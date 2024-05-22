https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/zaporojye-bolgesi-sakinlerinde-zehirlenme-belirtileri-goruldu-ukrayna-zehirli-bomba-mi-kullandi-1084103509.html

Zaporojye Bölgesi sakinlerinde zehirlenme belirtileri görüldü: Ukrayna zehirli bomba mı kullandı?

Zaporojye Bölgesi sakinlerinde zehirlenme belirtileri görüldü: Ukrayna zehirli bomba mı kullandı?

Sputnik Türkiye

Yasaklı misket bombalarını ve NATO kalibresindeki mühimmatları Rusya'ya bağlanan bölgeleri vurmak için kullanan Ukrayna ordusu, bu kez Zaporojye Bölgesi'ne... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T16:19+0300

2024-05-22T16:19+0300

2024-05-22T16:19+0300

ukrayna krizi

rusya

zaporojye

ukrayna

ukrayna ordusu

zehirli

saldırı

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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Zaporojye Bölgesi'nin Kamenka-Dneprovskaya kentindeki sakinlerin Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırının ardından zehirlenme belirtileriyle hastanelere başvurduğunu söyledi.Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi'nde Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırının ardından bazı sakinlerde zehirlenme belirtileri görülmesi, Kiev'in zehirli bomba kullanma olasılığını yeniden akıllara getirdi.Sputnik'e konuşan Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Lebedev, "Bugün sabah saat 5'te, Dinyeper Nehri'nin diğer kıyısında Nikopol'ün karşısında bulunan Kamenka-Dneprovskaya kentine Ukrayna tarafından ABD yapımı havan mermileriyle saldırı düzenlendi" dedi.Yerel sakinlerin çok fazla duman ve bir tür zehirli duman olduğunu bildirdiğini anlatan Lebedev, "İnsanlar hastaneye başvurmaya başladı, nefes almakta zorlanıyorlar, kusuyorlar" ifadelerini kullandı.

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rusya, zaporojye, ukrayna, ukrayna ordusu, zehirli, saldırı