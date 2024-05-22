https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/saglikta-devrim-niteliginde-yeni-donem-bugun-basliyor-uzaktan-muayene-randevusu-nasil-alinir-1084076693.html

Sağlıkta devrim niteliğinde yeni dönem bugün başlıyor: Uzaktan muayene randevusu nasıl alınır?

Sağlıkta devrim niteliğinde yeni dönem bugün başlıyor: Uzaktan muayene randevusu nasıl alınır?

Sputnik Türkiye

Türkiye'de sağlık hizmetlerine yeni bir dönem başlıyor. Yürürlüğe giren yeni uygulama ile vatandaşlar artık hastaneye gitmeden uzaktan muayene olabilecek... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T07:15+0300

2024-05-22T07:15+0300

2024-05-22T07:16+0300

muayene

e-devlet

e-devlet kapısı

türkiye

sağlık

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

randevu

hastane

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uzaktan muayene

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Devlet hastaneleri (özel ve eğitim hastaneleri hariç) kapsamında, hastalar artık e-nabız üzerinden online randevu alarak uzman doktorlarla görüntülü ve sesli olarak muayene olabilecekler. Muayene sonrası doktorlar, e-reçete ile ilaç yazabilecek ve hatta rapor düzenleyebilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise muayene bedelini karşılayacak.Randevu nasıl alınır?Uzaktan muayene için randevu almak oldukça kolay. Hastalar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) online olarak randevularını oluşturabilecekler.10 gün şartına dikkatYeni düzenlemenin dikkat çeken bir detayı ise 10 gün şartı. SGK, aynı hastanedeki aynı bölüm için 10 gün içinde alınacak randevuları karşılamayacak. Bu kuralın, hastanın aynı sağlık sorunuyla ilgili kısa sürede tekrar randevu almamasını ve gereksiz yükü önlemeyi amaçladığı düşünülüyor.Yüz yüze muayene önerisiUzaktan sağlık hizmeti alan hastaya, doktor tarafından gerekli görüldüğü takdirde yüz yüze muayene önerisi de yapılacak.

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