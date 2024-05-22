https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/rus-ordusundan-donetskte-yeni-zafer-bir-yerlesim-birimi-daha-ele-gecirildi-1084095764.html
Rus ordusundan Donetsk’te yeni zafer: Bir yerleşim birimi daha ele geçirildi
Rus ordusundan Donetsk’te yeni zafer: Bir yerleşim birimi daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Askeri harekat bölgesindeki ilerleyişini sürdüren Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Kleşeyevka köyünü kontrol altına aldı. 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T13:45+0300
2024-05-22T13:45+0300
2024-05-22T13:45+0300
ukrayna krizi
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askeri operasyon
rus ordusu
kiev
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birlikleri gün içinde aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kleşeyevka köyünü ele geçirdi. Ukrayna ordusunun 365 askeri etkisiz hale getirilirken iki zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu aktif eylemler sonucu düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Ukrayna ordusunun 3 karşı saldırısını önledi. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 255 asker olarak gerçekleşti.'Zapad' (Batı) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek bir karşı saldırıyı püskürttü. Yaklaşık 130 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.'Tsentr' (Merkez) Askeri Grubu, 7 karşı saldırıyı önleyerek 420 kadar Ukraynalı askerle birlikte Almanya yapımı Marder zırhlı savaş aracı çok sayıda silah ve teçhizatı imha etti.'Vostok' (Doğu) Askeri Grubu, 1 karşı saldırıyı akamete uğratırken Ukrayna tarafı 125 asker ve iki zırhlı personel taşıyıcı kaybetti.'Dinyeper' Askeri Grubu, yaklaşık 35 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna’nın 34 insansız hava aracını, iki adet Fransa yapımı Hammer güdümlü füzeyle birlikte ABD yapımı HIMARS füzesini engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/kongre-uyelerinden-pentagona-cagri-kieve-abd-fuzeleriyle-rusyayi-vurma-izni-verin-1084087631.html
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ukrayna, askeri operasyon, rus ordusu, kiev, rusya savunma bakanlığı, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna ordusu
ukrayna, askeri operasyon, rus ordusu, kiev, rusya savunma bakanlığı, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna ordusu
Rus ordusundan Donetsk’te yeni zafer: Bir yerleşim birimi daha ele geçirildi
Askeri harekat bölgesindeki ilerleyişini sürdüren Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Kleşeyevka köyünü kontrol altına aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birlikleri gün içinde aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kleşeyevka köyünü ele geçirdi. Ukrayna ordusunun 365 askeri etkisiz hale getirilirken iki zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu aktif eylemler sonucu düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Ukrayna ordusunun 3 karşı saldırısını önledi. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 255 asker olarak gerçekleşti.
'Zapad' (Batı) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek bir karşı saldırıyı püskürttü. Yaklaşık 130 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
'Tsentr' (Merkez) Askeri Grubu, 7 karşı saldırıyı önleyerek 420 kadar Ukraynalı askerle birlikte Almanya yapımı Marder zırhlı savaş aracı çok sayıda silah ve teçhizatı imha etti.
'Vostok' (Doğu) Askeri Grubu, 1 karşı saldırıyı akamete uğratırken Ukrayna tarafı 125 asker ve iki zırhlı personel taşıyıcı kaybetti.
'Dinyeper' Askeri Grubu, yaklaşık 35 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna’nın 34 insansız hava aracını, iki adet Fransa yapımı Hammer güdümlü füzeyle birlikte ABD yapımı HIMARS füzesini engelledi.