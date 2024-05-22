https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/meteorolojiden-bu-illerde-yasayanlar-dikkat-uyarisi-felakete-yol-acabilir-1084076100.html

Meteoroloji'den 'bu illerde yaşayanlar dikkat' uyarısı: 'Felakete yol açabilir'

Meteoroloji'den 'bu illerde yaşayanlar dikkat' uyarısı: 'Felakete yol açabilir'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı. 'Felakete yol açabilir' denerek uyarı geldi. Perşembe günü ise İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T06:57+0300

2024-05-22T06:57+0300

2024-05-22T06:57+0300

yaşam

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Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı. Perşembe günü ise İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış var.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Konya, Eskişehir ve Adana çevreleri, Ankara’nın güney, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Hakkari için alarm verildiYağışların etkili olduğu Hakkari ve ilçeleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir uyarı daha yapıldı. Hakkari, Muş, Şırnak, Bitlis ve çevresinde hava şartlarında ani değişiklikler yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunan meteoroloji, felaketlere yol açabilecek ani hava durumlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarih vererek Doğu Anadolu Bölgesinin güneyinde yer alan vatandaşları uyarırken, kuvvetli yağışların olacağını duyurdu. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel çapta dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.Hangi şehirlere sarı kodlu alarm verildi?MARMARAParçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevreleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Konya çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 12°C, 32°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 18°C, 32°CParçalı ve az bulutluSİİRT 15°C, 29°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 22°C, 35°CParçalı ve az bulutlu

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