https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/thyden-ibbye-ucak-kiralama-aciklamasi-1084094152.html
THY'den 'İBB'ye uçak kiralama' açıklaması
THY'den 'İBB'ye uçak kiralama' açıklaması
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir grup gazeteciyle düzenlediği İtalya gezisinin uçak kiralama yöntemiyle... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T13:29+0300
2024-05-22T13:29+0300
2024-05-22T13:32+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
roma
thy
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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir grup gazeteciyle düzenlediği İtalya gezisinin uçak kiralama yöntemiyle yapıldığını açıkladı.Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve heyetinin Roma uçuşları için tarifeli bir seferimizin tahsis edildiği yönündeki ifadelere açıklık kazandırmak isteriz. Sayın Başkan ve heyetinin Roma seyahati, tarifeli bir uçuşumuzla gerçekleşmemiş olup, Türk Hava Yollarına gelen talep üzerine Boeing-737 uçağımız kiralama yöntemiyle tahsis edilmiştir. Tarifeli bir uçuşumuzun özel bir heyete tahsis edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/nagehan-alci-gulun-cumhurbaskani-oldugu-zaman-resmi-gezilere-katildim-ucakta-sarap-icerdik-1084083839.html
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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), roma, thy
ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), roma, thy
THY'den 'İBB'ye uçak kiralama' açıklaması
13:29 22.05.2024 (güncellendi: 13:32 22.05.2024)
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir grup gazeteciyle düzenlediği İtalya gezisinin uçak kiralama yöntemiyle yapıldığını açıkladı.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir grup gazeteciyle düzenlediği İtalya gezisinin uçak kiralama yöntemiyle yapıldığını açıkladı.
Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve heyetinin Roma uçuşları için tarifeli bir seferimizin tahsis edildiği yönündeki ifadelere açıklık kazandırmak isteriz. Sayın Başkan ve heyetinin Roma seyahati, tarifeli bir uçuşumuzla gerçekleşmemiş olup, Türk Hava Yollarına gelen talep üzerine Boeing-737 uçağımız kiralama yöntemiyle tahsis edilmiştir. Tarifeli bir uçuşumuzun özel bir heyete tahsis edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.