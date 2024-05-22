https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/ukraynali-muhalif-medvedcuk-21-mayistan-itibaren-kiev-adina-gorusmelere-katilacak-kimse-yok-1084080968.html
Ukraynalı muhalif Medvedçuk: 21 Mayıs'tan itibaren Kiev adına görüşmelere katılacak kimse yok
Ukraynalı muhalif Medvedçuk: 21 Mayıs'tan itibaren Kiev adına görüşmelere katılacak kimse yok
Sputnik Türkiye
21 Mayıs’tan itibaren Ukrayna adına görüşmelere katılma yetkisine sahip kimsenin olmadığını belirten Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T10:31+0300
2024-05-22T10:31+0300
2024-05-22T10:31+0300
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vladimir zelenskiy
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in görev süresi 20 Mayıs’ta sona erdi. Ukrayna’da 2024'te yapılması gereken devlet başkanlığı seçimleri ülkede ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edildi.Ukrayna’da yasaklı Muhalefet Platformu - Yaşam İçin partisinin lideri ve Başka Ukrayna Hareketi Konseyi Başkanı Medvedçuk, Sputnik’e verdiği demecinde, “Ukraynalılar şunu anlamalı ki, 21 Mayıs 2024’ten itibaren Ukrayna adına görüşmelere katılacak, üstelik belgelere imza atacak kimse yok. Bu nedenle ülke topraklarındaki silahlı eylemler, Zelenskiy devlet başkanlığı ofisinde bulunduğu sürece sona eremez” ifadesini kullandı.Batı’nın, Zelenskiy’e Rusya’yla barış anlaşmasını imzalamasına ve bu anlaşmayı hayata geçirmesine engel olmak amacıyla Ukrayna devletçiliğini yıktığını kaydeden Medvedçuk sözlerini şöyle sürdürdü:Medvedçuk daha önce Zelenskiy’in beş yıllık görev süresinin dolduğu 20 Mayıs’tan sonra Ukrayna’yı uluslararası sahnede temsil etme hakkına sahip olmadığını dile getirmişti.Yakın zamanda konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in uluslararası kamuoyuna sunduğu sözde barış formülünü desteklemesi nedeniyle Ukrayna'daki durumun daha da kötüleşeceğini, zira gerçek müzakerelerin özenli bir çalışmaya dayandığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/zelenskiyin-gorev-suresi-sona-erdi-simdi-ne-olacak-1083996981.html
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viktor medvedçuk, ukrayna, vladimir zelenskiy, barış görüşmeleri, seçim, kiev, moskova
viktor medvedçuk, ukrayna, vladimir zelenskiy, barış görüşmeleri, seçim, kiev, moskova
Ukraynalı muhalif Medvedçuk: 21 Mayıs'tan itibaren Kiev adına görüşmelere katılacak kimse yok
21 Mayıs’tan itibaren Ukrayna adına görüşmelere katılma yetkisine sahip kimsenin olmadığını belirten Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk, Zelenskiy’in iktidarda kaldığı sürede ülkedeki silahlı çatışmanın sona ermeyeceğini kaydetti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in görev süresi 20 Mayıs’ta sona erdi. Ukrayna’da 2024'te yapılması gereken devlet başkanlığı seçimleri ülkede ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edildi.
Ukrayna’da yasaklı Muhalefet Platformu - Yaşam İçin partisinin lideri ve Başka Ukrayna Hareketi Konseyi Başkanı Medvedçuk, Sputnik’e verdiği demecinde, “Ukraynalılar şunu anlamalı ki, 21 Mayıs 2024’ten itibaren Ukrayna adına görüşmelere katılacak, üstelik belgelere imza atacak kimse yok. Bu nedenle ülke topraklarındaki silahlı eylemler, Zelenskiy devlet başkanlığı ofisinde bulunduğu sürece sona eremez” ifadesini kullandı.
Batı’nın, Zelenskiy’e Rusya’yla barış anlaşmasını imzalamasına ve bu anlaşmayı hayata geçirmesine engel olmak amacıyla Ukrayna devletçiliğini yıktığını kaydeden Medvedçuk sözlerini şöyle sürdürdü:
Zelenskiy bugün tüm emirleri yerine getirir, tüm belgeleri imzalar. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin de bunu çok iyi anlıyor. Rusya haklı olarak kolektif Batı’dan gerçekçi öneriler bekliyor. Barış sürecini yavaşlatan şey, gayri meşru başkan Zelenskiy’in duruşu değil, böyle önerilerin olmaması.
Medvedçuk daha önce Zelenskiy’in beş yıllık görev süresinin dolduğu 20 Mayıs’tan sonra Ukrayna’yı uluslararası sahnede temsil etme hakkına sahip olmadığını dile getirmişti.
Yakın zamanda konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in uluslararası kamuoyuna sunduğu sözde barış formülünü desteklemesi nedeniyle Ukrayna'daki durumun daha da kötüleşeceğini, zira gerçek müzakerelerin özenli bir çalışmaya dayandığını söylemişti.