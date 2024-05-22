https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/ukraynali-muhalif-medvedcuk-21-mayistan-itibaren-kiev-adina-gorusmelere-katilacak-kimse-yok-1084080968.html

Ukraynalı muhalif Medvedçuk: 21 Mayıs'tan itibaren Kiev adına görüşmelere katılacak kimse yok

Ukraynalı muhalif Medvedçuk: 21 Mayıs'tan itibaren Kiev adına görüşmelere katılacak kimse yok

Sputnik Türkiye

21 Mayıs’tan itibaren Ukrayna adına görüşmelere katılma yetkisine sahip kimsenin olmadığını belirten Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T10:31+0300

2024-05-22T10:31+0300

2024-05-22T10:31+0300

ukrayna krizi

viktor medvedçuk

ukrayna

vladimir zelenskiy

barış görüşmeleri

seçim

kiev

moskova

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in görev süresi 20 Mayıs’ta sona erdi. Ukrayna’da 2024'te yapılması gereken devlet başkanlığı seçimleri ülkede ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edildi.Ukrayna’da yasaklı Muhalefet Platformu - Yaşam İçin partisinin lideri ve Başka Ukrayna Hareketi Konseyi Başkanı Medvedçuk, Sputnik’e verdiği demecinde, “Ukraynalılar şunu anlamalı ki, 21 Mayıs 2024’ten itibaren Ukrayna adına görüşmelere katılacak, üstelik belgelere imza atacak kimse yok. Bu nedenle ülke topraklarındaki silahlı eylemler, Zelenskiy devlet başkanlığı ofisinde bulunduğu sürece sona eremez” ifadesini kullandı.Batı’nın, Zelenskiy’e Rusya’yla barış anlaşmasını imzalamasına ve bu anlaşmayı hayata geçirmesine engel olmak amacıyla Ukrayna devletçiliğini yıktığını kaydeden Medvedçuk sözlerini şöyle sürdürdü:Medvedçuk daha önce Zelenskiy’in beş yıllık görev süresinin dolduğu 20 Mayıs’tan sonra Ukrayna’yı uluslararası sahnede temsil etme hakkına sahip olmadığını dile getirmişti.Yakın zamanda konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in uluslararası kamuoyuna sunduğu sözde barış formülünü desteklemesi nedeniyle Ukrayna'daki durumun daha da kötüleşeceğini, zira gerçek müzakerelerin özenli bir çalışmaya dayandığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/zelenskiyin-gorev-suresi-sona-erdi-simdi-ne-olacak-1083996981.html

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