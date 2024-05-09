https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/sahipsiz-kopekleri-site-disina-cikaranlara-verilen-ceza-iptal-edildi-1083655638.html

Sahipsiz köpekleri site dışına çıkaranlara verilen ceza iptal edildi

Sahipsiz köpekleri site dışına çıkaranlara verilen ceza iptal edildi

Sputnik Türkiye

Esenyurt'ta bir site içerisindeki sahipsiz iki köpeği dışarı çıkaran iki kişiye verilen idari ceza iptal edildi. 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T17:09+0300

2024-05-09T17:09+0300

2024-05-09T17:09+0300

yaşam

sokak köpeği

istanbul valiliği

davut gül

ceza

köpek

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Esenyurt'ta bir site içerisindeki sahipsiz iki köpeği dışarı çıkaran iki kişiye verilen idari ceza iptal edildi.İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta bir site içerisindeki sahipsiz iki köpeği dışarı çıkaran iki kişiye verilen idari cezayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Vali Gül, yaptığı paylaşımda, "Esenyurt İlçesi’ndeki bir sitede bulunan sahipsiz sokak hayvanlarının site dışına çıkarılması sonrası ilgili şahıslara yönelik cezai işlem uygulaması ile ilgili olarak; tesis edilen uygulama, olayın bilgilendirme aşamasındaki eksik beyanlar nedeniyle yerinde görülmemiş ve cezai işlem iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Esenyurt'ta 22 Şubat'ta bir sitede çalışan temizlik görevlisi ve bahçıvan, çocuklara saldırdığı iddia edilen iki köpeği site dışına çıkarıp Başakşehir'de bir bölgeye bırakmış, site sakininin şikayeti üzerine bu kişilere Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 14 bin 432 lira idari para cezası kesilmişti.

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sokak köpeği, istanbul valiliği, davut gül, ceza, köpek