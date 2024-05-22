https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/japon-basini-putinin-hanoiye-daveti-vietnamin-rusyanin-zaferine-olan-inancini-gosteriyor-1084075819.html
Japon basını: Putin'in Hanoi'ye daveti Vietnam'ın Rusya'nın zaferine olan inancını gösteriyor
Japon basını: Putin'in Hanoi'ye daveti Vietnam'ın Rusya'nın zaferine olan inancını gösteriyor
Sputnik Türkiye
Japon yayın organı JB Press'te yer alan makalede, Putin'in Hanoi'ye davetinin Vietnam'ın Rusya'nın zaferine olan inancını gösterdiği belirtildi. 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T01:17+0300
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Makalede, Putin'in Hanoi'ye davetinin, Vietnam’ın Ukrayna'daki çatışmaya karşı tarafsız tutumunu değiştirdiği ve Rusya'nın zaferine olan inancını gösterdiği vurgulandı.Vietnam askeri liderliğinin, Amerikan ordusuyla çatışma deneyiminden hareketle kara savaşlarının sonucunu, insan gücü ve tarafların moralinin belirlediğini bildiği ve bu nedenle Moskova'nın zaferinden emin oldukları değerlendirmesine yer verildi.Kararsız diplomasinin ülke çıkarlarına ciddi zararlar verebileceğine dikkat çekilen makalede, bu faktörün yanı sıra Washington'la ilişkilerin bozulması da göz önüne alındığında, Vietnam hükümetinin sonunda tarafını belirlediği ve Putin'i ülkeye davet ettiği kaydedildi.Bu davetin Ukrayna ihtilafında tarafsız tutum sergileyen diğer ülkeleri de etkileme ihtimali olduğu, bu nedenle diplomatik tutumlarını yeniden gözden geçirebilecekleri vurgulandı.Mart ayında, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong telefon görüşmesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Vietnam'a davet etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/cin-ukrayna-krizinin-ortaya-cikmasinda-soguk-savas-zihniyetine-sahip-olan-abd-sorumlu--1083928674.html
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jb press, vietnam, rusya, abd, washington, hanoi, ukrayna, nguyen phu trong
jb press, vietnam, rusya, abd, washington, hanoi, ukrayna, nguyen phu trong
Japon basını: Putin'in Hanoi'ye daveti Vietnam'ın Rusya'nın zaferine olan inancını gösteriyor
Japon yayın organı JB Press'te yer alan makalede, Putin'in Hanoi'ye davetinin Vietnam'ın Rusya'nın zaferine olan inancını gösterdiği belirtildi.
Makalede, Putin'in Hanoi'ye davetinin, Vietnam’ın Ukrayna'daki çatışmaya karşı tarafsız tutumunu değiştirdiği ve Rusya'nın zaferine olan inancını gösterdiği vurgulandı.
Vietnam askeri liderliğinin, Amerikan ordusuyla çatışma deneyiminden hareketle kara savaşlarının sonucunu, insan gücü ve tarafların moralinin belirlediğini bildiği ve bu nedenle Moskova'nın zaferinden emin oldukları değerlendirmesine yer verildi.
Kararsız diplomasinin ülke çıkarlarına ciddi zararlar verebileceğine dikkat çekilen makalede, bu faktörün yanı sıra Washington'la ilişkilerin bozulması da göz önüne alındığında, Vietnam hükümetinin sonunda tarafını belirlediği ve Putin'i ülkeye davet ettiği kaydedildi.
Bu davetin Ukrayna ihtilafında tarafsız tutum sergileyen diğer ülkeleri de etkileme ihtimali olduğu, bu nedenle diplomatik tutumlarını yeniden gözden geçirebilecekleri vurgulandı.
Mart ayında, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong telefon görüşmesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Vietnam'a davet etmişti.