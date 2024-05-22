Rusya: Fransa, Ukrayna’ya asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Schengen vizesi krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Huzurevine başvurular son 5 yılda yüzde 41 arttı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Adem Metan anlattı 'Reisi'nin cenazesini aldıktan sonra ekiplerin büyük bir bölümü çekildi'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Canlı yayın konuğumuz sanatçı Tuna Kiremitçi
12:07
83 dk
HABER MASASI
Engelli bireylere sağlanan haklar nelerdir ?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Demir, İran'dan bildiriyor...
15:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin dünya liderleri için milli yasları
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ev sahibi – kiracı gerilimi artıyor
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/rusya-fransa-ukraynaya-asker-gonderirse-cevabimiz-sadece-siyasi-olmayacak-1084077330.html
Rusya: Fransa, Ukrayna’ya asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
Rusya: Fransa, Ukrayna’ya asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Studennikov, Fransa’nın Ukrayna’ya askeri birlik göndermesi durumunda Rusya’nın alacağı tedbirlerin sadece siyasi düzlemde... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T08:20+0300
2024-05-22T08:19+0300
dünya
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
fransa
emmanuel macron
fransa ordusu
ukrayna
avrupa birliği
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083049850_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_817557538b9c5fc509ed0ac4665715eb.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Birinci Avrupa Departmanı Direktörü Artyom Studennikov, Sputnik’e açıklamasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “giderek militanlaşan söyleminin” Avrupa Birliği ve NATO’da geniş destek görmediğini ve Fransa vatandaşlarının büyük kısmı tarafından reddedildiğini söyledi.Buna rağmen Rusya’nın bu tür açıklamaları ciddiye almak zorunda olduğunu kaydeden Studennikov, “Bu tür senaryonun hayata geçirilmesi durumunda cevabımızın sadece siyasi düzlemde olmayacağı açık. Bu konuda Fransa’yı defalarca uyardık” ifadesini kullandı.Fransız askerlerin Ukrayna’daki çatışmaya katılmasının bu ülkeyi resmen ve hukuki olarak çatışmanın bir tarafı haline getireceğini kaydeden Rus diplomat şunu dedi:Fransız askerlerin Rus ordusu için meşru hedef haline geleceğinin altını çizen Studennikov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/rus-ordusundan-avdeyevka-istikametinde-basarili-operasyon-ukrayna-100-asker-kaybetti-1084077096.html
rusya
fransa
ukrayna
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083049850_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_e9e711c9eac2fcff045d842e31f84f54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna krizi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, fransa, emmanuel macron, fransa ordusu, ukrayna, avrupa birliği, nato, rus ordusu
ukrayna krizi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, fransa, emmanuel macron, fransa ordusu, ukrayna, avrupa birliği, nato, rus ordusu

Rusya: Fransa, Ukrayna’ya asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak

08:20 22.05.2024
© Sputnik / Алексей ФилипповRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© Sputnik / Алексей Филиппов
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Studennikov, Fransa’nın Ukrayna’ya askeri birlik göndermesi durumunda Rusya’nın alacağı tedbirlerin sadece siyasi düzlemde olmayacağını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Birinci Avrupa Departmanı Direktörü Artyom Studennikov, Sputnik’e açıklamasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “giderek militanlaşan söylemininAvrupa Birliği ve NATO’da geniş destek görmediğini ve Fransa vatandaşlarının büyük kısmı tarafından reddedildiğini söyledi.
Buna rağmen Rusya’nın bu tür açıklamaları ciddiye almak zorunda olduğunu kaydeden Studennikov, “Bu tür senaryonun hayata geçirilmesi durumunda cevabımızın sadece siyasi düzlemde olmayacağı açık. Bu konuda Fransa’yı defalarca uyardık” ifadesini kullandı.
Fransız askerlerin Ukrayna’daki çatışmaya katılmasının bu ülkeyi resmen ve hukuki olarak çatışmanın bir tarafı haline getireceğini kaydeden Rus diplomat şunu dedi:
Bu, kaçınılmaz olarak, iki nükleer güç arasında savaş alanında çatışma riskini büyük ölçüde artıracak. Bu da en öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir.
Fransız askerlerin Rus ordusu için meşru hedef haline geleceğinin altını çizen Studennikov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Fransızlar, neonazi Ukrayna rejiminin ve onu kontrol eden Anglosaksonların çıkarları uğruna ölmeye hazır mı? Fransız yetkililer ölenlerin ailelerine ne diyecek? Bana öyle geliyor ki Paris'in bu noktada düşünecek bir şeyi var. Fransız yönetici elitlerin, sağduyu olmasa da, zira bunu beklemek giderek zorlaşıyor, en azından kendini koruma içgüdüsünün üstün gelmesini umuyorum. Ne olursa olsun her türlü gelişmeye hazırız.
Rusya'nın en güçlü silahları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusundan Avdeyevka istikametinde başarılı operasyon: Ukrayna 100 asker kaybetti
07:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала