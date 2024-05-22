https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/rusya-fransa-ukraynaya-asker-gonderirse-cevabimiz-sadece-siyasi-olmayacak-1084077330.html
Rusya: Fransa, Ukrayna’ya asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
Rusya: Fransa, Ukrayna’ya asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Studennikov, Fransa’nın Ukrayna’ya askeri birlik göndermesi durumunda Rusya’nın alacağı tedbirlerin sadece siyasi düzlemde... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T08:20+0300
2024-05-22T08:20+0300
2024-05-22T08:19+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Birinci Avrupa Departmanı Direktörü Artyom Studennikov, Sputnik’e açıklamasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “giderek militanlaşan söyleminin” Avrupa Birliği ve NATO’da geniş destek görmediğini ve Fransa vatandaşlarının büyük kısmı tarafından reddedildiğini söyledi.Buna rağmen Rusya’nın bu tür açıklamaları ciddiye almak zorunda olduğunu kaydeden Studennikov, “Bu tür senaryonun hayata geçirilmesi durumunda cevabımızın sadece siyasi düzlemde olmayacağı açık. Bu konuda Fransa’yı defalarca uyardık” ifadesini kullandı.Fransız askerlerin Ukrayna’daki çatışmaya katılmasının bu ülkeyi resmen ve hukuki olarak çatışmanın bir tarafı haline getireceğini kaydeden Rus diplomat şunu dedi:Fransız askerlerin Rus ordusu için meşru hedef haline geleceğinin altını çizen Studennikov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/rus-ordusundan-avdeyevka-istikametinde-basarili-operasyon-ukrayna-100-asker-kaybetti-1084077096.html
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ukrayna krizi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, fransa, emmanuel macron, fransa ordusu, ukrayna, avrupa birliği, nato, rus ordusu
Rusya: Fransa, Ukrayna’ya asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Studennikov, Fransa’nın Ukrayna’ya askeri birlik göndermesi durumunda Rusya’nın alacağı tedbirlerin sadece siyasi düzlemde olmayacağını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Birinci Avrupa Departmanı Direktörü Artyom Studennikov, Sputnik’e açıklamasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “giderek militanlaşan söyleminin” Avrupa Birliği ve NATO’da geniş destek görmediğini ve Fransa vatandaşlarının büyük kısmı tarafından reddedildiğini söyledi.
Buna rağmen Rusya’nın bu tür açıklamaları ciddiye almak zorunda olduğunu kaydeden Studennikov, “Bu tür senaryonun hayata geçirilmesi durumunda cevabımızın sadece siyasi düzlemde olmayacağı açık. Bu konuda Fransa’yı defalarca uyardık” ifadesini kullandı.
Fransız askerlerin Ukrayna’daki çatışmaya katılmasının bu ülkeyi resmen ve hukuki olarak çatışmanın bir tarafı haline getireceğini kaydeden Rus diplomat şunu dedi:
Bu, kaçınılmaz olarak, iki nükleer güç arasında savaş alanında çatışma riskini büyük ölçüde artıracak. Bu da en öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir.
Fransız askerlerin Rus ordusu için meşru hedef haline geleceğinin altını çizen Studennikov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Fransızlar, neonazi Ukrayna rejiminin ve onu kontrol eden Anglosaksonların çıkarları uğruna ölmeye hazır mı? Fransız yetkililer ölenlerin ailelerine ne diyecek? Bana öyle geliyor ki Paris'in bu noktada düşünecek bir şeyi var. Fransız yönetici elitlerin, sağduyu olmasa da, zira bunu beklemek giderek zorlaşıyor, en azından kendini koruma içgüdüsünün üstün gelmesini umuyorum. Ne olursa olsun her türlü gelişmeye hazırız.