https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/blackwaterin-kurucusu-prince-abd-ukraynaya-eski-silahlar-gonderiyor-1084073533.html

Blackwater’in kurucusu Prince: ABD, Ukrayna’ya eski silahlar gönderiyor

Blackwater’in kurucusu Prince: ABD, Ukrayna’ya eski silahlar gönderiyor

Sputnik Türkiye

ABD'li Blackwater şirketinin kurucusu Erik Prince, ABD'nin Ukrayna'ya cephedeki durumu değiştiremeyecek eski silahlar tedarik ettiğini belirtti. 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T22:47+0300

2024-05-21T22:47+0300

2024-05-21T22:47+0300

ukrayna krizi

blackwater

erik prince

tucker carlson

abd

ukrayna

rus ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

batı

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ABD'li özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu eski deniz komandosu Erik Prince, gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, ABD'nin Ukrayna'ya cephedeki durumu değiştiremeyecek eski silahlar gönderdiğini söyledi.Prince, “10 yıl önceüretilmiş şeyler gönderiyoruz ve bunlarınşu anki fiyatı 4-5 kat daha fazla. Bunların ödemesi, ürünlerin uygun fiyata nasıl satın alınacağını bilmeyen Pentagon tarafından yapılan büyük bir dolandırıcılık. Bu, savaşın sonucunu değiştirmiyor” dedi.Prince, Ukrayna'ya yardım için tahsis edilen paranın beş büyük ABD savunma şirketine gittiğine dikkat çekti.Ukrayna'daki çatışmanın uzun zaman önce müzakerelerle çözülmesi gerektiğini belirten Prince, “Joe Biden yönetimi Amerikan silahlarının durumu kurtaracağına inanıyor ancak durum böyle değil. Bu korkunç. Ve Rus komutanlar aptal değil, tarihi biliyorlar” diye konuştu.Rusya için mevcut ihtilafta 'Batı'yı mutlak bir şekilde aşağılamayı’ başarma ve aynı zamanda ‘Ukrayna sorununu bir daha ortaya çıkmayacak’ şekilde çözmenin gerçekçi olduğunu vurgulayan Prince, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus ordusunu asla geri püskürtemeyeceğini kaydetti.

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blackwater, erik prince, tucker carlson, abd, ukrayna, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, batı