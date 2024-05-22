https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/serie-anin-son-sampiyonu-interde-mali-kriz-kulube-el-koyuldu-1084106199.html
Serie A'nın son şampiyonu Inter'de mali kriz: Kulübe el koyuldu
Serie A'nın son şampiyonu Inter'de mali kriz: Kulübe el koyuldu
Sputnik Türkiye
İtalyan futbol kulübü Inter 386 milyon euro'luk kredi borcunu ödeyemeyince haczedildi. 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T18:03+0300
2024-05-22T18:03+0300
2024-05-22T18:03+0300
spor
inter
futbol
serie a
mali
kulüp
borç
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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter Kulübü, kredi borcunu ödeyememesi nedeniyle ABD'li fon şirketi Oaktree, kulübe el koydu. Inter'in yüzde 99.6'sına el koyan şirket, yaklaşık 2 haftalık sürecin ardından yasal olarak kulübün resmi olarak da sahibi olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/arda-guler-ispanya-ligi-tarihine-gecti-ronaldonun-rekorunu-kirdi-1084104798.html
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inter, futbol, serie a, mali, kulüp, borç
inter, futbol, serie a, mali, kulüp, borç
Serie A'nın son şampiyonu Inter'de mali kriz: Kulübe el koyuldu
İtalyan futbol kulübü Inter 386 milyon euro'luk kredi borcunu ödeyemeyince haczedildi.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter Kulübü, kredi borcunu ödeyememesi nedeniyle ABD'li fon şirketi Oaktree, kulübe el koydu.
Inter'in yüzde 99.6'sına el koyan şirket, yaklaşık 2 haftalık sürecin ardından yasal olarak kulübün resmi olarak da sahibi olacak.