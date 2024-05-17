https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/iran-uyruklu-6-kisiye-biyocesitliligi-tahripten-toplam-2-milyon-322-bin-846-lira-ceza-1083945790.html
İran uyruklu 6 kişiye biyoçeşitliliği tahripten toplam 2 milyon 322 bin 846 lira ceza
İran uyruklu 6 kişiye biyoçeşitliliği tahripten toplam 2 milyon 322 bin 846 lira ceza
Sputnik Türkiye
Van'ın Saray Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Allium giganteum (dev soğan) bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan İran uyruklu 6 kişiye 2 milyon 322... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T22:59+0300
2024-05-17T22:59+0300
2024-05-17T22:59+0300
yaşam
iran
biyoçeşitlilik
van
gümrük kapısı
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Van'ın Saray ilçesi Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından yapılan kontrollerde İran uyruklu 6 kişinin yanında 8 çuval içerisinde çok sayıda Allium giganteum (dev soğan) bitkisi yurt dışına çıkarmaya çalışırken tespit edildi.Bitkilerin Yumrularıyla birlikte ve yumrusuz olarak çok sayıda bitkinin doğayı tahrip ederek toplandığı tespit edilmiş olup tüm bitkilere Doğa Koruma Milli Parklar Van Merkez Şefliği ekiplerince el konuldu.El konulan tüm bitkiler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Özgöçe'ye Geofit bahçesine tekrar ekilmek üzere teslim edildi.Şahıslar hakkında biyoçeşitliliği tahripten toplam 2 milyon 322 bin 846 TL idari para cezası verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/yasak-olmasina-ragmen-dev-sogan-bitkisini-kopardilar-774-bin-282-lira-idari-para-cezasi-uygulandi-1083453789.html
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iran, biyoçeşitlilik, van, gümrük kapısı
iran, biyoçeşitlilik, van, gümrük kapısı
İran uyruklu 6 kişiye biyoçeşitliliği tahripten toplam 2 milyon 322 bin 846 lira ceza
Van'ın Saray Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Allium giganteum (dev soğan) bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan İran uyruklu 6 kişiye 2 milyon 322 bin 846 lira ceza kesildi.
Van'ın Saray ilçesi Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından yapılan kontrollerde İran uyruklu 6 kişinin yanında 8 çuval içerisinde çok sayıda Allium giganteum (dev soğan) bitkisi yurt dışına çıkarmaya çalışırken tespit edildi.
Bitkilerin Yumrularıyla birlikte ve yumrusuz olarak çok sayıda bitkinin doğayı tahrip ederek toplandığı tespit edilmiş olup tüm bitkilere Doğa Koruma Milli Parklar Van Merkez Şefliği ekiplerince el konuldu.
El konulan tüm bitkiler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Özgöçe'ye Geofit bahçesine tekrar ekilmek üzere teslim edildi.
Şahıslar hakkında biyoçeşitliliği tahripten toplam 2 milyon 322 bin 846 TL idari para cezası verildi.