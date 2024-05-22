https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/turkiyede-bulunan-endemik-bitkiler-hangileri-1084081649.html

Türkiye'de bulunan endemik bitkiler hangileri?

Türkiye'de bulunan endemik bitkiler hangileri?

Sputnik Türkiye

Türkiye, 3 bin 497'si bitki, 206'sı hayvan olmak üzere 3 bin 703 endemik türü barındırıyor. Türkiye'de bulunan bitkilerinin ise yüzde 34’ünün endemik türde... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T12:32+0300

2024-05-22T12:32+0300

2024-05-22T12:32+0300

yaşam

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Türkiye, sahip olduğu coğrafi yapı ve ekolojik etkenler sebebiyle endemik bitki zenginliği bakımından önemli bir konumda yer alıyor.Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin tespitlerine göre (IUCN) 117 türün "çok tehlikede", 152 türün "tehlikede", 145 türün de "zarar görebilir" statüde olduğu belirtildi.WWF'ye göre (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Türkiye'de bitkilerinin yüzde 34’ü endemik türde ve bitki coğrafyası İran-Turan, Avrupa-Sibirya ve Akdeniz olmak üzere 3 bölgenin kesişiminden oluşuyor.Avrupa kıtasının tamamında 12 bin 500 açık ve kapalı tohumlu bitki türüne rastlanırken sadece Anadolu'da yaklaşık 11 bin 700 türün tespit edildiği belirlendi.Endemik bitki nedir? TDK’ya göre, endemik sadece bir bölgede yetişen veya yaşayan (bitki, hayvan) anlamına geliyor.Türkiye'de bulunan endemik bitkiler neler?İstanbul KardeleniZambakgillerKapadokya SoğanıAntalya ÇiğdemiAnadolu GlayölüVan Ters LalesiÇan ÇiçeğiEber Sarısıİstanbul NazendesiMisk SoğanıSütleğengillerAnadolu KaranfiliDişotugillerTaşlık ÇiğdemiKazdağı GöknarıŞirvan Sümbülü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/iran-uyruklu-6-kisiye-biyocesitliligi-tahripten-toplam-2-milyon-322-bin-846-lira-ceza-1083945790.html

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