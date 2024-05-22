https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/saglikta-devrim-niteliginde-yeni-donem-bugun-basliyor-uzaktan-muayene-randevusu-nasil-alinir-1084076693.html
Sağlıkta devrim niteliğinde yeni dönem bugün başlıyor: Uzaktan muayene randevusu nasıl alınır?
Sağlıkta devrim niteliğinde yeni dönem bugün başlıyor: Uzaktan muayene randevusu nasıl alınır?
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Türkiye'de sağlık hizmetlerine yeni bir dönem başlıyor. Yürürlüğe giren yeni uygulama ile vatandaşlar artık hastaneye gitmeden uzaktan muayene olabilecek... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T07:15+0300
2024-05-22T07:15+0300
2024-05-22T07:16+0300
muayene
e-devlet
e-devlet kapısı
türkiye
sağlık
merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
randevu
hastane
özel hastane
uzaktan muayene
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Devlet hastaneleri (özel ve eğitim hastaneleri hariç) kapsamında, hastalar artık e-nabız üzerinden online randevu alarak uzman doktorlarla görüntülü ve sesli olarak muayene olabilecekler. Muayene sonrası doktorlar, e-reçete ile ilaç yazabilecek ve hatta rapor düzenleyebilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise muayene bedelini karşılayacak.Randevu nasıl alınır?Uzaktan muayene için randevu almak oldukça kolay. Hastalar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) online olarak randevularını oluşturabilecekler.10 gün şartına dikkatYeni düzenlemenin dikkat çeken bir detayı ise 10 gün şartı. SGK, aynı hastanedeki aynı bölüm için 10 gün içinde alınacak randevuları karşılamayacak. Bu kuralın, hastanın aynı sağlık sorunuyla ilgili kısa sürede tekrar randevu almamasını ve gereksiz yükü önlemeyi amaçladığı düşünülüyor.Yüz yüze muayene önerisiUzaktan sağlık hizmeti alan hastaya, doktor tarafından gerekli görüldüğü takdirde yüz yüze muayene önerisi de yapılacak.
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Sağlıkta devrim niteliğinde yeni dönem bugün başlıyor: Uzaktan muayene randevusu nasıl alınır?
07:15 22.05.2024 (güncellendi: 07:16 22.05.2024)
Türkiye'de sağlık hizmetlerine yeni bir dönem başlıyor. Yürürlüğe giren yeni uygulama ile vatandaşlar artık hastaneye gitmeden uzaktan muayene olabilecek. E-nabız üzerinden yapılacak muayene sonrası doktorlar da e-reçete üzerinden ilaç yazabilecek. Peki bu yeni uygulama nasıl işliyor ve uzaktan muayene için randevu nasıl alınacak?
Devlet hastaneleri (özel ve eğitim hastaneleri hariç) kapsamında, hastalar artık e-nabız üzerinden online randevu alarak uzman doktorlarla görüntülü ve sesli olarak muayene olabilecekler. Muayene sonrası doktorlar, e-reçete ile ilaç yazabilecek ve hatta rapor düzenleyebilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise muayene bedelini karşılayacak.
Uzaktan muayene için randevu almak oldukça kolay. Hastalar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) online olarak randevularını oluşturabilecekler.
Yeni düzenlemenin dikkat çeken bir detayı ise 10 gün şartı. SGK, aynı hastanedeki aynı bölüm için 10 gün içinde alınacak randevuları karşılamayacak. Bu kuralın, hastanın aynı sağlık sorunuyla ilgili kısa sürede tekrar randevu almamasını ve gereksiz yükü önlemeyi amaçladığı düşünülüyor.
Uzaktan sağlık hizmeti alan hastaya, doktor tarafından gerekli görüldüğü takdirde yüz yüze muayene önerisi de yapılacak.