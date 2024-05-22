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Meteoroloji'den 'bu illerde yaşayanlar dikkat' uyarısı: 'Felakete yol açabilir'
Meteoroloji'den 'bu illerde yaşayanlar dikkat' uyarısı: 'Felakete yol açabilir'
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Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı. 'Felakete yol açabilir' denerek uyarı geldi. Perşembe günü ise İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T06:57+0300
2024-05-22T06:57+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı. Perşembe günü ise İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış var.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Konya, Eskişehir ve Adana çevreleri, Ankara’nın güney, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Hakkari için alarm verildiYağışların etkili olduğu Hakkari ve ilçeleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir uyarı daha yapıldı. Hakkari, Muş, Şırnak, Bitlis ve çevresinde hava şartlarında ani değişiklikler yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunan meteoroloji, felaketlere yol açabilecek ani hava durumlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarih vererek Doğu Anadolu Bölgesinin güneyinde yer alan vatandaşları uyarırken, kuvvetli yağışların olacağını duyurdu. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel çapta dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.Hangi şehirlere sarı kodlu alarm verildi?MARMARAParçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevreleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Konya çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 12°C, 32°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 18°C, 32°CParçalı ve az bulutluSİİRT 15°C, 29°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 22°C, 35°CParçalı ve az bulutlu
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22 mayıs hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu
22 mayıs hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu

Meteoroloji'den 'bu illerde yaşayanlar dikkat' uyarısı: 'Felakete yol açabilir'

06:57 22.05.2024
© İHA / AHMET AKBUĞAkuvvetli yağış - sağanak yağmur
kuvvetli yağış - sağanak yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© İHA / AHMET AKBUĞA
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Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı. 'Felakete yol açabilir' denerek uyarı geldi. Perşembe günü ise İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı. Perşembe günü ise İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Konya, Eskişehir ve Adana çevreleri, Ankara’nın güney, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hakkari için alarm verildi

Yağışların etkili olduğu Hakkari ve ilçeleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir uyarı daha yapıldı. Hakkari, Muş, Şırnak, Bitlis ve çevresinde hava şartlarında ani değişiklikler yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunan meteoroloji, felaketlere yol açabilecek ani hava durumlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarih vererek Doğu Anadolu Bölgesinin güneyinde yer alan vatandaşları uyarırken, kuvvetli yağışların olacağını duyurdu. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel çapta dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Hangi şehirlere sarı kodlu alarm verildi?

Bitlis,
Muş,
Şırnak,
Hakkari
Van
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevreleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 20°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 16°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 18°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Konya çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 12°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 15°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 10°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 5°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 13°C, 30°C
Parçalı bulutlu
VAN 7°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
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