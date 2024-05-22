https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/resmi-gazetede-yayinlandi-seferberlik-ve-savas-hali-yonetmenligi-yayinlandi-1084075985.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayınlandı: Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği yürürlüğe girdi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Türkiye'nin savaş ve seferberlik durumlarında uygulanacak yasal düzenlemede... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T06:42+0300

2024-05-22T06:42+0300

2024-05-22T06:48+0300

savaş

seferberlik

savunma

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

resmi gazete

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4 Kasım 1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunun'un 19. maddesi ve 25 Haziran 2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 57. maddesi uyarınca, 24 Mayıs 1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırılıyor ve yerine 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' getiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/kitap-yurdu-yayincilikin-ruhsati-iptal-edildi-bagis-istediler-iddiasi-1084074047.html

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