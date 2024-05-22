https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/romanya-cumhurbaskani-iohannis-romanya-ukraynaya-asker-gondermeyecek-1084111107.html

Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis: Romanya Ukrayna'ya asker göndermeyecek

Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis: Romanya Ukrayna'ya asker göndermeyecek

Sputnik Türkiye

Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, ülkesinin Ukrayna'ya asker gönderme niyetinde olmadığını belirtti. 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T20:55+0300

2024-05-22T20:55+0300

2024-05-22T20:55+0300

ukrayna krizi

romanya

klaus iohannis

ukrayna

savunma bakanlığı

asker

tehdit

güvenlik garantileri

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Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini söyledi.Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad’ın ‘Ukrayna'daki çatışmanın tırmanma riski bulunduğu’ yönündeki açıklaması sorulan Iohannis, “Romanya Ukrayna'ya asker göndermeyecek. Nokta” şeklinde yanıt verdi.Romanya Savunma Bakanlığı'nın her türlü olası senaryoyu değerlendirdiğini, ancak bugün için Romanya'ya yönelik doğrudan bir askeri tehdidin bulunmadığına vurgu yapan Iohannis, “Romanya güvenli bir ülke, Romenler korkmamalı ama beklenmedik olaylara karşı da her zaman hazırlıklı olmalıyız. Paniğe kapılmaya veya Romanya'nın tehdit altında olduğunu düşünmeye gerek yok. Romanya önemli güvenlik garantilerine sahip. Yalnız olmadığımızı, müttefiklerimizle birlikte olduğumuzu anlamak önemli” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/rusya-fransa-ukraynaya-asker-gonderirse-cevabimiz-sadece-siyasi-olmayacak-1084077330.html

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romanya, klaus iohannis, ukrayna, savunma bakanlığı, asker, tehdit, güvenlik garantileri