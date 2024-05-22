https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/ukraynali-general-krivonos-zelenskiy-baskan-rolunu-oynuyor-1084093872.html
Ukraynalı general Krivonos: Zelenskiy başkan rolünü oynuyor
Ukraynalı general Krivonos: Zelenskiy başkan rolünü oynuyor
Sputnik Türkiye
Ukraynalı emekli general Sergey Krivonos, Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna tugaylarından hiçbirinin top mermisi sıkıntısından şikayetçi olmadığı yönündeki... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T13:22+0300
2024-05-22T13:22+0300
2024-05-22T13:22+0300
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden emekli Tümgeneral Sergey Krivonos, yerel bir televizyona açıklamasında, “Bay Zelenskiy’in bu sözleri, siperdeki askerlerimize Rus bombardımanı sırasında tekrarlamasını gerçekten isterim” ifadesini kullandı.Zelenskiy’in yaptığı açıklamaların onun için önceden yazıldığını söyleyen Krivonos, ülke liderinin cephedeki gerçek durumdan haberdar olmadığını belirterek, “Zelenskiy sürekli kullanılıyor. Onun başkan olarak çalışmadığını, sadece rolünü oynadığını anlamıyor, ama biz anlıyoruz. Fark bu. Bu metinler onun için hazırlanıyor, o da bunları okuyor” dedi.Ukraynalı yetkililer, ordunun son aylarda silah ve mühimmat sıkıntısı yaşadığını defalarca dile getirmişti. Zelenskiy de Ukrayna ordusunun top mermisi kıtlığı yaşadığını itiraf ederek, durum değişmezse toprakları kaybetmeye başlayacaklarını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/kiev-yonetimi-yeni-toprak-kaybi-hazirliklarina-basladi-1084080512.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, devlet başkanı, kiev, nato
ukrayna, vladimir zelenskiy, devlet başkanı, kiev, nato
Ukraynalı general Krivonos: Zelenskiy başkan rolünü oynuyor
Ukraynalı emekli general Sergey Krivonos, Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna tugaylarından hiçbirinin top mermisi sıkıntısından şikayetçi olmadığı yönündeki sözlerinin gerçek dışı olduğunu belirtti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden emekli Tümgeneral Sergey Krivonos, yerel bir televizyona açıklamasında, “Bay Zelenskiy’in bu sözleri, siperdeki askerlerimize Rus bombardımanı sırasında tekrarlamasını gerçekten isterim” ifadesini kullandı.
Zelenskiy’in yaptığı açıklamaların onun için önceden yazıldığını söyleyen Krivonos, ülke liderinin cephedeki gerçek durumdan haberdar olmadığını belirterek, “Zelenskiy sürekli kullanılıyor. Onun başkan olarak çalışmadığını, sadece rolünü oynadığını anlamıyor, ama biz anlıyoruz. Fark bu. Bu metinler onun için hazırlanıyor, o da bunları okuyor” dedi.
Ukraynalı yetkililer, ordunun son aylarda silah ve mühimmat sıkıntısı yaşadığını defalarca dile getirmişti. Zelenskiy de Ukrayna ordusunun top mermisi kıtlığı yaşadığını itiraf ederek, durum değişmezse toprakları kaybetmeye başlayacaklarını kaydetmişti.