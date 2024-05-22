https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/resmi-gazetede-yayinlandi-seferberlik-ve-savas-hali-yonetmenligi-yayinlandi-1084075985.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği yürürlüğe girdi
Resmi Gazete'de yayınlandı: Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği yürürlüğe girdi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Türkiye'nin savaş ve seferberlik durumlarında uygulanacak yasal düzenlemede... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T06:42+0300
2024-05-22T06:42+0300
2024-05-22T06:48+0300
savaş
seferberlik
savunma
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
resmi gazete
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4 Kasım 1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunun'un 19. maddesi ve 25 Haziran 2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 57. maddesi uyarınca, 24 Mayıs 1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırılıyor ve yerine 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' getiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/kitap-yurdu-yayincilikin-ruhsati-iptal-edildi-bagis-istediler-iddiasi-1084074047.html
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Resmi Gazete'de yayınlandı: Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği yürürlüğe girdi
06:42 22.05.2024 (güncellendi: 06:48 22.05.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Türkiye'nin savaş ve seferberlik durumlarında uygulanacak yasal düzenlemede değişikliğe gidildi.
4 Kasım 1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunun'un 19. maddesi ve 25 Haziran 2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 57. maddesi uyarınca, 24 Mayıs 1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırılıyor ve yerine 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' getiriliyor.