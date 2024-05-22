https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/thyden-ibbye-ucak-kiralama-aciklamasi-1084094152.html

THY'den 'İBB'ye uçak kiralama' açıklaması

THY'den 'İBB'ye uçak kiralama' açıklaması

Sputnik Türkiye

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir grup gazeteciyle düzenlediği İtalya gezisinin uçak kiralama yöntemiyle... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T13:29+0300

2024-05-22T13:29+0300

2024-05-22T13:32+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

roma

thy

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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir grup gazeteciyle düzenlediği İtalya gezisinin uçak kiralama yöntemiyle yapıldığını açıkladı.Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve heyetinin Roma uçuşları için tarifeli bir seferimizin tahsis edildiği yönündeki ifadelere açıklık kazandırmak isteriz. Sayın Başkan ve heyetinin Roma seyahati, tarifeli bir uçuşumuzla gerçekleşmemiş olup, Türk Hava Yollarına gelen talep üzerine Boeing-737 uçağımız kiralama yöntemiyle tahsis edilmiştir. Tarifeli bir uçuşumuzun özel bir heyete tahsis edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/nagehan-alci-gulun-cumhurbaskani-oldugu-zaman-resmi-gezilere-katildim-ucakta-sarap-icerdik-1084083839.html

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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), roma, thy