https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/unlu-sunucunun-3-yasindaki-oglunun-bakici-tarafindan-darp-edildigi-ortaya-cikti-1084084778.html
Ünlü sunucunun 3 yaşındaki oğlunun, bakıcı tarafından darp edildiği ortaya çıktı
Ünlü sunucunun 3 yaşındaki oğlunun, bakıcı tarafından darp edildiği ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen'in 3 yaşındaki oğlunun bakıcısı tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. İddialara göre geçtiğimiz temmuz ayında bakıcısının... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T11:22+0300
2024-05-22T11:22+0300
2024-05-22T11:22+0300
yaşam
türkiye
darp
çocuk
bakıcı
cansu canan özgen
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Cansu Canan Özgen'in 3 yaşındaki oğlu, bakıcısı tarafından darp edildi.İddiaya göre durumu öğrenen eski basketbolcu baba Erden Eryüz ve eşi Cansu Canan Özgen hemen karakola gidip yabancı uyruklu bakıcıdan şikayetçi oldu. Basit yaralama suçundan 1 yıl hapis talebiSavcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Bakıcı, ifadesinde aynı zamanda hemşire olduğunu ve çocuğun köpek pisliğini ağzına götürdüğünü, bunun üzerine eline vurduğunu söyledi. Savcılık, bakıcı hakkında "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.Tokat değil sıkmaUktamoy M. hemşire olduğu için çocuğun zararlı bir madde yutması sonrası sağlık sorunu yaşamaması için böyle bir şey yaptığını dile getirdi. Yabancu uyruklu bakıcı çocuğun yüzüne tokat atmadığını eliyle yanağını açmak için ağzını sıkıştırdığını ifade etti.Baba Erden Eryüz ifadesinde bakıcının 6 aydır yanlarında olduğunu ifade ederek, bakıcılarının oğlunu parka götürdükten sonra eve geldiğini, komşularının bakıcısının kendisini arayarak Uktamoy M.'nin çocuklarına tokat atıp darp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianame sonrası İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/batmanda-13-yasindaki-kiz-cocugunu-darp-eden-adama-ev-hapsi-1083615197.html
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türkiye, darp, çocuk, bakıcı, cansu canan özgen
türkiye, darp, çocuk, bakıcı, cansu canan özgen
Ünlü sunucunun 3 yaşındaki oğlunun, bakıcı tarafından darp edildiği ortaya çıktı
Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen'in 3 yaşındaki oğlunun bakıcısı tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. İddialara göre geçtiğimiz temmuz ayında bakıcısının gözetiminde parkta oynayan 3 yaşındaki Ali E.'nin darp edildiğini gören komşuları ünlü sunucuyu arayarak haber verdi.
Cansu Canan Özgen'in 3 yaşındaki oğlu, bakıcısı tarafından darp edildi.
İddiaya göre durumu öğrenen eski basketbolcu baba Erden Eryüz ve eşi Cansu Canan Özgen hemen karakola gidip yabancı uyruklu bakıcıdan şikayetçi oldu.
Basit yaralama suçundan 1 yıl hapis talebi
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Bakıcı, ifadesinde aynı zamanda hemşire olduğunu ve çocuğun köpek pisliğini ağzına götürdüğünü, bunun üzerine eline vurduğunu söyledi. Savcılık, bakıcı hakkında "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Uktamoy M. hemşire olduğu için çocuğun zararlı bir madde yutması sonrası sağlık sorunu yaşamaması için böyle bir şey yaptığını dile getirdi. Yabancu uyruklu bakıcı çocuğun yüzüne tokat atmadığını eliyle yanağını açmak için ağzını sıkıştırdığını ifade etti.
Baba Erden Eryüz ifadesinde bakıcının 6 aydır yanlarında olduğunu ifade ederek, bakıcılarının oğlunu parka götürdükten sonra eve geldiğini, komşularının bakıcısının kendisini arayarak Uktamoy M.'nin çocuklarına tokat atıp darp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.
Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianame sonrası İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.