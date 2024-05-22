https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/trabzonda-tunel-insaatinda-iskele-coktu-1-isci-yaralandi-1084104189.html
Trabzon'da tünel inşaatında iskele çöktü: 1 işçi yaralandı
Trabzon'da tünel inşaatında iskele çöktü: 1 işçi yaralandı
Sputnik Türkiye
Trabzon'da tünel inşaatında iskelenin çökmesi sonucu bir işçi yaralandı. 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T16:59+0300
2024-05-22T16:59+0300
2024-05-22T16:59+0300
türkiye
trabzon
tünel
iskele
inşaat işçisi
afad
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Değirmendere Mahallesi Hurdacılar Sitesi mevkisinde yapımı devam eden tünelde iskele çöktü. Bu sırada içeride çalışan işçiler mahsur kaldı.Bölgeye AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu, mahsur kalan işçiler tahliye edildi.Olay sırasında ayaklarından yaralanan işçi, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/egirdir-golunde-bulunan-el-bombalari-golden-temizlendi-1084071410.html
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trabzon, tünel, iskele, inşaat işçisi, afad
trabzon, tünel, iskele, inşaat işçisi, afad
Trabzon'da tünel inşaatında iskele çöktü: 1 işçi yaralandı
Trabzon'da tünel inşaatında iskelenin çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.
Değirmendere Mahallesi Hurdacılar Sitesi mevkisinde yapımı devam eden tünelde iskele çöktü. Bu sırada içeride çalışan işçiler mahsur kaldı.
Bölgeye AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu, mahsur kalan işçiler tahliye edildi.
Olay sırasında ayaklarından yaralanan işçi, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.