Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darp eden adama ev hapsi

Batman'da esnaflık yapan 52 yaşındaki adama 13 yaşındaki kız çocuğunu darp etmesi nedeniyle ev hapsi cezası verildi. 08.05.2024

Batman'da Gültepe Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta 52 yaşındaki esnaf M.E. marketinin önünde duran 13 yaşındaki F.D'yi darp etti.F.D'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında M.E. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsiyle cezalandırıldı.

