https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/vietnamin-yeni-lideri-belli-oldu-1084079371.html

Vietnam'ın yeni lideri belli oldu

Vietnam'ın yeni lideri belli oldu

Sputnik Türkiye

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da Ulusal Meclisin, Kamu Güvenliği Bakanı To Lam'ı yeni Devlet Başkanı olarak seçtiği bildirildi. 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T09:26+0300

2024-05-22T09:26+0300

2024-05-22T09:26+0300

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Vietnam ulusal basınına göre, Ulusal Meclis, martta görevinden istifa eden Vo Van Thuong yerine Devlet Başkanlığını üstlenecek ismi belirledi.Buna göre Ulusal Meclis'teki oylama sonucu Kamu Güvenliği Bakanı 66 yaşındaki To Lam, Vietnam Devlet Başkanı olarak seçildiLam, seçim sonrası konuşmasında milletine ve devletine sadık olacağını belirterek, "Üstlendiğim tüm görevleri yerine getirmeye çalışacağım" dedi.Nisan 2016'dan beri Kamu Güvenliği Bakanlığını yürüten General Lam, böylelikle 2 yıldan daha az bir sürede Vietnam'ın 3. Devlet Başkanı oldu.‘Polis Bakan’ olarak tanınıyorVietnam'da Devlet Başkanlığı, iktidardaki Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreterliğinden sonra ülkede ikinci en yüksek mevki olarak biliniyor.‘Polis Bakan’ olarak nitelendirilen Lam, 2021'de, ülkenin en yüksek karar alıcı mekanizması Vietnam Komünist Partisi Politbüro üyeliğine seçilmişti.Ulusal basında Lam, son yıllarda ülke içindeki yolsuzlukla mücadelede kampanyasında önemli bir siyasi figür olarak gösteriliyor.2023 başından beri iki Devlet Başkanı istifa ettiVietnam'da Ocak 2023'te Nguyen Xuan Phuc'un devlet başkanlığı görevinden istifasının ardından Mart 2023'te yapılan Vietnam Ulusal Meclis oylamasında Vietnam Komünist Partisi Merkezi Komitesi adayı Vo Van Thuong, ülkenin yeni Devlet Başkanı seçilmişti. Thuong, Mart 2024'te görevinden istifa etmişti.Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesinden yapılan açıklamada, Thuong'un parti hükümlerini ihlal ettiği, bu durumun kamuoyunda olumsuz görüşlere yol açtığı ve partinin, ülkenin ve Thuong'un itibarını etkilediği kaydedilmişti.Thuong'un görevinden kendi isteğiyle istifa ettiği belirtilmişti.Ulusal Meclis, Thuong'un istifası üzerine, Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan'ın, yeni başkan seçilene kadar görevi vekaleten yürüteceğini duyurmuştu.ABD ve Japonya, Vietnam’ın Rusya ile ilişkilerindeki değişimden endişeliABD askeri gücüyle korunma temelinde geliştirdiği dış politikasında Washington’un Asya-Pasifik elçiliğine soyunan Tokyo’nun en popüler haber yayın organlarından olan JB Press'e göre Vietnam, Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin tarafsız tutumunu değiştirirken, yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, başkent Hanoi'ye davet edilmesine atıfta bulunulan haberde, Vietnam askeri liderliğinin, Amerikan ordusuyla çatışma deneyiminden hareketle kara savaşlarının sonucunu, insan gücü ve tarafların moralinin belirlediğini bildiği ve bu nedenle Moskova'nın zaferinden emin oldukları değerlendirmesine yer verildi.Kararsız diplomasinin ülke çıkarlarına ciddi zararlar verebileceğine dikkat çekilen makalede, bu faktörün yanı sıra Washington'la ilişkilerin bozulması da göz önüne alındığında, Vietnam hükümetinin sonunda tarafını belirlediği ve Putin'i ülkeye davet ettiği kaydedildi.Makalede, Putin'in Hanoi'ye davetinin, Vietnam’ın Ukrayna'daki çatışmaya karşı tarafsız tutumunu değiştirdiği ve Rusya'nın zaferine olan inancını gösterdiği vurgulandı.Bu davetin Ukrayna ihtilafında tarafsız tutum sergileyen diğer ülkeleri de etkileme ihtimali olduğu, bu nedenle diplomatik tutumlarını yeniden gözden geçirebilecekleri vurgulandı.Mart ayında, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong telefon görüşmesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Vietnam'a davet etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/japon-basini-putinin-hanoiye-daveti-vietnamin-rusyanin-zaferine-olan-inancini-gosteriyor-1084075819.html

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