Ukraynalı muhalif Medvedçuk: 21 Mayıs'tan itibaren Kiev adına görüşmelere katılacak kimse yok

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Schengen vizesi krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Huzurevine başvurular son 5 yılda yüzde 41 arttı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Adem Metan anlattı 'Reisi'nin cenazesini aldıktan sonra ekiplerin büyük bir bölümü çekildi'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Canlı yayın konuğumuz sanatçı Tuna Kiremitçi
12:07
83 dk
HABER MASASI
Engelli bireylere sağlanan haklar nelerdir ?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Demir, İran'dan bildiriyor...
15:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin dünya liderleri için milli yasları
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'İktidar bloğundan kaçan oyların büyük çoğunluğu İmamoğlu'na yöneldi'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Tüketici kredileri ve kredi kartlarında tehlike kapıda
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de tarihi skandal: Binlerce kişiye HIV enfekte kan verilmiş
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
AB üyesi 2 ülke daha Filistin'i tanıyacak
18:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/ukraynali-muhalif-medvedcuk-21-mayistan-itibaren-kiev-adina-gorusmelere-katilacak-kimse-yok-1084080968.html
Ukraynalı muhalif Medvedçuk: 21 Mayıs'tan itibaren Kiev adına görüşmelere katılacak kimse yok
Ukraynalı muhalif Medvedçuk: 21 Mayıs'tan itibaren Kiev adına görüşmelere katılacak kimse yok
Sputnik Türkiye
21 Mayıs’tan itibaren Ukrayna adına görüşmelere katılma yetkisine sahip kimsenin olmadığını belirten Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T10:31+0300
2024-05-22T10:31+0300
ukrayna krizi
viktor medvedçuk
ukrayna
vladimir zelenskiy
barış görüşmeleri
seçim
kiev
moskova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/15/1080953848_0:10:3016:1707_1920x0_80_0_0_d4b6be0c76bd4eb4a451f2153f1c2ae6.jpg
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in görev süresi 20 Mayıs’ta sona erdi. Ukrayna’da 2024'te yapılması gereken devlet başkanlığı seçimleri ülkede ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edildi.Ukrayna’da yasaklı Muhalefet Platformu - Yaşam İçin partisinin lideri ve Başka Ukrayna Hareketi Konseyi Başkanı Medvedçuk, Sputnik’e verdiği demecinde, “Ukraynalılar şunu anlamalı ki, 21 Mayıs 2024’ten itibaren Ukrayna adına görüşmelere katılacak, üstelik belgelere imza atacak kimse yok. Bu nedenle ülke topraklarındaki silahlı eylemler, Zelenskiy devlet başkanlığı ofisinde bulunduğu sürece sona eremez” ifadesini kullandı.Batı’nın, Zelenskiy’e Rusya’yla barış anlaşmasını imzalamasına ve bu anlaşmayı hayata geçirmesine engel olmak amacıyla Ukrayna devletçiliğini yıktığını kaydeden Medvedçuk sözlerini şöyle sürdürdü:Medvedçuk daha önce Zelenskiy’in beş yıllık görev süresinin dolduğu 20 Mayıs’tan sonra Ukrayna’yı uluslararası sahnede temsil etme hakkına sahip olmadığını dile getirmişti.Yakın zamanda konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in uluslararası kamuoyuna sunduğu sözde barış formülünü desteklemesi nedeniyle Ukrayna'daki durumun daha da kötüleşeceğini, zira gerçek müzakerelerin özenli bir çalışmaya dayandığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/zelenskiyin-gorev-suresi-sona-erdi-simdi-ne-olacak-1083996981.html
ukrayna
kiev
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/15/1080953848_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_a925d4a3641b6e9da44facda10deab99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
viktor medvedçuk, ukrayna, vladimir zelenskiy, barış görüşmeleri, seçim, kiev, moskova
viktor medvedçuk, ukrayna, vladimir zelenskiy, barış görüşmeleri, seçim, kiev, moskova

Ukraynalı muhalif Medvedçuk: 21 Mayıs'tan itibaren Kiev adına görüşmelere katılacak kimse yok

10:31 22.05.2024
© Sputnik / Кристина КормилицынаViktor Medvedçuk
Viktor Medvedçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына
Abone ol
21 Mayıs’tan itibaren Ukrayna adına görüşmelere katılma yetkisine sahip kimsenin olmadığını belirten Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk, Zelenskiy’in iktidarda kaldığı sürede ülkedeki silahlı çatışmanın sona ermeyeceğini kaydetti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in görev süresi 20 Mayıs’ta sona erdi. Ukrayna’da 2024'te yapılması gereken devlet başkanlığı seçimleri ülkede ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edildi.
Ukrayna’da yasaklı Muhalefet Platformu - Yaşam İçin partisinin lideri ve Başka Ukrayna Hareketi Konseyi Başkanı Medvedçuk, Sputnik’e verdiği demecinde, “Ukraynalılar şunu anlamalı ki, 21 Mayıs 2024’ten itibaren Ukrayna adına görüşmelere katılacak, üstelik belgelere imza atacak kimse yok. Bu nedenle ülke topraklarındaki silahlı eylemler, Zelenskiy devlet başkanlığı ofisinde bulunduğu sürece sona eremez” ifadesini kullandı.
Batı’nın, Zelenskiy’e Rusya’yla barış anlaşmasını imzalamasına ve bu anlaşmayı hayata geçirmesine engel olmak amacıyla Ukrayna devletçiliğini yıktığını kaydeden Medvedçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

Zelenskiy bugün tüm emirleri yerine getirir, tüm belgeleri imzalar. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin de bunu çok iyi anlıyor. Rusya haklı olarak kolektif Batı’dan gerçekçi öneriler bekliyor. Barış sürecini yavaşlatan şey, gayri meşru başkan Zelenskiy’in duruşu değil, böyle önerilerin olmaması.

Medvedçuk daha önce Zelenskiy’in beş yıllık görev süresinin dolduğu 20 Mayıs’tan sonra Ukrayna’yı uluslararası sahnede temsil etme hakkına sahip olmadığını dile getirmişti.
Yakın zamanda konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in uluslararası kamuoyuna sunduğu sözde barış formülünü desteklemesi nedeniyle Ukrayna'daki durumun daha da kötüleşeceğini, zira gerçek müzakerelerin özenli bir çalışmaya dayandığını söylemişti.
Ukrayna Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
Ukrayna krizi
Zelenskiy'in görev süresi sona erdi: Şimdi ne olacak?
20 Mayıs, 10:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала