Rusya: Fransa, Ukrayna’ya asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak

Fransızlar, neonazi Ukrayna rejiminin ve onu kontrol eden Anglosaksonların çıkarları uğruna ölmeye hazır mı? Fransız yetkililer ölenlerin ailelerine ne diyecek? Bana öyle geliyor ki Paris'in bu noktada düşünecek bir şeyi var. Fransız yönetici elitlerin, sağduyu olmasa da, zira bunu beklemek giderek zorlaşıyor, en azından kendini koruma içgüdüsünün üstün gelmesini umuyorum. Ne olursa olsun her türlü gelişmeye hazırız.