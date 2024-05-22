https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/kep-atmanin-maliyeti-20-bin-tl-1084079729.html

Kep atmanın maliyeti 20 bin TL: 'Kıyafet, ayakkabı seçelim derken resmen sınavı unuttuk'

Kep atmanın maliyeti 20 bin TL: 'Kıyafet, ayakkabı seçelim derken resmen sınavı unuttuk'

Sputnik Türkiye

Okulların kapanmasına az kaldı. Mezuniyet için 200 TL’ye cübbe giyip mütevazi bir törenle kep atmak mümkün. Ancak bazı okullar, 12 bin 500 TL’ye lüks otellerde... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T09:31+0300

2024-05-22T09:31+0300

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Okullar, 14 Haziran’da; üniversiteler ise haziranın sonunda kapanıyor. Bu nedenle birçok eğitim kurumunda mezuniyet heyecanı yaşanıyor. Sadece cübbe giyip, kep atmak isteyenler için 200 TL’ye mütevazi bir törene katılmak mümkün. Ancak bazı okullar ya da öğrenciler kendi imkânlarıyla lüks mekanlarda mezuniyet töreni yapmayı tercih ediyor.20 bin liraya ulaşabiliyorMilliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre mayıs ve haziran ayında birçok lüks mekânın takvimi dolmuş durumda. Sunulan imkânlara göre değişen ücretler ise kişi başı 1.000 TL’den başlıyor 5 yıldızlı otellerde 12 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Kıyafet, kuaför, fotoğraf çekimi, ‘after party’ derken bir gece için 20 bin TL harcayan öğrenciler var.'Ayakkabı seçelim derken sınavı unuttuk'Mezuniyet balolarının hazırlığı haftalar sürüyor. Bu nedenle öğrenciler arasında kıyafet, ayakkabı, makyaj gibi konularda yarış yaşanıyor.Bu durumun öğrenciler arasında zorbalığa neden olduğunu aktaran bir öğretmen “8. sınıftaki öğrencilerim, lüks bir otelde balo düzenledi. Topuklu ayakkabılar, abiyeler, makyaj derken sabahtan hazırlanmak için sınava girmediler. Her öğrencinin maddi durumu, tarzı ve istekleri birbirinden farklı. O yüzden birbirlerine zorbalık yapabiliyorlar” dedi. 12. sınıf velisi de “Tören, sınavdan sonra ama kıyafet, ayakkabı seçelim derken resmen sınavı unuttuk. Nisandan beri bunlarla uğraşıyoruz” diye konuştu.Ücretler nedeniyle bazı öğrenciler balolara katılamıyor. Lüks bir mekânda balo düzenleneceğini aktaran üniversite öğrencisi Zehra Bodur, “Bir kez mezun oluyoruz diyerek hep saraylara, yalılara bakıldı. Ücretler, 2.000 TL ile 7.000 TL arasındaydı. Başka masraflar da olacak. Örneğin cübbe için 400 TL’ye anlaştık. Kıyafet ise 800 TL’den başlıyor, 5.000 TL’ye alan da var. Ayrıca kuaför ücreti 2.000 TL’ye kadar çıkıyor. Fiyatlar nedeniyle katılmayı düşünmüyorum. Ailelerin geleceği kep atma törenine katılacağım sadece” diye konuştu. Bir başka öğrenci ise “Balo için 12.250 TL’lik bir program düzenleniyor. Benim 2.5 aylık ev kiram. Bu nedenle ben dahil pek çok öğrenci baloya gidemiyor. Durumu iyi olan bir kesimin kendi arasında eğlendiği bir balo olacak” ifadelerini kullandı.Ortalama harcama ne kadar?Birçok masrafın olduğu mezuniyet gecesi için bir öğrencinin harcayacağı ortalama ücret aralıkları şöyle:Kep-cübbe: 200 TL-600 TLMekân: 1.000-12.500 TLKıyafet: 500 TL-5.000 TLAyakkabı: 300-3.500 TLKuaför: 150 TL-2.000 TLFotoğraf: 250 TL-1.500 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/hazine-ve-maliye-bakan-simsek-turkiye-buyuk-bir-ekonomi-ve-buyuk-bir-potansiyele-sahip-1083805344.html

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