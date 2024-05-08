https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/batmanda-13-yasindaki-kiz-cocugunu-darp-eden-adama-ev-hapsi-1083615197.html
Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darp eden adama ev hapsi
Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darp eden adama ev hapsi
Sputnik Türkiye
Batman'da esnaflık yapan 52 yaşındaki adama 13 yaşındaki kız çocuğunu darp etmesi nedeniyle ev hapsi cezası verildi. 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T17:47+0300
2024-05-08T17:47+0300
2024-05-08T17:47+0300
türkiye
ev hapsi
esnaf
batman
kız çocuğu
darp
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Batman'da Gültepe Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta 52 yaşındaki esnaf M.E. marketinin önünde duran 13 yaşındaki F.D'yi darp etti.F.D'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında M.E. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsiyle cezalandırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/okulda-ogretmene-yumruk-atan-veli-yakalandi-1083177536.html
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ev hapsi, esnaf, batman, kız çocuğu, darp
ev hapsi, esnaf, batman, kız çocuğu, darp
Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darp eden adama ev hapsi
Batman'da esnaflık yapan 52 yaşındaki adama 13 yaşındaki kız çocuğunu darp etmesi nedeniyle ev hapsi cezası verildi.
Batman'da Gültepe Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta 52 yaşındaki esnaf M.E. marketinin önünde duran 13 yaşındaki F.D'yi darp etti.
F.D'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında M.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsiyle cezalandırıldı.