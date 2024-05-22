https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/unlu-sunucunun-3-yasindaki-oglunun-bakici-tarafindan-darp-edildigi-ortaya-cikti-1084084778.html

Ünlü sunucunun 3 yaşındaki oğlunun, bakıcı tarafından darp edildiği ortaya çıktı

Ünlü sunucunun 3 yaşındaki oğlunun, bakıcı tarafından darp edildiği ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen'in 3 yaşındaki oğlunun bakıcısı tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. İddialara göre geçtiğimiz temmuz ayında bakıcısının... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T11:22+0300

2024-05-22T11:22+0300

2024-05-22T11:22+0300

yaşam

türkiye

darp

çocuk

bakıcı

cansu canan özgen

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Cansu Canan Özgen'in 3 yaşındaki oğlu, bakıcısı tarafından darp edildi.İddiaya göre durumu öğrenen eski basketbolcu baba Erden Eryüz ve eşi Cansu Canan Özgen hemen karakola gidip yabancı uyruklu bakıcıdan şikayetçi oldu. Basit yaralama suçundan 1 yıl hapis talebiSavcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Bakıcı, ifadesinde aynı zamanda hemşire olduğunu ve çocuğun köpek pisliğini ağzına götürdüğünü, bunun üzerine eline vurduğunu söyledi. Savcılık, bakıcı hakkında "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.Tokat değil sıkmaUktamoy M. hemşire olduğu için çocuğun zararlı bir madde yutması sonrası sağlık sorunu yaşamaması için böyle bir şey yaptığını dile getirdi. Yabancu uyruklu bakıcı çocuğun yüzüne tokat atmadığını eliyle yanağını açmak için ağzını sıkıştırdığını ifade etti.Baba Erden Eryüz ifadesinde bakıcının 6 aydır yanlarında olduğunu ifade ederek, bakıcılarının oğlunu parka götürdükten sonra eve geldiğini, komşularının bakıcısının kendisini arayarak Uktamoy M.'nin çocuklarına tokat atıp darp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianame sonrası İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

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türkiye, darp, çocuk, bakıcı, cansu canan özgen