https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/zelenskiyin-yetkileri-sona-erdi-bati-demokrasinin-icine-tukuruyor-1084095437.html

Zelenskiy'in yetkileri sona erdi: 'Batı, demokrasinin içine tükürüyor'

Zelenskiy'in yetkileri sona erdi: 'Batı, demokrasinin içine tükürüyor'

Sputnik Türkiye

Kırım Uluslararası Misyonu Başkanı Smirnov, 20 Mayıs'ta yetki süresi dolan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i gayrimeşru saymayan Batılı ülkelerin demokrasinin... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T13:41+0300

2024-05-22T13:41+0300

2024-05-22T13:41+0300

ukrayna krizi

rusya

kırım

vladimir zelenskiy

görev süresi

yetki

kiev

zaur smirnov

viktor medvedçuk

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Seçimleri iptal etmesine ve 20 Mayıs'ta görev süresi dolmasına rağmen Zelenskiy'in koltukta oturmaya devam etmesine Batı tarafından göz yumulmasına Kırım'dan bir tepki geldi. Sputnik'e demeç veren Kırım Uluslararası Misyonu Başkanı Zaur Smirnov, "Kolektif Batı'nın, Zelenskiy'in iktidarda kalmasının hukuka aykırı olduğunu görmezden gelmesi, demokrasinin içine tükürmek ve Batı ya da Amerikan demokrasi modelinin bir efsaneden başka bir şey olmadığının ikna edici kanıtıdır" dedi.Batılı ülkeler için demokrasi kavramı olmadığını, yalnızca 'siyasi çıkarlar' bulunduğunu kaydeden Smirnov, "Batı'dan Ukrayna ihtilafı hakkında hukuk normlarına dayalı kararlar beklemeye gerek yok" diye ekledi.Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs’ta sona ermişti. Ukrayna'da bu yıl Mayıs ayında yapılması gereken devlet başkanlığı seçimleri ülkede ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edilmişti.Zelenskiy, seçimler için 'doğru zaman olmadığını' savunmuştu.21 Mayıs’tan itibaren Ukrayna adına görüşmelere katılma yetkisine sahip kimsenin olmadığını belirten Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk, Zelenskiy iktidarda kaldığı sürece ülkedeki silahlı çatışmanın sona ermeyeceğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/ukraynali-muhalif-medvedcuk-21-mayistan-itibaren-kiev-adina-gorusmelere-katilacak-kimse-yok-1084080968.html

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rusya, kırım, vladimir zelenskiy, görev süresi, yetki, kiev, zaur smirnov, viktor medvedçuk