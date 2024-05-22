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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/turkiyede-bulunan-endemik-bitkiler-hangileri-1084081649.html
Türkiye'de bulunan endemik bitkiler hangileri?
Türkiye'de bulunan endemik bitkiler hangileri?
Sputnik Türkiye
Türkiye, 3 bin 497'si bitki, 206'sı hayvan olmak üzere 3 bin 703 endemik türü barındırıyor. Türkiye'de bulunan bitkilerinin ise yüzde 34’ünün endemik türde... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T12:32+0300
2024-05-22T12:32+0300
yaşam
endemik
endemik bitki
endemik tür
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Türkiye, sahip olduğu coğrafi yapı ve ekolojik etkenler sebebiyle endemik bitki zenginliği bakımından önemli bir konumda yer alıyor.Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin tespitlerine göre (IUCN) 117 türün "çok tehlikede", 152 türün "tehlikede", 145 türün de "zarar görebilir" statüde olduğu belirtildi.WWF'ye göre (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Türkiye'de bitkilerinin yüzde 34’ü endemik türde ve bitki coğrafyası İran-Turan, Avrupa-Sibirya ve Akdeniz olmak üzere 3 bölgenin kesişiminden oluşuyor.Avrupa kıtasının tamamında 12 bin 500 açık ve kapalı tohumlu bitki türüne rastlanırken sadece Anadolu'da yaklaşık 11 bin 700 türün tespit edildiği belirlendi.Endemik bitki nedir? TDK’ya göre, endemik sadece bir bölgede yetişen veya yaşayan (bitki, hayvan) anlamına geliyor.Türkiye'de bulunan endemik bitkiler neler?İstanbul KardeleniZambakgillerKapadokya SoğanıAntalya ÇiğdemiAnadolu GlayölüVan Ters LalesiÇan ÇiçeğiEber Sarısıİstanbul NazendesiMisk SoğanıSütleğengillerAnadolu KaranfiliDişotugillerTaşlık ÇiğdemiKazdağı GöknarıŞirvan Sümbülü
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türkiye'de endemik bitkiler, türkiye'de endemik türler, endemik bitkiler, endemik bitki nedir
türkiye'de endemik bitkiler, türkiye'de endemik türler, endemik bitkiler, endemik bitki nedir

Türkiye'de bulunan endemik bitkiler hangileri?

12:32 22.05.2024
Endemik bitki
Endemik bitki - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
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Türkiye, 3 bin 497'si bitki, 206'sı hayvan olmak üzere 3 bin 703 endemik türü barındırıyor. Türkiye'de bulunan bitkilerinin ise yüzde 34’ünün endemik türde olduğu belirtildi. Endemik bitki bakımından zengin çeşitliliğe sahip olan Türkiye, Avrupa kıtasını geride bırakıyor.
Türkiye, sahip olduğu coğrafi yapı ve ekolojik etkenler sebebiyle endemik bitki zenginliği bakımından önemli bir konumda yer alıyor.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin tespitlerine göre (IUCN) 117 türün "çok tehlikede", 152 türün "tehlikede", 145 türün de "zarar görebilir" statüde olduğu belirtildi.
WWF'ye göre (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Türkiye'de bitkilerinin yüzde 34’ü endemik türde ve bitki coğrafyası İran-Turan, Avrupa-Sibirya ve Akdeniz olmak üzere 3 bölgenin kesişiminden oluşuyor.
Avrupa kıtasının tamamında 12 bin 500 açık ve kapalı tohumlu bitki türüne rastlanırken sadece Anadolu'da yaklaşık 11 bin 700 türün tespit edildiği belirlendi.
© Sputnik / Kerimcan MalazTürkiye biyoçeşitlilik
Türkiye biyoçeşitlilik - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
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Türkiye biyoçeşitlilik
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© Sputnik / Kerimcan MalazTürkiye biyoçeşitlilik
Türkiye biyoçeşitlilik - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
Türkiye biyoçeşitlilik
© Sputnik / Kerimcan Malaz

Endemik bitki nedir?

TDK’ya göre, endemik sadece bir bölgede yetişen veya yaşayan (bitki, hayvan) anlamına geliyor.

Türkiye'de bulunan endemik bitkiler neler?

İstanbul Kardeleni
Zambakgiller
Kapadokya Soğanı
Antalya Çiğdemi
Anadolu Glayölü
Van Ters Lalesi
Çan Çiçeği
Eber Sarısı
İstanbul Nazendesi
Misk Soğanı
Sütleğengiller
Anadolu Karanfili
Dişotugiller
Taşlık Çiğdemi
Kazdağı Göknarı
Şirvan Sümbülü
Van'ın Saray Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Allium giganteum (dev soğan) bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan İran uyruklu 6 kişiye 2 milyon 322 bin 846 lira ceza kesildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
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