https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/rusya-ukrayna-ordusu-mospino-kentine-duzenledigi-saldirida-ilk-kez-atacms-fuzelerini-kullandi-1084112522.html

Rusya: Ukrayna ordusu Mospino kentine düzenlediği saldırıda ilk kez ATACMS füzelerini kullandı

Rusya: Ukrayna ordusu Mospino kentine düzenlediği saldırıda ilk kez ATACMS füzelerini kullandı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Mospino kentine düzenlediği saldırıda ilk kez MGM-140 ATACMS füzelerini kullandığı... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T22:11+0300

2024-05-22T22:11+0300

2024-05-22T22:27+0300

ukrayna krizi

rusya

kontrol ve koordinasyon ortak merkezi

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

ukrayna

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Ukrayna'nın savaş suçlarıyla ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi’ndeki DHC temsilciliğinin yaptığı açıklamaya göre Mospino’ya yapılan saldırı, Ukrayna ordusunun MGM-140 ATACMS füzelerini kullandığı ilk saldırı oldu.Temsilciliğin Telegram kanalında yapılan açıklamada, “Düşman ilk kez Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarını hedef alarak misket bombalı savaş başlığına sahip ATACMS MGM-140 uzun menzilli füzelerini kullandı. Bu, Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarında bu tip füzelerin ilk kullanımıdır” ifadeleri paylaşıldı.Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi’ndeki DHC temsilciliği daha önce Ukrayna ordusunun saat 14.10 sıralarında misket bombalı savaş başlığına sahip ATACMS MGM-140 uzun menzilli füze kullandığını duyurmuştu. Daha sonra DHC lideri Denis Puşilin, füzeli saldırı sonucunda 6 sivilin yaralandığını bildirmişti.Donetsk kentinin yaklaşık 10 km güneydoğusunda bulunan Mospino şehrinin nüfusu, 2021 verilerine göre yaklaşık 10 bin kişi idi.

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