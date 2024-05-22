https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/rusya-ficoya-suikast-girisiminde-rusyanin-parmagi-oldugu-iddiasi-cilginlik-1084094262.html
Rusya: Fico'ya suikast girişiminde Rusya’nın parmağı olduğu iddiası çılgınlık
Rusya: Fico'ya suikast girişiminde Rusya’nın parmağı olduğu iddiası çılgınlık
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İngiliz The Times gazetesinin Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik suikast girişimini Rusya’ya bağlama çabasının... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T15:00+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, İngiliz The Times gazetesinin Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya yönelik suikast girişiminde Rusya’nın parmağı olduğu iddiasını değerlendirdi.Gazetenin iddialarını çılgınlık olarak niteleyen Zaharova, “Gazetenin köşe yazarı ve Bratislava’daki muhabiri Peter Conradi, bu çılgınlık nöbetini paylaştı. Ben de kutsal 'Ruslar Yaptı' sözünü ilk kimin net şekilde dile getireceğini merak ediyordum. The Times olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.Batı'da yaşananların tek suçlusunun Rusya olduğuna dair geleneksel açıklamalara atıfta bulunan Zaharova, “Bu gazete, kurutulmuş balığı sarmaya bile yaramaz. Balık bile çıldırır” diye ekledi.Kiev’e silah yardımı ve Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı olduğunu defalarca dile getiren Slovakya Başbakanı Fico, 15 Mayıs’ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı. Ülke basınında, saldırıyı 71 yaşındaki Slovak vatandaşı Juraj C'nin hükümetin politikalarını beğenmediği için düzenlediği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/rusya-ficoya-yonelik-saldiri-kureselci-mezhebin-siyasi-teror-uygulamasina-gectigini-gosteriyor-1084093192.html
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the times, slovakya, fico, robert fico, suikast girişimi, ingiltere, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
Rusya: Fico'ya suikast girişiminde Rusya’nın parmağı olduğu iddiası çılgınlık
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İngiliz The Times gazetesinin Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik suikast girişimini Rusya’ya bağlama çabasının çılgınlık nöbeti olduğunu belirterek, “Bu gazete akıl sağlığı için tehlikeli” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, İngiliz The Times gazetesinin Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya yönelik suikast girişiminde Rusya’nın parmağı olduğu iddiasını değerlendirdi.
Gazetenin iddialarını çılgınlık olarak niteleyen Zaharova, “Gazetenin köşe yazarı ve Bratislava’daki muhabiri Peter Conradi, bu çılgınlık nöbetini paylaştı. Ben de kutsal 'Ruslar Yaptı' sözünü ilk kimin net şekilde dile getireceğini merak ediyordum. The Times olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.
Batı'da yaşananların tek suçlusunun Rusya olduğuna dair geleneksel açıklamalara atıfta bulunan Zaharova, “Bu gazete, kurutulmuş balığı sarmaya bile yaramaz. Balık bile çıldırır” diye ekledi.
Kiev’e silah yardımı ve Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı olduğunu defalarca dile getiren Slovakya Başbakanı Fico, 15 Mayıs’ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı. Ülke basınında, saldırıyı 71 yaşındaki Slovak vatandaşı Juraj C'nin hükümetin politikalarını beğenmediği için düzenlediği belirtilmişti.