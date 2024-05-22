https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/ukraynali-general-krivonos-zelenskiy-baskan-rolunu-oynuyor-1084093872.html

Ukraynalı general Krivonos: Zelenskiy başkan rolünü oynuyor

Ukraynalı general Krivonos: Zelenskiy başkan rolünü oynuyor

Sputnik Türkiye

Ukraynalı emekli general Sergey Krivonos, Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna tugaylarından hiçbirinin top mermisi sıkıntısından şikayetçi olmadığı yönündeki... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T13:22+0300

2024-05-22T13:22+0300

2024-05-22T13:22+0300

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden emekli Tümgeneral Sergey Krivonos, yerel bir televizyona açıklamasında, “Bay Zelenskiy’in bu sözleri, siperdeki askerlerimize Rus bombardımanı sırasında tekrarlamasını gerçekten isterim” ifadesini kullandı.Zelenskiy’in yaptığı açıklamaların onun için önceden yazıldığını söyleyen Krivonos, ülke liderinin cephedeki gerçek durumdan haberdar olmadığını belirterek, “Zelenskiy sürekli kullanılıyor. Onun başkan olarak çalışmadığını, sadece rolünü oynadığını anlamıyor, ama biz anlıyoruz. Fark bu. Bu metinler onun için hazırlanıyor, o da bunları okuyor” dedi.Ukraynalı yetkililer, ordunun son aylarda silah ve mühimmat sıkıntısı yaşadığını defalarca dile getirmişti. Zelenskiy de Ukrayna ordusunun top mermisi kıtlığı yaşadığını itiraf ederek, durum değişmezse toprakları kaybetmeye başlayacaklarını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/kiev-yonetimi-yeni-toprak-kaybi-hazirliklarina-basladi-1084080512.html

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