geldi
19:36
1 dk
SESLİ HABER
Rus yetkili: Fransa asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
20:09
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/zelenskiyin-yetkileri-sona-erdi-bati-demokrasinin-icine-tukuruyor-1084095437.html
Zelenskiy'in yetkileri sona erdi: 'Batı, demokrasinin içine tükürüyor'
Zelenskiy'in yetkileri sona erdi: 'Batı, demokrasinin içine tükürüyor'
Sputnik Türkiye
Kırım Uluslararası Misyonu Başkanı Smirnov, 20 Mayıs'ta yetki süresi dolan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i gayrimeşru saymayan Batılı ülkelerin demokrasinin... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T13:41+0300
2024-05-22T13:41+0300
ukrayna krizi
rusya
kırım
vladimir zelenskiy
görev süresi
yetki
kiev
zaur smirnov
viktor medvedçuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084093660_198:177:3008:1758_1920x0_80_0_0_e559e730ef789f7b6ca030f0e8b03e9a.jpg
Seçimleri iptal etmesine ve 20 Mayıs'ta görev süresi dolmasına rağmen Zelenskiy'in koltukta oturmaya devam etmesine Batı tarafından göz yumulmasına Kırım'dan bir tepki geldi. Sputnik'e demeç veren Kırım Uluslararası Misyonu Başkanı Zaur Smirnov, "Kolektif Batı'nın, Zelenskiy'in iktidarda kalmasının hukuka aykırı olduğunu görmezden gelmesi, demokrasinin içine tükürmek ve Batı ya da Amerikan demokrasi modelinin bir efsaneden başka bir şey olmadığının ikna edici kanıtıdır" dedi.Batılı ülkeler için demokrasi kavramı olmadığını, yalnızca 'siyasi çıkarlar' bulunduğunu kaydeden Smirnov, "Batı'dan Ukrayna ihtilafı hakkında hukuk normlarına dayalı kararlar beklemeye gerek yok" diye ekledi.Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs’ta sona ermişti. Ukrayna'da bu yıl Mayıs ayında yapılması gereken devlet başkanlığı seçimleri ülkede ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edilmişti.Zelenskiy, seçimler için 'doğru zaman olmadığını' savunmuştu.21 Mayıs’tan itibaren Ukrayna adına görüşmelere katılma yetkisine sahip kimsenin olmadığını belirten Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk, Zelenskiy iktidarda kaldığı sürece ülkedeki silahlı çatışmanın sona ermeyeceğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/ukraynali-muhalif-medvedcuk-21-mayistan-itibaren-kiev-adina-gorusmelere-katilacak-kimse-yok-1084080968.html
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084093660_449:165:2959:2048_1920x0_80_0_0_320f08f8e0f56765b00246bafb0daed9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, kırım, vladimir zelenskiy, görev süresi, yetki, kiev, zaur smirnov, viktor medvedçuk
rusya, kırım, vladimir zelenskiy, görev süresi, yetki, kiev, zaur smirnov, viktor medvedçuk

Zelenskiy'in yetkileri sona erdi: 'Batı, demokrasinin içine tükürüyor'

13:41 22.05.2024
© Sputnik / StringerВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© Sputnik / Stringer
Abone ol
Kırım Uluslararası Misyonu Başkanı Smirnov, 20 Mayıs'ta yetki süresi dolan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i gayrimeşru saymayan Batılı ülkelerin demokrasinin içine tükürdüğünü vurguladı.
Seçimleri iptal etmesine ve 20 Mayıs'ta görev süresi dolmasına rağmen Zelenskiy'in koltukta oturmaya devam etmesine Batı tarafından göz yumulmasına Kırım'dan bir tepki geldi.

Sputnik'e demeç veren Kırım Uluslararası Misyonu Başkanı Zaur Smirnov, "Kolektif Batı'nın, Zelenskiy'in iktidarda kalmasının hukuka aykırı olduğunu görmezden gelmesi, demokrasinin içine tükürmek ve Batı ya da Amerikan demokrasi modelinin bir efsaneden başka bir şey olmadığının ikna edici kanıtıdır" dedi.

Batılı ülkeler için demokrasi kavramı olmadığını, yalnızca 'siyasi çıkarlar' bulunduğunu kaydeden Smirnov, "Batı'dan Ukrayna ihtilafı hakkında hukuk normlarına dayalı kararlar beklemeye gerek yok" diye ekledi.

Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs’ta sona ermişti. Ukrayna'da bu yıl Mayıs ayında yapılması gereken devlet başkanlığı seçimleri ülkede ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edilmişti.

Zelenskiy, seçimler için 'doğru zaman olmadığını' savunmuştu.

21 Mayıs’tan itibaren Ukrayna adına görüşmelere katılma yetkisine sahip kimsenin olmadığını belirten Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk, Zelenskiy iktidarda kaldığı sürece ülkedeki silahlı çatışmanın sona ermeyeceğini vurgulamıştı.
Viktor Medvedçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
Ukrayna krizi
Ukraynalı muhalif Medvedçuk: 21 Mayıs'tan itibaren Kiev adına görüşmelere katılacak kimse yok
10:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала